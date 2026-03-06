TVB《魔音女團》籌備兩年公開招募「難聽歌手俱樂部」目標組成6人女團呢位港姐勢必入圍

TVB籌備兩年的選秀節目《魔音女團》終於重新上架，宣布3月7日公開招募「魔音小花」，目標組成6人跳唱女團！節目更直接打出「難聽歌手俱樂部」的口號，究竟是要拯救五音不全的參賽者，還是要製造更多話題性？而2024年節目巡禮中曾經預告的港姐郭柏妍，會否成為這次「魔音洗底」計劃的重點培訓對象？