《魔音女團》16強名單出爐 郭柏妍游嘉欣意外落選 網民不滿：唔會再睇
郭柏妍游嘉欣意外落選 網民不滿聲四起
在今日公布的16位練習生名單中，包括2023年港姐冠軍莊子璇、2024年港姐冠軍倪樂琳、2021年港姐冠軍宋宛穎等多位港姐得主成功入圍。然而，原本被網民視為「魔音代表」的28歲郭柏妍卻意外落選，令不少觀眾大感震驚。同樣落選的還有近年人氣急升的TVB藝員游嘉欣，她憑藉《香港愛情故事》一劇備受關注，但今次亦無緣參與女團選拔。網民紛紛在社交平台留言表達不滿，有人直言「無郭柏妍，唔會再睇，造馬太明顯」，亦有網民質疑「郭柏妍view數最高，冇份!??」。
TVB官方回應選拔準則 強調綜合評分決定
面對網民質疑，TVB方面表示今次選拔是根據「綜合評分分數以及網絡拉票熱度」來決定最終入圍名單。官方強調這次選拔並非純粹按照網民投票結果，而是由專業評審團綜合考慮各方面因素後作出決定。有業內人士分析指出，部分已具知名度的藝員可能因為「已經上咗位」而不被選中，TVB希望透過節目給予更多新面孔機會展現才華。不過，網民對此解釋並不買賬，認為選拔標準不夠透明，有人留言「都唔係跟我哋嗰個票數嚟公佈嘅，好差」。
陳潔靈曾評郭柏妍「好失望」 原因出人意表
回顧早前的面試片段，班主任陳潔靈聽完郭柏妍演唱後竟然表示「好失望」，她直言「因為個個都講畀我聽，要睇一個郭柏妍，係超級走音，冇得救，咁我頭先聽你其實ok，咁就叫魔音？」原來陳潔靈是因為郭柏妍唱得「唔夠魔音」而感到失望，與外界預期完全相反。這段評語在網上廣泛流傳，不少網民認為郭柏妍的「魔音」特色正是節目的賣點，她的落選令節目失去最大話題性。有網民留言「还我魔音芊芊」，亦有人質疑「rosita 太紅？」，認為TVB可能因為其他考慮而將她排除在外。
網民反應兩極化 部分表示不會收看節目
郭柏妍及游嘉欣的落選引發網民強烈反應，不少人在社交平台表達不滿情緒。有網民直接表示「好，可以唔洗睇，繼續去睇Netflix了」，亦有人留言「冇郭柏妍沒興趣，3字頭年紀唔使睇」。部分網民質疑選拔的公正性，認為「明顯內定選16位」，對結果感到失望。然而，亦有網民支持TVB的決定，認為「游游同郭柏妍都上咗位，唔入圍正常」，指出她們已經有一定知名度，應該給予其他新人機會。有理性網民分析「TVB想俾多啲機會其他人多啲新面孔」，認為這個安排有其道理。
35位落選者名單公開
|姓名
|年齡
|背景介紹
|1
|徐惠晴
|18
|《聲秀》參賽者，擅長鋼琴的年輕學員
|2
|周智敏
|20
|《聲秀》參賽者，澳洲著名大學學生
|3
|陳卓怡
|20
|《聲秀》參賽者，被稱為「聲秀波波」
|4
|林潔心
|21
|《聲秀》參賽者，就讀法律專業的學霸選手
|5
|李卓妍
|22
|《2024香港小姐競選》參賽佳麗
|6
|曾閱遙
|22
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗
|7
|許苡琳
|23
|《2024香港小姐競選》入圍佳麗
|8
|岳凡荻
|23
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗
|9
|楊培琳
|24
|《2021香港小姐競選》最上鏡小姐
|10
|黃瀅玥
|24
|《2024香港小姐競選》佳麗，資深傳媒人黃桂林之女
|11
|鍾翠詩
|25
|《2024香港小姐競選》十強佳麗
|12
|莫凡
|25
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗，碩士新聞編輯
|13
|梁采貽
|26
|《2022香港小姐競選》佳麗（原名梁家琪）
|14
|黃泳嘉
|26
|《2023香港小姐競選》佳麗，以牧童笛表演知名
|15
|吳芷晴
|26
|《2024香港小姐競選》入圍佳麗（參賽名：吳芷靖）
|16
|游嘉欣
|26
|TVB 藝員，憑劇集《香港愛情故事》爆紅
|17
|胡敏芝
|26
|TVB 藝員，曾參與《#後生仔傾吓偈》
|18
|劉詠彤
|26
|歌手，曾參加《聲夢傳奇2》並打入十強
|19
|梁倩萱
|27
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗
|20
|袁文靜
|27
|《2025香港小姐競選》季軍
|21
|黃婧靈
|27
|TVB 藝員，藝名波波，以身材及綜藝表現著稱
|22
|郭柏妍
|28
|《2020香港小姐競選》季軍
|23
|姜嘉琳
|28
|《2021香港小姐競選》佳麗，現為藝員及歌手
|24
|曹銦玲
|28
|TVB 藝員，兒童節目《Hands Up》主持
|25
|王菲
|29
|《2019香港小姐競選》亞軍及最上鏡小姐
|26
|麥詩晴
|29
|《2020香港小姐競選》十強佳麗
|27
|梁超怡
|29
|《2022香港小姐競選》季軍
|28
|梁敏巧
|30
|《2019香港小姐競選》佳麗，《東張西望》主持
|29
|賴彥妤
|30
|《2021香港小姐競選》佳麗，娛樂新聞台主播
|30
|黎寬怡
|31
|《2017香港小姐競選》佳麗，《東張西望》主持
|31
|廖倬竩
|31
|《2019香港小姐競選》佳麗，TVB 財經組主持
|32
|王嘉慧
|31
|《2021香港小姐競選》五強佳麗
|33
|鄧美欣
|32
|《2018香港小姐競選》十二強佳麗
|34
|伍韻婷
|32
|《2021香港小姐競選》二十強，曾主持《通靈之王》
|35
|鄧伊婷
|36
|TVB 藝員，前女子組合Super Gear成員