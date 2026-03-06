TVB重啟《魔音女團》！招募6人組跳唱新血 回望8年前「女神團」5港姐僅剩一人？
TVB籌備兩年的《魔音女團》終於重新上架，宣布3月7日公開招募「魔音小花」組成6人女團！不過回望8年前TVB曾經組成的女神團，5位港姐成員如今只剩馮盈盈一人仍與TVB有合約，其餘成員不是離巢就是惹上桃色新聞，令人不禁擔心歷史會否重演。而在2024年節目巡禮中曾經亮相的郭柏妍，更被視為今次《魔音女團》的熱門人選，究竟她能否擺脫「魔音」標籤成功出道？
《魔音女團》重新招募6人跳唱團體
TVB在2024年中節目巡禮曾經預告開拍真人騷《魔音天團》，事隔兩年節目改名《魔音女團》，選拔6人跳唱團體重新上架籌備開拍。節目組旨在發掘香港具備唱、跳、Rap、舞台魅力四大潛能的年輕女性，透過殘酷淘汰賽制與專業訓練，最終組成一隊全能女團正式出道。節目以「唱、跳、Rap、睇」四大核心技能為基礎，設計分班特訓與內部PK機制，從初選14至16人中逐步篩選，最終僅6人能成功出道。
8年前TVB女神團只剩馮盈盈一人
今次並非TVB首次籌組美女跳唱團體，在2017年TVB旗下音樂品牌曾經選拔5位港姐，以跳唱形式組成女團重新演譯《到此一遊》，成員包括黃心穎、蔡思貝、馮盈盈、邵珮詩、張寶兒。5女更在何哲圖安排下於《勁歌金曲》現場跳唱，影片至今累積過百萬點擊，可惜其後女團中有人離巢有人惹上桃色新聞，如今只剩2016年港姐冠軍馮盈盈與TVB繼續有合約，令人唏噓不已。
節目計劃5月翡翠台同步播出
據報《魔音女團》計劃於今年5月翡翠台及廣東翡翠台同步播出，並結合TVB旗下社交媒體平台與myTV SUPER進行多渠道推廣。官方表示這不僅是一場選秀比賽，更是一段真實動人的成長旅程，記錄一班「魔音小花」的汗水、淚水與蛻變，讓觀眾在每一集節目中親眼見證女藝人一步步走向舞台。節目匯聚樂壇資深前輩與全能音樂才子組成頂尖導師團隊，涵蓋聲樂、創作、舞蹈、形象塑造等全方位專業範疇，確保每一位成員都能在短時間內蛻變為具備實力的全能藝人。
