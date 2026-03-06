TVB《魔音女團》籌備兩年公開招募「難聽歌手俱樂部」目標組成6人女團呢位港姐勢必入圍
《魔音女團》改名重新出發 6人女團殘酷淘汰
原本名為《魔音天團》的節目經過兩年籌備後改名《魔音女團》，節目組表示旨在發掘香港具備「唱、跳、Rap、舞台魅力」四大潛能的年輕女性。透過殘酷淘汰賽制與專業訓練，最終組成一隊全能女團正式出道，目前暫定名額為6人女團。節目以四大核心技能為基礎，設計分班特訓與內部PK機制，從初選14至16人中逐步篩選，每一階段均設有嚴格考核與淘汰制度，包括分班內部淘汰、自由組隊終極PK、以及全民製作人投票決定最終出道名單。
譚嘉儀離巢後導師陣容大洗牌
2024年節目巡禮的版本中，節目導師本擬為TVB旗下歌手譚嘉儀，在預告中更勉強表示「救得就救」，不過如今譚嘉儀已經離巢，節目將會重新邀請星級形象指導與知名舞蹈學校聯手打造視覺與表演風格。節目匯聚樂壇資深前輩與全能音樂才子組成頂尖導師團隊，涵蓋聲樂、創作、舞蹈、形象塑造等全方位專業範疇，憑藉豐富的舞台經驗與敏銳的市場觸覺，為練習生提供系統性的技能訓練與心理建設，確保每一位成員都能在短時間內蛻變為具備實力的全能藝人。
郭柏妍極大機會入圍再培訓
重溫2024年節目巡禮中《魔音天團》的參加小花分別有馮盈盈、郭柏妍以及江嘉敏，如今江嘉敏已離巢，馮盈盈入行十年工作量銳減，反而一向勤力聽話的郭柏妍近年拍劇未有突破，相信有極大機會入圍向跳唱方面再培訓。郭柏妍能否擺脫「魔音」標籤成為真正歌手，成為網民最關注的焦點之一，畢竟港姐出身的她在演技方面一直未有重大突破，如果能在音樂路線上找到新出路，或許能為事業帶來轉機。
跨平台播出觸及港粵兩地觀眾
據報《魔音女團》計劃於今年5月翡翠台及廣東翡翠台同步播出，並結合TVB旗下社交媒體平台Facebook、IG、YouTube與myTV SUPER進行多渠道推廣。官方表示這不僅是一場選秀比賽，更是一段真實動人的成長旅程，記錄一班「魔音小花」的汗水、淚水與蛻變，讓觀眾在每一集節目中親眼見證女藝人一步步走向舞台。節目全面提升女團的市場競爭力與觀眾吸引力，層層篩選不僅提升節目的戲劇張力與觀眾參與感，更確保最終女團成員具備堅實的實力與市場吸引力。