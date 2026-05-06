魔音女團｜地獄式特訓畫面曝光！排舞師狠批手指似鳳爪 莊子璇爆喊體力透支？

韓國偶像學院社長Yong Heo今集專誠現身，為16位《魔音女團》練習生初舞台前打氣，但等待她們的卻是地獄式特訓！在嚴苛的舞蹈訓練中，練習生們無論如何努力，動作及神緒均未能達標，令排舞師當場發火，究竟這班女仔能否頂住壓力，在初舞台發光發亮？