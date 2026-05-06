魔音女團｜地獄式特訓畫面曝光！排舞師狠批手指似鳳爪 莊子璇爆喊體力透支？
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韓國偶像學院社長Yong Heo今集專誠現身，為16位《魔音女團》練習生初舞台前打氣，但等待她們的卻是地獄式特訓！在嚴苛的舞蹈訓練中，練習生們無論如何努力，動作及神緒均未能達標，令排舞師當場發火，究竟這班女仔能否頂住壓力，在初舞台發光發亮？
排舞師狠批「手指似鳳爪」 莊子璇練到手震
在最新一集播出的舞蹈訓練環節中，氣氛極度緊張。16位練習生因未能跟上進度，動作頻頻出錯，惹來排舞師Natalie忍不住當場怒轟，更對著她們的僵硬手部動作狠批：「啲手指唔好好似鳳爪咁。」高強度的無間斷練習，令前港姐冠軍莊子璇（Hilary）也坦言體力吃不消，更被鏡頭捕捉到疲憊不堪的模樣，她受訪時直言：「我覺得我哋體力未跟得上，隻手都仲震緊。」可見訓練過程相當艱辛。
韓國偶像學院社長親自督師 16練習生最後試煉
為了讓練習生們在初舞台前達到最佳狀態，節目組特意請來韓國偶像學院社長Yong Heo親自監督。他的現身不僅是為了打氣，更是對練習生們的一次重要考核。面對社長的期望和初舞台的壓力，這場地獄式特訓成為了她們出道前最關鍵的試煉。每一滴汗水、每一次的體力透支，都將決定她們能否成功蛻變，在舞台上展現出最好的一面，壓力之大可想而知。
網民心痛莊子璇：港姐冠軍都要捱？
節目播出後，練習生們艱苦的訓練過程引起網民熱議，不少人對她們表示同情及支持。有網民留言指：「個排舞師好惡，不過都係為佢哋好。」、「Hilary港姐冠軍都要咁捱，真係唔容易！」、「練到手都震，好心痛啊！」、「期待佢哋初舞台嘅表現，加油！」亦有網民對排舞師的形容感到好笑：「『鳳爪』呢個形容好mean但又好貼切，笑咗。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期