《魔音女團》16強名單出爐 郭柏妍游嘉欣意外落選 網民不滿：唔會再睇

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無綫全新真人騷《海馬牌床褥呈獻：魔音女團》今日正式公布16位練習生入圍名單，然而結果卻令網民大感意外。原本被視為熱門人選的「魔音芊芊」郭柏妍竟然落選，連同憑《香港愛情故事》爆紅的游嘉欣亦無緣入圍，引發網民熱烈討論及不滿聲音。多位網民直言失望，更有人表示因為心水落選而不會收看節目。

郭柏妍游嘉欣意外落選 網民不滿聲四起

在今日公布的16位練習生名單中，包括2023年港姐冠軍莊子璇、2024年港姐冠軍倪樂琳、2021年港姐冠軍宋宛穎等多位港姐得主成功入圍。然而，原本被網民視為「魔音代表」的28歲郭柏妍卻意外落選，令不少觀眾大感震驚。同樣落選的還有近年人氣急升的TVB藝員游嘉欣，她憑藉《香港愛情故事》一劇備受關注，但今次亦無緣參與女團選拔。網民紛紛在社交平台留言表達不滿，有人直言「無郭柏妍，唔會再睇，造馬太明顯」，亦有網民質疑「郭柏妍view數最高，冇份!??」。

TVB官方回應選拔準則 強調綜合評分決定

面對網民質疑，TVB方面表示今次選拔是根據「綜合評分分數以及網絡拉票熱度」來決定最終入圍名單。官方強調這次選拔並非純粹按照網民投票結果，而是由專業評審團綜合考慮各方面因素後作出決定。有業內人士分析指出，部分已具知名度的藝員可能因為「已經上咗位」而不被選中，TVB希望透過節目給予更多新面孔機會展現才華。不過，網民對此解釋並不買賬，認為選拔標準不夠透明，有人留言「都唔係跟我哋嗰個票數嚟公佈嘅，好差」。

陳潔靈曾評郭柏妍「好失望」 原因出人意表

回顧早前的面試片段，班主任陳潔靈聽完郭柏妍演唱後竟然表示「好失望」，她直言「因為個個都講畀我聽，要睇一個郭柏妍，係超級走音，冇得救，咁我頭先聽你其實ok，咁就叫魔音？」原來陳潔靈是因為郭柏妍唱得「唔夠魔音」而感到失望，與外界預期完全相反。這段評語在網上廣泛流傳，不少網民認為郭柏妍的「魔音」特色正是節目的賣點，她的落選令節目失去最大話題性。有網民留言「还我魔音芊芊」，亦有人質疑「rosita 太紅？」，認為TVB可能因為其他考慮而將她排除在外。

網民反應兩極化 部分表示不會收看節目

郭柏妍及游嘉欣的落選引發網民強烈反應，不少人在社交平台表達不滿情緒。有網民直接表示「好，可以唔洗睇，繼續去睇Netflix了」，亦有人留言「冇郭柏妍沒興趣，3字頭年紀唔使睇」。部分網民質疑選拔的公正性，認為「明顯內定選16位」，對結果感到失望。然而，亦有網民支持TVB的決定，認為「游游同郭柏妍都上咗位，唔入圍正常」，指出她們已經有一定知名度，應該給予其他新人機會。有理性網民分析「TVB想俾多啲機會其他人多啲新面孔」，認為這個安排有其道理。

35位落選者名單公開

姓名 年齡 背景介紹
1 徐惠晴 18 《聲秀》參賽者，擅長鋼琴的年輕學員
2 周智敏 20 《聲秀》參賽者，澳洲著名大學學生
3 陳卓怡 20 《聲秀》參賽者，被稱為「聲秀波波」
4 林潔心 21 《聲秀》參賽者，就讀法律專業的學霸選手
5 李卓妍 22 《2024香港小姐競選》參賽佳麗
6 曾閱遙 22 《2025香港小姐競選》參賽佳麗
7 許苡琳 23 《2024香港小姐競選》入圍佳麗
8 岳凡荻 23 《2025香港小姐競選》參賽佳麗
9 楊培琳 24 《2021香港小姐競選》最上鏡小姐
10 黃瀅玥 24 《2024香港小姐競選》佳麗，資深傳媒人黃桂林之女
11 鍾翠詩 25 《2024香港小姐競選》十強佳麗
12 莫凡 25 《2025香港小姐競選》參賽佳麗，碩士新聞編輯
13 梁采貽 26 《2022香港小姐競選》佳麗（原名梁家琪）
14 黃泳嘉 26 《2023香港小姐競選》佳麗，以牧童笛表演知名
15 吳芷晴 26 《2024香港小姐競選》入圍佳麗（參賽名：吳芷靖）
16 游嘉欣 26 TVB 藝員，憑劇集《香港愛情故事》爆紅
17 胡敏芝 26 TVB 藝員，曾參與《#後生仔傾吓偈》
18 劉詠彤 26 歌手，曾參加《聲夢傳奇2》並打入十強
19 梁倩萱 27 《2025香港小姐競選》參賽佳麗
20 袁文靜 27 《2025香港小姐競選》季軍
21 黃婧靈 27 TVB 藝員，藝名波波，以身材及綜藝表現著稱
22 郭柏妍 28 《2020香港小姐競選》季軍
23 姜嘉琳 28 《2021香港小姐競選》佳麗，現為藝員及歌手
24 曹銦玲 28 TVB 藝員，兒童節目《Hands Up》主持
25 王菲 29 《2019香港小姐競選》亞軍及最上鏡小姐
26 麥詩晴 29 《2020香港小姐競選》十強佳麗
27 梁超怡 29 《2022香港小姐競選》季軍
28 梁敏巧 30 《2019香港小姐競選》佳麗，《東張西望》主持
29 賴彥妤 30 《2021香港小姐競選》佳麗，娛樂新聞台主播
30 黎寬怡 31 《2017香港小姐競選》佳麗，《東張西望》主持
31 廖倬竩 31 《2019香港小姐競選》佳麗，TVB 財經組主持
32 王嘉慧 31 《2021香港小姐競選》五強佳麗
33 鄧美欣 32 《2018香港小姐競選》十二強佳麗
34 伍韻婷 32 《2021香港小姐競選》二十強，曾主持《通靈之王》
35 鄧伊婷 36 TVB 藝員，前女子組合Super Gear成員
魔音女團 郭柏妍 改名《魔音女團》重新出發（圖片來源：TVB）
改名《魔音女團》重新出發（圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 郭柏妍 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 郭柏妍 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 郭柏妍 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
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魔音女團 郭柏妍 游嘉欣（圖片來源：TVB）
游嘉欣（圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 郭柏妍（圖片來源：TVB）
郭柏妍（圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 鄧伊婷（圖片來源：TVB）
鄧伊婷（圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 曹銦玲（圖片來源：TVB）
曹銦玲（圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 胡敏之（圖片來源：TVB）
胡敏之（圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 周智敏（圖片來源：TVB）
周智敏（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期

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