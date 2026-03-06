TVB重啟《魔音女團》！招募6人組跳唱新血　回望8年前「女神團」5港姐僅剩一人？

TVB籌備兩年的《魔音女團》終於重新上架，宣布3月7日公開招募「魔音小花」組成6人女團！不過回望8年前TVB曾經組成的女神團，5位港姐成員如今只剩馮盈盈一人仍與TVB有合約，其餘成員不是離巢就是惹上桃色新聞，令人不禁擔心歷史會否重演。而在2024年節目巡禮中曾經亮相的郭柏妍，更被視為今次《魔音女團》的熱門人選，究竟她能否擺脫「魔音」標籤成功出道？