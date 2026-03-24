魔音女團｜鄧凱文入圍16強自認「氣氛擔當」 此女神爆笑走音面試片點擊No.1

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TVB全新音樂節目《魔音女團》16強名單正式出爐，「東張女神」鄧凱文及俞可程成功突圍，兩人憑藉截然不同的「魔音」風格殺出重圍，引發網民熱烈討論。鄧凱文自認是「氣氛擔當」，坦言要擺脫魔音魔咒，而俞可程則以點擊與熱度第一名入選，自嘲靠走音取勝，兩位「東張女神」的逆襲之路充滿話題性。

鄧凱文自認氣氛擔當 秘密練兵備戰

成功入圍16強的鄧凱文在記者會上興奮表示：「好開心，終於可以擺脫魔音嘅魔咒，我相信老師嘅能力令我進步好快。」她坦言自己的強項是「氣氛擔當」，透露入圍後已開始秘密練兵，找老師學跳舞，笑言舞蹈方面已有進步。回想起海選時的表現，鄧凱文自嘲來自「成家魔音」，更爆料試過唱K被人「畀錢叫佢唔好再唱」，對方最後更自行離場，她笑言第一次唱歌就已「趕客」。雖然唱功備受考驗，但她憑自創《東張西望》Rap表演獲陳潔靈及陳奐仁青睞，成功突圍晉級。

俞可程點擊熱度第一 自嘲魔音取勝

另一位「東張女神」俞可程則憑一曲《煎熬》成功入選，更以點擊與熱度第一名殺入16強，成為今次海選的最大黑馬。她笑言網民反應聽起來很煎熬，又自嘲憑「魔音」取勝：「面試片自己翻看也發現走音得很強勁。」俞可程透露當時陳奐仁更關掉她的Echo，讓她唱得非常赤裸，完全暴露真實實力。她坦言很少公開唱歌，選這首歌也有點擔心，但笑指朋友紛紛約她唱K，想現場再聽一次，網民更留言聽她唱歌「不是享受、而是上癮」，意外成為話題焦點。

3位港姐冠軍領軍 平均年齡26歲走輕熟女路線

分析16強名單發現，成員包括3位港姐冠軍莊子璇、宋宛穎、倪樂琳等，她們即將接受密集特訓角逐成團資格。這份名單平均年齡達26.1歲，年齡跨度由20歲的喬美莎到34歲的陳熙蕊，顯示節目傾向選擇心智成熟的「輕熟女」路線，而非純粹追求低齡化策略。高達13人具備香港小姐背景，且包含3位冠軍，意味著成員普遍具備極高的顏值天花板與大眾認可度。她們在選美過程中已練就強大的抗壓能力與應對媒體的儀態，另一個共通點是學歷背景雄厚，且多數已在TVB擔任過主持或演員，具備紮實的鏡頭感。

專業團隊打造 韓國導師親自錄片打氣

大會為《魔音女團》成立專業團隊，為16位練習生量身打造女團形象，提供化妝、服裝及舞蹈指導，務求極速令她們脫胎換骨成為專業的跳唱女團。專業團隊陣容包括助教冼靖峰、黃洛妍、文佐匡，形象指導馬天佑，服裝指導兼第一屆剪裁魔法師冠軍Kev Yiu，美妝指導Cammy。YS韓國偶像學院將為練習生提供舞蹈訓練，來自韓國的社長Yong Heo更親自錄製片段為眾練習生打氣，顯示節目對專業培訓的重視程度。眾練習生將接受為期三星期的密集訓練，為節目新階段作準備。

網民熱議魔音女神逆襲 期待蛻變之路

消息公布後，網民紛紛就兩位「東張女神」的入選展開熱烈討論。有觀眾認為「鄧凱文嘅氣氛真係好好，雖然唱歌麻麻但係好有娛樂性」，亦有人指出「俞可程個煎熬真係好洗腦，點擊第一名實至名歸」。不少網民更直言「兩個東張女神都好有話題性，睇佢哋點樣由魔音變女團」、「唱功咁差抵佢哋入到16強」。兩位練習生的「魔音」特色和逆襲潛力，已經成為觀眾最關心的話題之一，大家都期待見證她們的蛻變之路。

