魔音女團｜首支MV《Lucky Star》曝光！16練習生晒長腿鬥舞 網民預測5強名單！
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無綫全新綜藝《魔音女團》今日（22日）震撼發布首支MV《Lucky Star》，16位練習生僅經一個月特訓即火速登場！MV中眾人換上純白短裙大晒驕人S身形及長腿，舞步整齊劃一，散發超強女團Vibe，引爆網民洗版式討論，更已急不及待預測心水5強，究竟誰能率先跑出？
首支MV《Lucky Star》曝光 16成員晒S身形勁吸睛
在今日發布的MV《Lucky Star》中，16位「魔音練習生」李尹嫣、穎喬、邢慧敏、鄧凱文、宋宛穎、倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、蔡華英、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊及葉靖儀，分別以Casual Smart及純白色短裙造型亮相。雖然MV只有短短一分多鐘，但畫面極之豐富，成員們除了大騷長腿，舞動動作亦見流暢，可見一個月的特訓成果斐然，16人拼湊出的隊形及互動充滿活力，畫面相當吸睛。
陳奐仁陳潔靈魔鬼式特訓 5月4日翡翠台正式開播
《魔音女團》上月才成功召集16位潛力女藝人成為練習生，並由星級導師陳奐仁及陳潔靈進行為期一個月的密集式特訓及悉心改造。節目組打鐵趁熱，在MV發布後隨即宣布節目將於5月4日起，逢周一至周五晚十點半於翡翠台播映。如此緊湊的製作及播出安排，完美展現了製作組對這隊全新女團的信心，也讓觀眾對她們的蛻變過程更感期待。
網民洗版式激讚「好有Vibe」 單憑MV預測心水5強
MV一出即引來網民熱烈迴響，留言區被瞬間洗版，大部分評論都對MV質素及成員表現讚不絕口，認為極有韓國女團水準！網民紛紛留言：「一定要支持魔音女團」、「MV 太短了，唔夠喉」、「好有女團 Vibe」、「個個跳舞都好出色」、「靚到爆」、「MV 好好看，好期待」。更有心急的網民表示要無限翻Loop止癮，甚至單憑MV中的表現，已開始預測最終能夠出道的5強人選，節目未播先轟動。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期