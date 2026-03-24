魔音女團｜鄧凱文入圍16強自認「氣氛擔當」 此女神爆笑走音面試片點擊No.1

TVB全新音樂節目《魔音女團》16強名單正式出爐，「東張女神」鄧凱文及俞可程成功突圍，兩人憑藉截然不同的「魔音」風格殺出重圍，引發網民熱烈討論。鄧凱文自認是「氣氛擔當」，坦言要擺脫魔音魔咒，而俞可程則以點擊與熱度第一名入選，自嘲靠走音取勝，兩位「東張女神」的逆襲之路充滿話題性。