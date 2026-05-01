《魔音女團》終極6人成軍名單 有人落選後全程黑面？鄧凱文大熱倒灶

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《魔音女團》歷經9集密集特訓，16位藝人汰弱留強，昨晚（5月15日）終於公布終極6人成軍出道名單。然而結果一出即引爆網民熱議——一向被視為「大熱門」的鄧凱文竟然落選，而公布一刻更有人疑似黑面，場面極度尷尬。

12人分兩隊對壘評審逐一點評表現

12位練習生分為Team A與Team B進行最終對決，Team A由俞可程、喬美莎、廖慧儀、倪嘉雯、莊子璇及蔡華英組成，Team B則有宋宛穎、邢慧敏、王汛文、盧映彤、鄧凱文及倪樂琳。表演完畢後，評審Miss Chan Chan大讚倪嘉雯：「我未見過你咁放，染咗頭髮後成個人脫胎換骨」，又形容莊子璇「有野性」。陳奐仁則肯定蔡華英有突破，讚喬美莎「好爆」，廖慧儀「跳得勁好」。韓國YS偶像學院社長Yong Heo特別提到鄧凱文有成為偶像的活潑特質：「跳舞比之前進步咗好多。」他亦指第一眼見到盧映彤時未有眼前一亮，但愈睇愈有魅力。

終極6人名單揭盅鄧凱文蔡華英雙雙落選

節目最終公布「率先組團」的6人名單為：莊子璇、盧映彤、倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯及喬美莎。這份名單與早前網上流出的疑似7人版本有明顯出入，流出版本中包含鄧凱文及廖慧儀，但最終兩人均未能入圍。同樣被看好的蔡華英亦遭淘汰，令不少觀眾大感意外。6位成功出道的成員中，包含了3位港姐冠軍級人馬，陣容堪稱「神級合體」。

《魔音女團》選拔歷時9集從16人篩選至終極陣容

《魔音女團》作為TVB另類選秀節目，由海選階段開始已引起大量關注，16位入圍藝人在節目中接受跳舞、唱歌、Rap等多方面訓練。節目組為每位練習生設定不同擔當定位，包括C位擔當、跳舞擔當、唱歌擔當等，務求打造一支全方位女子組合。經過長時間高強度集訓，12位練習生在最終回以分組對壘形式爭奪6個出道席位，競爭之激烈程度可想而知。

網民熱議鄧凱文落選有人公布一刻疑似黑面

結果公布後，網民反應兩極。不少觀眾對鄧凱文未能入圍感到惋惜，認為她在節目中瘦身成功、跳舞進步明顯，連評審都給予正面評價，落選實在令人費解。更有眼尖網民截圖指出，公布名單一刻有人疑似「黑面」，表情相當耐人尋味。另一邊廂，亦有網民力撐最終6人組合實力均衡，認為莊子璇的野性、喬美莎的爆發力、盧映彤的魅力足以撐起整個女團。「蔡華英好盡力但最終被Foul，好可惜」、「鄧凱文明明評審都讚」等留言湧現各大討論區。

6位成員逐個睇學霸陣容勁猛料

成團6人背景各有來頭。喬美莎2005年出生，身高178cm，靚樣被指酷似謝安琪及Jessica C.，是2022澳洲華裔小姐冠軍兼最上鏡小姐，擅長拉丁舞及Hip Hop。

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倪樂琳2001年出生，是2024年港姐冠軍，憑標緻外貌獲封「城大李嘉欣」，曾自組女團MORII GIRLS，近年更獲導演葉念琛相中拍攝微電影。
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倪嘉雯1995年出生，畢業於香港中文大學生物系，曾於《萬千星輝頒獎典禮2025》奪得「最佳女新人」，獲封「少女版專業戶」。

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盧映彤2002年出生，擁有八級古箏及中國舞資格，被網民大讚似「後生版蔡少芬」，偶像是范冰冰。
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宋宛穎1999年出生，是2021年港姐冠軍，中葡混血兒，畢業於多倫多大學，更取得香港大學醫療科學碩士學位，媽媽文寶雪是1990年澳門小姐亞軍。
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莊子璇2002年出生，是2023年港姐冠軍，畢業於香港大學食物及營養科學系，參選港姐時獲封「清純版蔡依林」，是首位2000年代出生的港姐冠軍。
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魔音女團 tvb女團 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 tvb女團 蔡華英淘汰（圖片來源：TVB）
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魔音女團 tvb女團 俞可程淘汰（圖片來源：TVB）
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魔音女團 tvb女團 大熱鄧凱文淘汰，期望可以成為下一個MC（圖片來源：TVB）
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魔音女團 tvb女團 王汛文淘汰（圖片來源：TVB）
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魔音女團 tvb女團 6位成功出道（圖片來源：TVB）
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魔音女團 tvb女團 莊子璇成為最後一個出道的成員（圖片來源：TVB）
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魔音女團 tvb女團 疑似有人全程黑面？（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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