《魔音女團》終極6人成軍名單 有人落選後全程黑面？鄧凱文大熱倒灶

《魔音女團》歷經9集密集特訓，16位藝人汰弱留強，昨晚（5月15日）終於公布終極6人成軍出道名單。然而結果一出即引爆網民熱議——一向被視為「大熱門」的鄧凱文竟然落選，而公布一刻更有人疑似黑面，場面極度尷尬。