中年好聲音2｜魯振順女友Julie報名參加 41年前曾參加歌星選拔賽

現時66歲的魯振順，於2021年突然高調宣布與圈外女友Julie結婚，兩人原定於去年10月在主題樂園延開50席舉行盛大婚禮，但卻傳出情變，「婚訊」變「分訊」令外界大感驚訝。不過，日前他於TVB電視城開工時，透露兩人感情依舊，又爆女友原來有報名參加《中年好聲音2》！