魔音女團｜36歲鄧伊婷女團夢再起 14年前Super Gear往事重提 台慶「魔音大會」亦有現身

36歲鄧伊婷現身《魔音女團》面試現場，作為年紀最大的參賽者重燃女團夢想，卻遭遇評審直指年齡問題的殘酷現實。這位曾經組過女團Super Gear的TVB「御用姣精」，在台上獻唱鄭秀文《罪與罰》並展示舞蹈，但年齡成為她最大的絆腳石。網民對她的參賽反應兩極，有人嘲諷「年紀太大」，也有人讚賞她「36身材keep得好好」，背後反映的是娛樂圈對女性年齡的嚴苛標準。