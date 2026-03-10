魔音女團｜郭柏妍浴室激情獻唱片段流出！ 拜師謝東閔誓洗脫「魔音稱號」

最新娛聞
東方新地

「魔音之首」郭柏妍參加《魔音女團》面試後，竟然在浴室開起個人演唱會！這位向來以甜美形象示人的無綫小花，日前在社交平台分享一段爆笑短片，身穿浴袍在浴室內陶醉獻唱《喜歡你》，更將花灑當作咪高峰使用，完全沉浸在自己的音樂世界中。網民看後紛紛被她的真性情逗樂，直呼「好玩得」，但同時也讓人好奇，這位「魔音」代表能否在節目中成功翻身？

郭柏妍浴室開騷 花灑梳子齊上陣

郭柏妍在這段題為「當你幻想自己是歌手」的短片中，完全展現了她的搞笑細胞。片中她身穿浴袍於浴室內邊化妝邊對鏡獻唱經典金曲《喜歡你》，表情極度陶醉，彷彿置身於大型演唱會現場。最搞笑的是，她索性將梳子、水杯當作咪高峰，甚至連花灑都成為她的演出道具，完全沉浸在自己營造的音樂氛圍中，毫不在意外界眼光。

網民洗版式好評 大讚真性情表現

這段自娛短片一經上載，隨即引來網民熱烈轉載和討論。不少網民大讚郭柏妍可愛又貼地，留言區更是好評如潮。有網民留言稱「Rosita好玩得！」、「呢個歌手幾有娛樂性」、「期待你入圍呀！」等支持聲音。眼利網民更發現，郭柏妍在浴室開騷的認真模樣，與她在《魔音女團》面試時的努力表現如出一轍，都展現出她對音樂的熱誠和不怕出醜的真性情。

拜師謝東閔學唱歌 誓要洗脫魔音稱號

為了在《魔音女團》中有更好表現，郭柏妍可謂下足苦功。她透露有跟謝東閔（閔大人）學唱歌，更在社交網上載學習花絮，挑戰Rap歌《香港地》。片段中可見她一開始時也有點未太習慣唱法，雖然後段開始「入局」，但捉拍子方面似乎仍有待改善。謝東閔臨走前更建議她明晚再練一次並拍片傳給他給意見，並說「唔好枉費我嘅一番心血！」看來閔大人對這位徒弟也抱有期望。

魔音女團面試表現獲好評 能否成功翻身成焦點

郭柏妍早前與游嘉欣、倪嘉雯、莊子璇等一眾「魔友」參加《魔音女團》面試，更被冠以「魔音之首」看高一線。她在面試中以真性情及努力表現贏得評委與觀眾好評，讓人對她在節目中的表現充滿期待。這位素有「魔音」稱號的無綫小花，能否透過這個全新選秀節目成功洗脫魔音之名，相信將成為觀眾最關注的焦點之一。

魔音女團 郭柏妍 （圖片來源：IG@rositakpyy）
魔音女團 郭柏妍 （圖片來源：IG@rositakpyy）
魔音女團 郭柏妍 （圖片來源：IG@rositakpyy）
魔音女團 郭柏妍 （圖片來源：IG@rositakpyy）
魔音女團 郭柏妍 郭柏妍極大機會入圍接受再培訓（圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 郭柏妍一開口唱《喜歡你》就炒車（圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 仲要以超低Key唱（圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 唱完都好害羞（圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 （圖片來源：TVB）
魔音女團 郭柏妍 （圖片來源：IG@rositakpyy）