魔音女團 鄧凱文 「東張女神」鄧凱文（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
「東張女神」鄧凱文（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 自稱「成家魔音」的鄧凱文在面試當時自信十足（圖片來源：TVB）
自稱「成家魔音」的鄧凱文在面試當時自信十足（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 鄧凱文自創東張西望版Rap（圖片來源：TVB）
鄧凱文自創東張西望版Rap（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 鄧凱文參選港姐時的表現不俗。（圖片來源：TVB）
鄧凱文參選港姐時的表現不俗。（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 東張女神俞可程憑《煎熬》成功入圍！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
東張女神俞可程憑《煎熬》成功入圍！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹（圖片來源：TVB）
俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹（圖片來源：TVB）

《魔音女團》16強名單出爐

姓名 年齡 背景介紹
1 喬美莎 20 《聲秀》參賽者，曾獲「澳洲華裔小姐」冠軍
2 李尹嫣 21 《2025香港小姐競選》最上鏡小姐及友誼小姐
3 莊子璇 23 《2023香港小姐競選》冠軍
4 蔡華英 23 《2025香港小姐競選》參賽佳麗
5 盧映彤 23 2022年第32期無綫電視藝員訓練班學
6 倪樂琳 24 《2024香港小姐競選》冠軍
7 王汛文 24 《2024香港小姐競選》友誼小姐
8 鄧凱文 25 《2023香港小姐競選》十強佳麗
9 宋宛穎 26 《2021香港小姐競選》冠軍
10 葉靖儀 27 《2021香港小姐競選》佳麗，J2ers 成員
11 俞可程 27 《2024香港小姐競選》十強佳麗
12 廖慧儀 29 《2020香港小姐競選》十強佳麗
13 穎喬 30 《聲秀》參賽者，曾參加《全民造星IV》
14 倪嘉雯 30 TVB 藝員，有「翻版陳自瑤」之稱
15 邢慧敏 31 《2022香港小姐競選》友誼小姐
16 陳熙蕊 34 《2019香港小姐競選》友誼小姐
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 身高178cm的喬美莎成功入圍16強，並透露如果成功出道就會留在香港發展！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
身高178cm的喬美莎成功入圍16強，並透露如果成功出道就會留在香港發展！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 2025年最上鏡小姐李尹嫣入圍16強（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
2025年最上鏡小姐李尹嫣入圍16強（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 聲秀第四名的穎喬入圍16強，直言自己一直幻想自己可以稱為女團成員（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
聲秀第四名的穎喬入圍16強，直言自己一直幻想自己可以稱為女團成員（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 東張女神俞可程憑《煎熬》成功入圍！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
東張女神俞可程憑《煎熬》成功入圍！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 港姐入行的邢慧敏成功入圍，直言唱歌跳舞唔勁，但係希望可以俾大家見到自己嘅挑戰！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
港姐入行的邢慧敏成功入圍，直言唱歌跳舞唔勁，但係希望可以俾大家見到自己嘅挑戰！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 TVB小花倪嘉雯自爆自己有跳中國舞同參加歌唱比賽，但沒有持續，希望可以重新拾起夢想（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
TVB小花倪嘉雯自爆自己有跳中國舞同參加歌唱比賽，但沒有持續，希望可以重新拾起夢想（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 港姐冠軍宋宛穎（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
港姐冠軍宋宛穎（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 港姐冠軍倪樂琳（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
港姐冠軍倪樂琳（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 港姐冠軍莊子璇透露跳舞係短板！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
港姐冠軍莊子璇透露跳舞係短板！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 「東張女神」鄧凱文（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
「東張女神」鄧凱文（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 「東張女神」王汛文（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
「東張女神」王汛文（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 廖慧儀（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
廖慧儀（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 今屆落選港姐蔡華英（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
今屆落選港姐蔡華英（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 TVB小花陳熙蕊（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
TVB小花陳熙蕊（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 小花葉靖儀（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
小花葉靖儀（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
魔音女團 鄧凱文 盧映彤（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
盧映彤（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

圖片來源：TVB娛樂新聞台、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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