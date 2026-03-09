魔音女團｜網民質疑女星「扮走音」博出位 陳奐仁親授辨別真假秘技

無綫全新真人騷《魔音女團》上星期六進行初選，50位女藝人齊集電視城展示「魔音」實力，豈料節目播出後即遭網民質疑有內幕，懷疑參賽者為求出位故意扮唱得差！面對鋪天蓋地的質疑聲，擔任「班主任」的陳奐仁親自落場回應，更大方分享如何分辨「真走音」與「假走音」的獨門秘技，令網民大開眼界！

陳奐仁親授辨別真假走音秘技

面對網民質疑女參賽者「扮魔音」博出位，陳奐仁在社交平台詳細解釋分辨方法。他表示「裝是看得出來的」，因為當一個人故意唱得差時，會有明顯的「演戲」特徵。陳奐仁指出，假裝走音的人眼神會不自然，「像是背台詞一樣，眼神會穿幫」，而且肢體動作會變多、變得很彆扭，「資深的演藝人員一眼就能看出來」。他強調大部分參賽者都是「真的唱得差」，並非刻意為之。

聽覺辨別法更考功力

除了用「看」的方法，陳奐仁更分享了聽覺辨別的心理學技巧。他解釋真正唱得差的人是「出盡全力」卻還是唱錯，「你會在某些片段聽出他在努力掙扎，彷彿下一句就有希望唱準（雖然最後還是沒準）」。相反，假裝的人不會讓自己達到那個「有希望」的狀態，呈現出「隨便地、懶散地出錯」的特徵。陳奐仁更以《SNL》的Ariana Grande和Sabrina Carpenter為例，指出大歌星在搞笑表演時的故意走音，都是「隨便」地走音，而非認真出力。

網民質疑節目有內幕

《魔音女團》初選過程一刀不剪在YouTube播放，本意是增加透明度，豈料卻引來更多質疑聲。不少網民在觀看後紛紛留言「啲女仔係咪扮㗎？」、「為咗上鏡頭咩都做得出」，更有眼利網民分析參賽者的表情和動作，懷疑部分人刻意誇大走音程度。網民的集體智慧令節目組措手不及，最終要勞煩陳奐仁親自出面澄清，證明參賽者的「魔音」實力貨真價實。

陳奐仁回應網民疑慮

陳奐仁在回應中表現得相當有耐性，不但沒有因為質疑而動怒，反而詳細解釋專業判斷標準。他在社交平台寫道「真係走音唔係扮㗎喎😂」，輕鬆幽默的語調化解了緊張氣氛。陳奐仁更表示憑藉多年音樂製作經驗，能夠準確分辨參賽者是否真心投入演唱，強調「出力地出錯」與「隨便地出錯」有明顯分別。

魔音女團 陳奐仁
（圖片來源：threads）
魔音女團 陳奐仁
（圖片來源：threads）
魔音女團 陳奐仁
（圖片來源：threads）
魔音女團 陳奐仁 郭柏妍一開口唱《喜歡你》就炒車（圖片來源：TVB）
郭柏妍一開口唱《喜歡你》就炒車（圖片來源：TVB）
魔音女團 陳奐仁 仲要以超低Key唱（圖片來源：TVB）
仲要以超低Key唱（圖片來源：TVB）
魔音女團 陳奐仁 倪樂琳除帽展示靚樣成功加分（圖片來源：TVB）
倪樂琳除帽展示靚樣成功加分（圖片來源：TVB）
魔音女團 陳奐仁 跳舞都跳得有紋有路，絕對有機會入圍企C位（圖片來源：TVB）
跳舞都跳得有紋有路，絕對有機會入圍企C位（圖片來源：TVB）
魔音女團 陳奐仁 東張貓仔激動爆喊（圖片來源：TVB）
東張貓仔激動爆喊（圖片來源：TVB）
魔音女團 陳奐仁 俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹（圖片來源：TVB）
俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹（圖片來源：TVB）
魔音女團 陳奐仁 鄧凱文自創東張西望版Rap（圖片來源：TVB）
鄧凱文自創東張西望版Rap（圖片來源：TVB）
魔音女團 陳奐仁 游嘉欣表現緊張（圖片來源：TVB）
游嘉欣表現緊張（圖片來源：TVB）
魔音女團 陳奐仁 自選歌《CandyBall》已經開始走音，Rap《係咁先啦》又甩嘴（圖片來源：TVB）
自選歌《CandyBall》已經開始走音，Rap《係咁先啦》又甩嘴（圖片來源：TVB）
魔音女團 陳奐仁 波濤洶湧！（圖片來源：TVB）
波濤洶湧！（圖片來源：TVB）

圖片來源：threads、TVB
資料或影片來源：原文刊於新假期

