魔音女團｜練習生互選「魔音之最」！鄧凱文俞可程大熱當選 隊友驚爆：聽到佢把聲會發惡夢

最新娛聞
東方新地

廣告

《魔音女團》節目組今集大搞新意思，要求16位練習生輪流投選心目中的「最強魔音」！這個殘酷又搞笑的內部投票，結果毫無懸念，由鄧凱文（Eris）及俞可程（Kanis）大比數當選。有隊友更驚爆，聽到其中一位的歌聲竟然會發惡夢，究竟是誰的歌聲如此「驚人」？

內部投票揭曉「魔音之最」 鄧凱文俞可程大比數當選

在今集的特別環節中，製作組安排了一場別開生面的內部投票，讓16位朝夕相對的練習生互選出誰是隊中的「魔音之最」。經過一輪不記名投票後，結果由鄧凱文（Eris）及俞可程（Kanis）以大比數高票當選。這個結果似乎在練習生們的意料之中，也引發了連串爆笑的互相吐槽，盡顯她們之間的深厚情誼。

盧映彤驚爆Eris歌聲恐怖：琴晚發夢都夢到佢

在解釋投票原因時，投選Eris的隊友盧映彤（Skylar）的發言最為爆笑。她笑言Eris的歌聲已成為她們的「噩夢」，並驚爆：「每次佢一出聲，代表我哋就要繼續練，佢把聲有種恐懼，琴晚發夢都夢到佢。」Skylar的這番話雖然是開玩笑，卻也側面反映出練習生們為了提升實力，日以繼夜地進行艱苦訓練，Eris的歌聲已成為大家繼續練習的「信號」，充滿了相愛相殺的革命情感。

網民笑爆：相愛相殺！

這個「魔音之最」的投票結果和練習生之間的有趣互動，引來網民熱烈討論。不少網民笑言：「笑死，呢個投票好有娛樂性！」、「發惡夢都夢到，Eris嘅歌聲到底有幾恐怖？」、「呢啲咪姊妹情囉，一邊笑你一邊陪你練。」、「Kanis又係你！之前阿媽話聽你唱《煎熬》瞓唔到，而家隊友又投你！」、「好想聽下『魔音之最』到底唱成點！」

魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 鄧凱文 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 