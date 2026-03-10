魔音女團｜郭柏妍浴室激情獻唱片段流出！ 拜師謝東閔誓洗脫「魔音稱號」

「魔音之首」郭柏妍參加《魔音女團》面試後，竟然在浴室開起個人演唱會！這位向來以甜美形象示人的無綫小花，日前在社交平台分享一段爆笑短片，身穿浴袍在浴室內陶醉獻唱《喜歡你》，更將花灑當作咪高峰使用，完全沉浸在自己的音樂世界中。網民看後紛紛被她的真性情逗樂，直呼「好玩得」，但同時也讓人好奇，這位「魔音」代表能否在節目中成功翻身？