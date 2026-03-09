魔音女團｜網民質疑女星「扮走音」博出位 陳奐仁親授辨別真假秘技

無綫全新真人騷《魔音女團》上星期六進行初選，50位女藝人齊集電視城展示「魔音」實力，豈料節目播出後即遭網民質疑有內幕，懷疑參賽者為求出位故意扮唱得差！面對鋪天蓋地的質疑聲，擔任「班主任」的陳奐仁親自落場回應，更大方分享如何分辨「真走音」與「假走音」的獨門秘技，令網民大開眼界！