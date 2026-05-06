魔音女團｜練習生互選「魔音之最」！鄧凱文俞可程大熱當選 隊友驚爆：聽到佢把聲會發惡夢

《魔音女團》節目組今集大搞新意思，要求16位練習生輪流投選心目中的「最強魔音」！這個殘酷又搞笑的內部投票，結果毫無懸念，由鄧凱文（Eris）及俞可程（Kanis）大比數當選。有隊友更驚爆，聽到其中一位的歌聲竟然會發惡夢，究竟是誰的歌聲如此「驚人」？