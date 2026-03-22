魔音女團｜TVB全新女團選秀！陳潔靈陳奐仁坐鎮 誓將「魔音」變「Magic Voice」？

無綫電視（TVB）今晚（3月22日）震撼宣布，將強勢推出全新真人騷節目《魔音女團》，目標竟是發掘台內有「魔音」稱號的女藝人，並將她們地獄式特訓成新一代女團！節目請來殿堂級的陳潔靈及陳奐仁擔任「班主任」，消息一出即引發全城熱話，究竟邊個夠膽挑戰？而最終16強名單將於明日揭曉，懸念極大！