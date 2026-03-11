魔音女團｜36歲鄧伊婷女團夢再起 14年前Super Gear往事重提 台慶「魔音大會」亦有現身

最新娛聞
東方新地

廣告

36歲鄧伊婷現身《魔音女團》面試現場，作為年紀最大的參賽者重燃女團夢想，卻遭遇評審直指年齡問題的殘酷現實。這位曾經組過女團Super Gear的TVB「御用姣精」，在台上獻唱鄭秀文《罪與罰》並展示舞蹈，但年齡成為她最大的絆腳石。網民對她的參賽反應兩極，有人嘲諷「年紀太大」，也有人讚賞她「36身材keep得好好」，背後反映的是娛樂圈對女性年齡的嚴苛標準。

網民毒舌評論一面倒 年齡成最大爭議點

鄧伊婷的《魔音女團》表現引來網民洗版式劣評，留言區充斥著對她年齡的質疑聲音。「好老」、「年紀太大了」、「她夠年齡參加中年好聲音了」等評論鋪天蓋地，更有網民直言「佢放棄唱歌係啱」。然而也有眼利網民注意到她的身材管理，「36身材keep得好好wor」、「可以参加乘风破浪的姐姐了，无年龄限制」等正面評價穿插其中。

鄧伊婷女團夢再起 13年前Super Gear往事重提

鄧伊婷透露自己一直都有音樂女團夢想，回顧她的演藝路程，原名鄧以婷的她於2012年加入女團Super Gear，於2016年曾參選《大閘蟹小姐競選》，加入TVB後因經常飾演姣精、小三角色而被封為「御用姣精」，雖然入行多年，但多數只能分派到無名小角色。2020年決定改名後，在《黃金有罪》中飾演妓女Lulu一角，以爆炸頭加超短裙造型大晒43吋長腿引起關注，而在《迷網》中飾演高海寧好友Brenda，再次以性感造型成功搶盡焦點。

TVB台慶魔音大會 鄧伊婷難逃走音風波

回顧TVB 2025年台慶《萬千星輝賀台慶》的「光影傳承．薪火對話」環節，鄧伊婷與一眾新人包括洪曼芹、鍾晴、梁超怡、陳芷珊、黃泳嘉、林夕童、李海銅、何晉樂等合唱《小伙子》時，被指多人五音不全引來網民一面倒批評。「班女個個好有主見，一人揀一個Key去唱」、「好似經過Neway啲走廊」、「以為玩緊估歌仔」等嘲諷聲音此起彼落，整個演出被形容為「災難級」表現，更被網民冠以「魔音大會」的稱號。

萬千星輝賀台慶2025 | 張振朗譚俊彥台慶唱歌大災難 網民狠批「魔音大會」陳豪唔肯開口
魔音女團｜盤點面試7大重點！港姐冠軍驚艷評判 陳潔靈轟郭柏妍表現大失望

35歲鄧伊婷點解叫「汁汁姐」？入行10年唔止性感咁簡單！姑姐仲係夏文汐

魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：YouTube@TVB）
（圖片來源：YouTube@TVB）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：YouTube@TVB）
（圖片來源：YouTube@TVB）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：）
（圖片來源：）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：YouTube@TVB）
（圖片來源：YouTube@TVB）
魔音女團 鄧伊婷 TVB台慶魔音大會 鄧伊婷難逃走音風波（圖片來源：YouTube@TVB）
TVB台慶魔音大會 鄧伊婷難逃走音風波（圖片來源：YouTube@TVB）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：YouTube@@SuperGearOfficial）
（圖片來源：YouTube@@SuperGearOfficial）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：YouTube@@SuperGearOfficial）
（圖片來源：YouTube@@SuperGearOfficial）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：YouTube@@SuperGearOfficial）
（圖片來源：YouTube@@SuperGearOfficial）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：YouTube@@SuperGearOfficial）
（圖片來源：YouTube@@SuperGearOfficial）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：YouTube@@SuperGearOfficial）
（圖片來源：YouTube@@SuperGearOfficial）
魔音女團 鄧伊婷 有「御用姣精」之稱的鄧伊婷今次再飾演電力十足的角色，在昨晚嘅劇情中仲大玩「私影」。（圖片來源：TVB）
有「御用姣精」之稱的鄧伊婷今次再飾演電力十足的角色，在昨晚嘅劇情中仲大玩「私影」。（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）
魔音女團 鄧伊婷 鄧伊婷在劇中仲神還原高海寧在《新聞女王》中的經典拉拉鍊場口！（圖片來源：TVB）
鄧伊婷在劇中仲神還原高海寧在《新聞女王》中的經典拉拉鍊場口！（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）
魔音女團 鄧伊婷 鄧伊婷更不時在社交平台曬出做運動個照片。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷更不時在社交平台曬出做運動個照片。（圖片來源：ig@irinateting）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：鄧伊婷IG）
（圖片來源：鄧伊婷IG）
魔音女團 鄧伊婷 火辣身材靠苦練（圖片來源：鄧伊婷IG）
火辣身材靠苦練（圖片來源：鄧伊婷IG）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：鄧伊婷IG）
（圖片來源：鄧伊婷IG）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：IG@irinateting）
（圖片來源：IG@irinateting）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：鄧伊婷IG）
（圖片來源：鄧伊婷IG）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）
魔音女團 鄧伊婷 鄧伊婷表示相信朋友為人，並無奈呻朋友今次遇人不淑。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷表示相信朋友為人，並無奈呻朋友今次遇人不淑。（圖片來源：ig@irinateting）
魔音女團 鄧伊婷 鄧伊婷有TVB「御用姣精」之稱，曾在劇集《迷網》中以超性感谷胸造型，飾演高海寧好友兼同事Brenda。（圖片來源：TVB ）
鄧伊婷有TVB「御用姣精」之稱，曾在劇集《迷網》中以超性感谷胸造型，飾演高海寧好友兼同事Brenda。（圖片來源：TVB ）
魔音女團 鄧伊婷 鄧伊婷也有在社交網不時派福利！（圖片來源：IG@irinateting）
鄧伊婷也有在社交網不時派福利！（圖片來源：IG@irinateting）
魔音女團 鄧伊婷 （圖片來源：IG@irinateting）
（圖片來源：IG@irinateting）
魔音女團 鄧伊婷 阮嘉敏（左）2019年曾和鄧伊婷（右）雙雙去日本島根拍《3日2夜》，更一齊浸溫泉，因此被封為《3日2夜》咪神。（圖片來源：IG@irinateting）
阮嘉敏（左）2019年曾和鄧伊婷（右）雙雙去日本島根拍《3日2夜》，更一齊浸溫泉，因此被封為《3日2夜》咪神。（圖片來源：IG@irinateting）
魔音女團 鄧伊婷 在比堅尼外包著一件小白Tee的王子涵跳得最放，其肌膚亦是四女中最白，白到反光。（圖片來源：IG@dadadawongx）
在比堅尼外包著一件小白Tee的王子涵跳得最放，其肌膚亦是四女中最白，白到反光。（圖片來源：IG@dadadawongx）
魔音女團 鄧伊婷 王子涵與TVB三位小花梁敏巧、譚嘉儀及鄧伊婷大鬥性感。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
王子涵與TVB三位小花梁敏巧、譚嘉儀及鄧伊婷大鬥性感。（圖片來源：IG@maggiemanhau）

圖片來源：YouTube@TVB、YouTube@@SuperGearOfficial、TVB、ig@irinateting、鄧伊婷IG、IG@irinateting、IG@dadadawongx、IG@maggiemanhau資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 