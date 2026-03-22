魔音女團｜TVB全新女團選秀！陳潔靈陳奐仁坐鎮 誓將「魔音」變「Magic Voice」？

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無綫電視（TVB）今晚（3月22日）震撼宣布，將強勢推出全新真人騷節目《魔音女團》，目標竟是發掘台內有「魔音」稱號的女藝人，並將她們地獄式特訓成新一代女團！節目請來殿堂級的陳潔靈及陳奐仁擔任「班主任」，消息一出即引發全城熱話，究竟邊個夠膽挑戰？而最終16強名單將於明日揭曉，懸念極大！

陳潔靈陳奐仁首輪面試 半百小花空群而出爭入圍

節目早前已秘密進行首輪面試，由「班主任」陳潔靈及陳奐仁親自把關，竟吸引了半百無綫小花空群而出，場面墟冚！據悉，眾女藝人為爭奪僅有的16個入圍名額，紛紛各出奇謀，在拉票影片中施展渾身解數，務求在兩位星級導師面前留下深刻印象。競爭如此激烈，究竟誰能憑藉潛力或驚人毅力，成功打動兩位班主任，奪得這張寶貴的入場券，實在令人期待。

星級團隊曝光 聲夢畢業生任助教馬天佑操刀造型

《魔音女團》的製作團隊陣容極其鼎盛，絕對是信心的保證。除了有陳潔靈與陳奐仁兩位重量級班主任外，節目組更請來《聲夢》畢業生冼靖峰、黃洛妍及文佐匡擔任助教，以師兄師姐身份分享經驗。此外，舞蹈訓練方面有星級跳舞學校YS Group加持，形象指導則由著名造型師馬天佑擔任，而服裝指導更是第一屆《剪裁魔法師》冠軍Kev Yiu。如此專業的黃金團隊，誓要將一眾「魔音」女藝人由內到外進行全面大改造，蛻變成真正的「Magic Voice」。

全城期待魔音蛻變 邊個女藝人可以脫穎而出

今次《魔音女團》的宗旨是見證女藝人由「魔音」蛻變成「有魔力 Magic Voice」的重要時刻，目標是打造睇得、跳得、唱得，兼能駕馭任何華麗服裝的新一代女團。這個「醜小鴨變天鵝」的過程，無疑是節目最大看點。究竟是哪16位幸運兒能夠入圍，接受這個地獄式改造之旅？最終結果將於明日（3月23日）的記者會上隆重公布，全港觀眾正拭目以待！

魔音女團 陳潔靈 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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