魔音女團｜鄧凱文入圍16強自認「氣氛擔當」 此女神爆笑走音面試片點擊No.1
鄧凱文自認氣氛擔當 秘密練兵備戰
成功入圍16強的鄧凱文在記者會上興奮表示：「好開心，終於可以擺脫魔音嘅魔咒，我相信老師嘅能力令我進步好快。」她坦言自己的強項是「氣氛擔當」，透露入圍後已開始秘密練兵，找老師學跳舞，笑言舞蹈方面已有進步。回想起海選時的表現，鄧凱文自嘲來自「成家魔音」，更爆料試過唱K被人「畀錢叫佢唔好再唱」，對方最後更自行離場，她笑言第一次唱歌就已「趕客」。雖然唱功備受考驗，但她憑自創《東張西望》Rap表演獲陳潔靈及陳奐仁青睞，成功突圍晉級。
俞可程點擊熱度第一 自嘲魔音取勝
另一位「東張女神」俞可程則憑一曲《煎熬》成功入選，更以點擊與熱度第一名殺入16強，成為今次海選的最大黑馬。她笑言網民反應聽起來很煎熬，又自嘲憑「魔音」取勝：「面試片自己翻看也發現走音得很強勁。」俞可程透露當時陳奐仁更關掉她的Echo，讓她唱得非常赤裸，完全暴露真實實力。她坦言很少公開唱歌，選這首歌也有點擔心，但笑指朋友紛紛約她唱K，想現場再聽一次，網民更留言聽她唱歌「不是享受、而是上癮」，意外成為話題焦點。
3位港姐冠軍領軍 平均年齡26歲走輕熟女路線
分析16強名單發現，成員包括3位港姐冠軍莊子璇、宋宛穎、倪樂琳等，她們即將接受密集特訓角逐成團資格。這份名單平均年齡達26.1歲，年齡跨度由20歲的喬美莎到34歲的陳熙蕊，顯示節目傾向選擇心智成熟的「輕熟女」路線，而非純粹追求低齡化策略。高達13人具備香港小姐背景，且包含3位冠軍，意味著成員普遍具備極高的顏值天花板與大眾認可度。她們在選美過程中已練就強大的抗壓能力與應對媒體的儀態，另一個共通點是學歷背景雄厚，且多數已在TVB擔任過主持或演員，具備紮實的鏡頭感。
專業團隊打造 韓國導師親自錄片打氣
大會為《魔音女團》成立專業團隊，為16位練習生量身打造女團形象，提供化妝、服裝及舞蹈指導，務求極速令她們脫胎換骨成為專業的跳唱女團。專業團隊陣容包括助教冼靖峰、黃洛妍、文佐匡，形象指導馬天佑，服裝指導兼第一屆剪裁魔法師冠軍Kev Yiu，美妝指導Cammy。YS韓國偶像學院將為練習生提供舞蹈訓練，來自韓國的社長Yong Heo更親自錄製片段為眾練習生打氣，顯示節目對專業培訓的重視程度。眾練習生將接受為期三星期的密集訓練，為節目新階段作準備。
網民熱議魔音女神逆襲 期待蛻變之路
消息公布後，網民紛紛就兩位「東張女神」的入選展開熱烈討論。有觀眾認為「鄧凱文嘅氣氛真係好好，雖然唱歌麻麻但係好有娛樂性」，亦有人指出「俞可程個煎熬真係好洗腦，點擊第一名實至名歸」。不少網民更直言「兩個東張女神都好有話題性，睇佢哋點樣由魔音變女團」、「唱功咁差抵佢哋入到16強」。兩位練習生的「魔音」特色和逆襲潛力，已經成為觀眾最關心的話題之一，大家都期待見證她們的蛻變之路。
《魔音女團》16強名單出爐
|姓名
|年齡
|背景介紹
|1
|喬美莎
|20
|《聲秀》參賽者，曾獲「澳洲華裔小姐」冠軍
|2
|李尹嫣
|21
|《2025香港小姐競選》最上鏡小姐及友誼小姐
|3
|莊子璇
|23
|《2023香港小姐競選》冠軍
|4
|蔡華英
|23
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗
|5
|盧映彤
|23
|2022年第32期無綫電視藝員訓練班學
|6
|倪樂琳
|24
|《2024香港小姐競選》冠軍
|7
|王汛文
|24
|《2024香港小姐競選》友誼小姐
|8
|鄧凱文
|25
|《2023香港小姐競選》十強佳麗
|9
|宋宛穎
|26
|《2021香港小姐競選》冠軍
|10
|葉靖儀
|27
|《2021香港小姐競選》佳麗，J2ers 成員
|11
|俞可程
|27
|《2024香港小姐競選》十強佳麗
|12
|廖慧儀
|29
|《2020香港小姐競選》十強佳麗
|13
|穎喬
|30
|《聲秀》參賽者，曾參加《全民造星IV》
|14
|倪嘉雯
|30
|TVB 藝員，有「翻版陳自瑤」之稱
|15
|邢慧敏
|31
|《2022香港小姐競選》友誼小姐
|16
|陳熙蕊
|34
|《2019香港小姐競選》友誼小姐