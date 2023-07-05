中年好聲音2｜魯振順女友Julie報名參加 41年前曾參加歌星選拔賽
自爆女友報名參加《中年好聲音2》
魯振順於41年前與女友Julie曾一同參加歌星選拔賽，雖然沒有在圈中發展，但原來Julie依然很熱愛唱歌，更被魯振順踢爆有報名參加《中年好聲音2》。他笑言自己目前因要拍攝劇集比較忙碌，但如女友前來面試的話，都會很想出席！
最大遺憾無得做爸爸
魯振順與女友Julie本計劃於2022年年底舉辦婚禮，但最後打消結婚念頭，令外界以為兩人已分手。他接受訪問時大方分享現時感情狀況，坦言跟女友都是老人家，兩人相處似足老伴一同過日子，只希望彼此能健健康康，惟遺憾未能做爸爸：「其實我好鍾意細路哥，希望有自己嘅小朋友，但係環境因素、體質等關係，就唔可能成真。」
魯振順女友是控制狂被指似「老母」
魯振順與Julie的黃昏戀原本看來非常幸福，但拍拖三年又遲遲結婚唔成，最近更傳出二人已經分手！分訴傳出後魯振順接受傳媒訪問時更加直認已經取消了結婚的念頭，不過就並非分手。而取消結婚的原因除了是因為主題樂園擺酒太貴又唔想親友舟車勞頓之外，最主要原因是魯振順嫌Julie囉嗦控制欲強，更直認Julie似是「變咗我老母」，又謂自己都會稱對方為「老母」。
另一方面，原來魯振順與Julie原本在去年11月收樓兼同居，但魯振順即直斥對方奄尖令導致遲遲未能收樓。而且又謂Julie是控制狂一名，實在令長年單身的他大感吃不消，所以現時二人以「老伴」關係相稱反而更加舒服，不過就並非分手。被問到二人可有「夫妻之實」？魯振順就笑言自己年紀大好易閃親，一切還是順其自然。
Julie是43年前於歌唱比賽認識的女同學
魯振順2021年接受范振鋒、林子博、張顥霖和黎奕倫主持的新城知訊節目《BiLiBALA開大喇叭》訪問時主動爆出婚訊，Julie是43年前於歌唱比賽認識的女同學。當時魯振順表示二人重遇後曾一起參加聚會，過他忙於事業，未有發展下去。之後女方去年在魯振順的訪問中，知道魯振順是個孝順及真心的人，便透過梁競徽母親得取得魯振順的電話號碼，二人重新聯絡後，繼而擦出愛火。另外魯振順更透露Julie正努力用中藥通經，而他自己亦會去驗精，為生B做足準備。
魯振順早年曾慘被拒婚
其實魯振順早年感情路曾不順遂，在29歲時又被拍拖7年的女友拒婚。另外事業不順，更試過割脈自殺。之後看開了，魯振順又提到自己缺乏一個賢內助，一個成功的男人背後要有個女人。
《笑傲江湖》「東方不敗」為魯振順代表作
魯振順曾改用藝名魯冠亨，不久改回原名，1995年，他得到曾勵珍引路重回無綫電視，出演劇集《真情》。翌年，在《笑傲江湖》中飾演的「東方不敗」成了他重返電視台的其中一個代表作，更被金庸點名稱讚，十分巴閉。另外，他也演出不少經典角色，包括《碧血劍》的「程青竹」，《封神榜》的「比干」、《楚漢驕雄》的「蕭何」、《鐵咀銀牙》的「和珅」、《溏心風暴之家好月圓》的「英華烈」、《巴不得爸爸…》的「鄭坤棉」、《巾幗梟雄之義海豪情》的「蔡大鳳」等，都相當深入民心。
360秒人生課堂｜魯振順有一個100分母親
魯振順中學畢業後堅持參加第8期TVB藝員訓練班，於1978年畢業後入行，先後於TVB及ATV演出。魯振順去年在美節目《360秒人生課堂》中對已離世的母親、一直默默支持其追尋演員夢表達謝意：「阿爸唔贊成我參加訓練班，但阿媽冇理佢，佢只係叫我畀心機做好自己、爭番啖氣。嗰時實習要做甲乙丙丁、行行企企，根本冇得瞓冇得休息，咁一有得瞓就梗係死命咁瞓、乜都唔食啦，但我阿媽就坐喺床邊，用個匙羮將啲食物塞落我個嘴度話要食嘢，佢話：『唔食嘢冇營養會死架』。」
魯振順遇上人生低潮曾輕生，失去至親的母親對他打擊很大，亦一度有「想跟埋媽媽一齊去咗算數」的念頭﹗前年魯振順遇到人生另一半，重遇四十三年前的女同學Julie，一撻即著更計劃結婚，當時魯振順曾直言覺得未婚妻Julie是亡母的安排，是她派來照顧自己的天使！
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