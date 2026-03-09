魔音女團｜網民質疑女星「扮走音」博出位 陳奐仁親授辨別真假秘技
無綫全新真人騷《魔音女團》上星期六進行初選，50位女藝人齊集電視城展示「魔音」實力，豈料節目播出後即遭網民質疑有內幕，懷疑參賽者為求出位故意扮唱得差！面對鋪天蓋地的質疑聲，擔任「班主任」的陳奐仁親自落場回應，更大方分享如何分辨「真走音」與「假走音」的獨門秘技，令網民大開眼界！
陳奐仁親授辨別真假走音秘技
面對網民質疑女參賽者「扮魔音」博出位，陳奐仁在社交平台詳細解釋分辨方法。他表示「裝是看得出來的」，因為當一個人故意唱得差時，會有明顯的「演戲」特徵。陳奐仁指出，假裝走音的人眼神會不自然，「像是背台詞一樣，眼神會穿幫」，而且肢體動作會變多、變得很彆扭，「資深的演藝人員一眼就能看出來」。他強調大部分參賽者都是「真的唱得差」，並非刻意為之。
聽覺辨別法更考功力
除了用「看」的方法，陳奐仁更分享了聽覺辨別的心理學技巧。他解釋真正唱得差的人是「出盡全力」卻還是唱錯，「你會在某些片段聽出他在努力掙扎，彷彿下一句就有希望唱準（雖然最後還是沒準）」。相反，假裝的人不會讓自己達到那個「有希望」的狀態，呈現出「隨便地、懶散地出錯」的特徵。陳奐仁更以《SNL》的Ariana Grande和Sabrina Carpenter為例，指出大歌星在搞笑表演時的故意走音，都是「隨便」地走音，而非認真出力。
網民質疑節目有內幕
《魔音女團》初選過程一刀不剪在YouTube播放，本意是增加透明度，豈料卻引來更多質疑聲。不少網民在觀看後紛紛留言「啲女仔係咪扮㗎？」、「為咗上鏡頭咩都做得出」，更有眼利網民分析參賽者的表情和動作，懷疑部分人刻意誇大走音程度。網民的集體智慧令節目組措手不及，最終要勞煩陳奐仁親自出面澄清，證明參賽者的「魔音」實力貨真價實。
陳奐仁回應網民疑慮
陳奐仁在回應中表現得相當有耐性，不但沒有因為質疑而動怒，反而詳細解釋專業判斷標準。他在社交平台寫道「真係走音唔係扮㗎喎😂」，輕鬆幽默的語調化解了緊張氣氛。陳奐仁更表示憑藉多年音樂製作經驗，能夠準確分辨參賽者是否真心投入演唱，強調「出力地出錯」與「隨便地出錯」有明顯分別。
圖片來源：threads、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期