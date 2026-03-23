《魔音女團》16強名單出爐 郭柏妍游嘉欣意外落選 網民不滿：唔會再睇

無綫全新真人騷《海馬牌床褥呈獻：魔音女團》今日正式公布16位練習生入圍名單，然而結果卻令網民大感意外。原本被視為熱門人選的「魔音芊芊」郭柏妍竟然落選，連同憑《香港愛情故事》爆紅的游嘉欣亦無緣入圍，引發網民熱烈討論及不滿聲音。多位網民直言失望，更有人表示因為心水落選而不會收看節目。