魔音女團｜36歲鄧伊婷女團夢再起 14年前Super Gear往事重提 台慶「魔音大會」亦有現身
36歲鄧伊婷現身《魔音女團》面試現場，作為年紀最大的參賽者重燃女團夢想，卻遭遇評審直指年齡問題的殘酷現實。這位曾經組過女團Super Gear的TVB「御用姣精」，在台上獻唱鄭秀文《罪與罰》並展示舞蹈，但年齡成為她最大的絆腳石。網民對她的參賽反應兩極，有人嘲諷「年紀太大」，也有人讚賞她「36身材keep得好好」，背後反映的是娛樂圈對女性年齡的嚴苛標準。
網民毒舌評論一面倒 年齡成最大爭議點
鄧伊婷的《魔音女團》表現引來網民洗版式劣評，留言區充斥著對她年齡的質疑聲音。「好老」、「年紀太大了」、「她夠年齡參加中年好聲音了」等評論鋪天蓋地，更有網民直言「佢放棄唱歌係啱」。然而也有眼利網民注意到她的身材管理，「36身材keep得好好wor」、「可以参加乘风破浪的姐姐了，无年龄限制」等正面評價穿插其中。
鄧伊婷女團夢再起 13年前Super Gear往事重提
鄧伊婷透露自己一直都有音樂女團夢想，回顧她的演藝路程，原名鄧以婷的她於2012年加入女團Super Gear，於2016年曾參選《大閘蟹小姐競選》，加入TVB後因經常飾演姣精、小三角色而被封為「御用姣精」，雖然入行多年，但多數只能分派到無名小角色。2020年決定改名後，在《黃金有罪》中飾演妓女Lulu一角，以爆炸頭加超短裙造型大晒43吋長腿引起關注，而在《迷網》中飾演高海寧好友Brenda，再次以性感造型成功搶盡焦點。
TVB台慶魔音大會 鄧伊婷難逃走音風波
回顧TVB 2025年台慶《萬千星輝賀台慶》的「光影傳承．薪火對話」環節，鄧伊婷與一眾新人包括洪曼芹、鍾晴、梁超怡、陳芷珊、黃泳嘉、林夕童、李海銅、何晉樂等合唱《小伙子》時，被指多人五音不全引來網民一面倒批評。「班女個個好有主見，一人揀一個Key去唱」、「好似經過Neway啲走廊」、「以為玩緊估歌仔」等嘲諷聲音此起彼落，整個演出被形容為「災難級」表現，更被網民冠以「魔音大會」的稱號。
