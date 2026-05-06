魔音女團｜練習生互選「魔音之最」！鄧凱文俞可程大熱當選 隊友驚爆：聽到佢把聲會發惡夢
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《魔音女團》節目組今集大搞新意思，要求16位練習生輪流投選心目中的「最強魔音」！這個殘酷又搞笑的內部投票，結果毫無懸念，由鄧凱文（Eris）及俞可程（Kanis）大比數當選。有隊友更驚爆，聽到其中一位的歌聲竟然會發惡夢，究竟是誰的歌聲如此「驚人」？
內部投票揭曉「魔音之最」 鄧凱文俞可程大比數當選
在今集的特別環節中，製作組安排了一場別開生面的內部投票，讓16位朝夕相對的練習生互選出誰是隊中的「魔音之最」。經過一輪不記名投票後，結果由鄧凱文（Eris）及俞可程（Kanis）以大比數高票當選。這個結果似乎在練習生們的意料之中，也引發了連串爆笑的互相吐槽，盡顯她們之間的深厚情誼。
盧映彤驚爆Eris歌聲恐怖：琴晚發夢都夢到佢
在解釋投票原因時，投選Eris的隊友盧映彤（Skylar）的發言最為爆笑。她笑言Eris的歌聲已成為她們的「噩夢」，並驚爆：「每次佢一出聲，代表我哋就要繼續練，佢把聲有種恐懼，琴晚發夢都夢到佢。」Skylar的這番話雖然是開玩笑，卻也側面反映出練習生們為了提升實力，日以繼夜地進行艱苦訓練，Eris的歌聲已成為大家繼續練習的「信號」，充滿了相愛相殺的革命情感。
網民笑爆：相愛相殺！
這個「魔音之最」的投票結果和練習生之間的有趣互動，引來網民熱烈討論。不少網民笑言：「笑死，呢個投票好有娛樂性！」、「發惡夢都夢到，Eris嘅歌聲到底有幾恐怖？」、「呢啲咪姊妹情囉，一邊笑你一邊陪你練。」、「Kanis又係你！之前阿媽話聽你唱《煎熬》瞓唔到，而家隊友又投你！」、「好想聽下『魔音之最』到底唱成點！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期