魔音女團｜首支MV《Lucky Star》曝光！16練習生晒長腿鬥舞 網民預測5強名單！

無綫全新綜藝《魔音女團》今日（22日）震撼發布首支MV《Lucky Star》，16位練習生僅經一個月特訓即火速登場！MV中眾人換上純白短裙大晒驕人S身形及長腿，舞步整齊劃一，散發超強女團Vibe，引爆網民洗版式討論，更已急不及待預測心水5強，究竟誰能率先跑出？