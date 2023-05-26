魯振順婚期籌備3年未有下文 投訴女友Julie似「老母」釀情變

現時66歲的魯振順在2021年突然高調宣布婚訊，未婚妻是43年前於歌唱比賽認識的女同學Julie。原定2022年10月結婚，打算在主題樂園延開50席舉行盛大婚禮，仲話打算造人！豈料近日傳出二人情變，婚訊變分訴！