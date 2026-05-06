《魔音》陳奐仁蕭正楠公然毒舌劇透 爆呢位大熱女神係「第1個被foul」惹熱議
陳奐仁衝出嚟直接宣判鄧凱文「死刑」
事源《東張西望》昨日（5日）播出一班魔音練習生與台前幕後一齊睇首播嘅片段，期間鄧凱文主動問到「班主任」陳潔靈、陳奐仁及主持蕭正楠，有冇被人問過邊個入圍、邊個被淘汰。鄧凱文更以自己招牌造型自嘲：「例如孖辮有冇入到呢？」點知陳奐仁即刻衝出嚟，毫不留情咁講：「孖辮係入唔到㗎！這個可能性係超級低！」呢句話一出，現場氣氛即時凝固，鄧凱文嘅表情更加係「冇眼睇」級別。
蕭正楠補刀話佢係「10個中嘅第1個」
陳奐仁講完仲未夠，蕭正楠即刻加入「補刀」行列，笑住講：「16個要foul 10個，你好可能係嗰10個中嘅第1個！」呢句說話等於直接宣布鄧凱文係最早被淘汰嘅一位，毒舌程度直接拉到爆燈。陳奐仁最後仲補多一句：「我對佢嘅信心呢！」語氣充滿戲謔，二人你一言我一語不斷劇透鄧凱文「被foul走」嘅消息，成個場面變成對鄧凱文嘅「公開處刑」。
網傳名單早已流出 鄧凱文榜上有名惹疑團
不過最令人玩味嘅係，日前網上已經流出一份「最後名單」，當中入圍者包括鄧凱文、盧映彤、倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯，加上廖慧儀或莊子璇其中一位。換言之，根據網傳名單，鄧凱文其實係有份入圍嘅！但陳奐仁同蕭正楠卻當住鏡頭講佢「入唔到」，呢個反轉再反轉嘅劇情，令網民完全摸唔清到底邊個版本先係真相。而呼聲最高嘅莊子璇、喬美莎和穎喬就疑似被foul走，同樣令粉絲大感意外。
網民熱議係真劇透定節目效果
片段播出後，網民紛紛湧入討論區發表意見，反應兩極。有網民認為「陳奐仁同蕭正楠講嘢咁認真，唔似做戲喎」，亦有人覺得「明顯係反串啦，講到咁明即係入咗圍」，更有眼利網民指出「如果真係被foul走，節目組點會咁高調放出嚟，擺明係製造懸念」。亦有觀眾直言「鄧凱文嘅表情好真實，如果係演嘅話演技都幾好」，整個討論區充斥住各種推理同分析，全城化身偵探試圖拆解呢場「劇透疑雲」嘅真相。
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