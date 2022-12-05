點止郭柏妍一個唱到走音！盤點圈中9大魔音女藝人

受到無綫力捧的新晉小花郭柏妍，前日在《歡樂滿東華2022》中獻唱《下流上車族》的主題曲籌款，卻被網民狠批五音不全，直指其歌聲是「魔音」！其實在圈中仲有不少擁有省鏡外表，但一開口唱歌就令大家好震撼的魔音女藝人，其中就包括有被封為「零死角女神」的視后李佳芯！