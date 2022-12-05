點止郭柏妍一個唱到走音！盤點圈中9大魔音女藝人
圈中魔音女藝人逐個捉
1.郭柏妍《東華》獻唱走曬音
郭柏妍近日憑劇集《下流上車族》中「芊芊」一角人氣急升，日前她和林敏驄等《下流上車族》演員，一同在《歡樂滿東華2022》中獻唱《下流上車族》的主題曲《一家人》籌款。林敏驄與郭柏妍在彩排時曾一同接受訪問，當時郭柏妍話自己是浴室高手，搞到林敏驄都搞笑回覆道：「咁一定失禮啦，到時應該失敗告終喇！」結果郭柏妍就真係唱到走曬音，仲要唱得最大聲！
郭柏妍辯稱食完辣辣壽司至走音
事後郭柏妍接受傳媒訪問時，對網民封她的歌喉為「魔音」表示驚訝，指自己今次都只係第一次唱，之前幾日已在家中瘋狂練習，叫大家包容一下，畀個機會佢，仲話下次一定會畀足200分努力，唱番好啲畀大家聽！最後她表示今次唱得唔好，係因為啱啱食完辣辣壽司，辣到佢不停咳，跟住把聲就開始走音！
2.李佳芯《小幸運》五音不全+咬字不清
李佳芯（Ali）2017年元旦在一次商場演出中獻唱了一首《小幸運》，結果被網民狠批她五音不全及咬字不清，仲話佢係唱緊《小噩夢》！不過Ali並未放棄唱歌，2020年她在《流行經典50年》再挑戰獻唱《幸運是我》，終於成功搣甩「魔音天后」之名。
3.鄺潔楹降Key唱《我的驕傲》
鄺潔楹在2018年除夕倒數活動中，先後唱出《星光遊樂園》和《我的驕傲》，被指似足去K房唱K，事後她直言在唱《我的驕傲》時刻意降低了一個半Key，之後就收到非常多的「嘲笑」，因此她下定決心搵正式的音樂老師上堂學唱歌，要一雪前恥。
4.馮盈盈直播唱《流星雨》趕走300人
馮盈盈曾在社交網開Live獻唱F4的《流星雨》，結果係「趕走」了約300個直播觀看人數，更有網友「曲到圓」地留言笑指：「樂壇欠你一個交代」、「最受歡迎女歌手，係你啦」等，又大讚她「勇氣可嘉」，不過馮盈盈毫不介意，仍不時公開大騷其「魔音」唱功。
5.劉穎鏇《終生美麗》破音勁過Ali
劉穎鏇2018年的除夕倒數活動上，曾獻唱《終生美麗》，結果被指「魔音」程度超越李佳芯，唱到高音時更出現破音，劉穎鏇接受訪問時直言明白自己的唱歌技術有提升的空間，但就覺得自己已經有進步，唱得比以往輕鬆。
6.何依婷被轟難聽：以後都唔會再唱歌
何依婷前年上《流行經典50年》和黃子恆合唱了一曲《現代愛情故事》，被網民狂轟唱歌難聽等，更封她為新一代「魔音天后」。事後她接受傳媒訪問大呻委屈，指唱歌真係好難，更話以後都唔會再唱歌！但她後來亦有在社交網上載自彈自唱《後來》的影片，成功洗脫「魔音」之名。
7.蔣家旻災難級《戀愛大過天》
蔣家旻前年憑無綫熱播劇《反黑路人甲》中「水姐」一角人氣急升，一班劇中演員當年曾一同登上節目《流行經典50年》谷劇，但當蔣家旻和傅嘉莉合唱一曲《戀愛大過天》時，卻被指唱腔同屬災難級，其中蔣家旻更被指差過傅嘉莉，因此被封為繼李佳芯後的新一代「魔音天后」！蔣家旻事後接受訪問時，表示兩人都有為此節目搵老師練唱功，不過是分開練。而傅嘉莉就在IG為自己解畫，指缺少經驗所以冇戴ear-mon，結果聽唔到自己把聲而出事。
8.張柏芝《星語心願》收百萬酬勞瘋狂走音
張栢芝曾到廣州參加《FAN嚴選&JLV海心沙巨星演唱會》，有傳當日她獻唱兩首歌便可收近百萬人民幣酬勞。不過久未公開獻唱的張栢芝表現卻強差人意，在獻唱其首本名曲《星語心願》時及張麗謹的《留給最愛的說話》時，竟出現瘋狂走音兼失聲，就連歌詞都唔記得，之後張栢芝都知衰即時尷尬道歉：「因為無綵排過，希望大家多多包涵！」
9.張曼玉《甜蜜蜜》「魔鬼」級聲音
影后張曼玉（Maggie）2014年曾以歌手身份在「草莓音樂節」演出，仲唱出由其主演嘅電影《甜蜜蜜》嘅同名歌曲，可惜Maggie沙啞兼低沉嘅聲線加上走音，演出被大批網友嘲笑為「車禍」、「災難」、「魔鬼」級的聲音！Maggie之後參演內地真人騷時重提此事禁不住落淚，直言當時好傷心，更曾為此匿埋一年！
繼續唱下去！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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