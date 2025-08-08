魯庭暉離開MakerVille 事隔3年再於IG感性發聲：以沾濕眼睛致敬
魯庭暉事隔三年再於IG發文
魯庭暉在「紅館事件」後一直為未有在社交平台發文，直至今日（8日）離開MAKERVILLE後，終於在個人IG發文，以自己英文名「Lofai」的由來開場，分享從初到外國讀書、工作到被朋友提醒名字發音似「Lo-fi 音樂」的趣事，並延伸到對「瑕疵進步」的感悟。他感謝過去15年間所有給予機會的上司、合作的同事與夥伴、支持的觀眾與用戶，強調「多謝公司」其實代表感謝許多同行的「結伴」，以濕潤的眼眸向曾經的美好時光致敬。
魯庭暉離任MAKERVILLE 加盟華納音樂集團
魯庭暉稱表示: 「我想多謝PCCW多年來給予我的寶貴機會，讓我能和大家一起創造這段彌足珍貴的歷程。我相信在金生的帶領下，團隊將會繼續取得成功。我期待日後能與公司再有機會一起合作。」
華納音樂集團（Warner Music Group）今日（7日）發新聞稿，宣布魯庭暉獲任命為亞太區總裁，下周一(8月11日)生效。
接棒MakerVille行政總裁的金廣誠則表示 : 「我衷心感謝公司的信任，並很榮幸能接任此職位，同大家一齊延續所建立的堅實基礎。憑藉團隊以及一眾藝人的創意、熱情和衝勁，我有信心我們一定能為公司持續創造卓越成績、創造更多打動人心的精彩體驗！」
不過，外界關心的焦點並不在於誰接任，而是魯庭暉這位曾帶起香港選秀熱潮、捧紅MIRROR的舵手，最終卻黯然退場，似乎早已注定。
任內連爆公關災難紅館舞台意外成轉捩點
回顧魯庭暉的履歷，其實相當亮麗。他曾任Apple亞洲區創意總監，2010年返港加入電訊盈科，負責黃頁及Now TV業務。2014年起，他主導創辦ViuTV，推真人騷節目打破TVB壟斷，並策劃《全民造星》，催生MIRROR這個本地男團神話。MIRROR團名更是出自他手，魯可謂MIRROR的精神推手、幕後推王者。 然而，轉任MakerVille行政總裁後，情況急轉直下。2022年MIRROR首次進軍紅館舉行演唱會，舞台卻意外頻生，最終第四場發生墮屏意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）重傷入院，至今未能復工。
事發後，魯生現身醫院鞠躬致歉，但其後極少發聲，更無就事故後續發展公開交代，遭外界猛烈批評「潛水」、「卸責」。其後一連串公關災難接踵而至，包括So Ching（蘇芷晴）退團記者會MakerVille高層集體神隱、Lokman推出新歌《FLY》時海報設計疑似勾起演唱會意外回憶，最終被刪帖修改。 這些處理方式不但損害品牌形象，也令公司與粉絲之間信任關係漸趨崩潰。
MIRROR近年作品驟減鏡粉憂「團魂破滅」
魯庭暉離任之際，有「鏡粉」發現一個令人憂心的現象——MIRROR作為一隊男團，2025年截至目前只推出一首團歌〈手印〉。 不少粉絲驚訝：「一隊12人男團，成軍6年，今年竟然只出一首團歌？」亦有網民比較指出，2023、2024兩年間MIRROR團體活動本就不多，成員更多傾向各自solo發展，拍劇、出書、開個唱，真正「全員集結」的場合愈來愈少。 有粉絲質疑這正是紅館意外的餘波未了，整個公司管理層未能回復到事故前的協調與推動力；亦有聲音懷疑，公司對MIRROR資源分配轉向保守，避免再出意外。
有資深鏡粉感慨：「MIRROR已經唔係我哋以前嗰隊MIRROR。」這幾年MIRROR不單止產量下跌、互動減少，就連成員之間的默契與團魂都似乎開始鬆散，未知是否與高層大地震有關。
2022年，魯生接受《經濟一週》訪問時提到男團命名一事時，他憶起往事，「MIRRORs」這個字驀然湧上心頭，「好有感覺，（對我而言）代表創意的象徵。」 於是，魯生決定用「MIRROR」命名男團，出於視覺上的齊整，則把字母「s」刪去。他強調，同事並非僅因是他出主意而選用「MIRROR」，他們的提名機制，能有效保持提案者匿名。 他又提到從節省行政成本著手，「散彈十幾發，不如一舊嘢，一次過搞，容易啲組織。」兜兜轉轉，把當中12子組隊，MIRROR男團就此誕生。至於餘下人選，魯與同事們經過辯論後，認為這四人與MIRROR成員的特質不協調，因此另組ERROR男團，
提攜MIRROR 助電盈開拓非傳統收益
在2014年被委任為香港電視娛樂（ViuTV）董事兼總經理後，魯庭暉推動「內容先行」策略，標誌著電盈從單純媒體平台轉向自製內容供應商的轉型。他主導開拍《全民造星》系列，不但重啟本地選秀真人騷熱潮，更孕育出 MIRROR 這個人氣男團，成功為電訊盈科（PCCW）在傳統電訊業務漸趨飽和背景下，透過藝人經濟突圍。
網民猜測：花姐又會否緊接跳糟
金廣誠接手MakerVille後，市場與粉絲密切關注未來動向，網民熱議幾大猜測：MakerVille娛樂事業會否迎來全新起點；MIRROR能否重燃團魂，還是從「男團」轉型為「12位獨立藝人」；更有一大隱憂：核心人物經理人花姐會否隨之離巢。