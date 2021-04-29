63歲魯振順恨生B準備驗精 爆57歲未婚妻食中藥通經
文：東方新地 ｜圖：魯振順微博、FB圖片、劇照
魯振順：希望佢可以再撻番著
魯振順指未婚妻Julie沒有其他親人，因此置辦嫁妝一事亦由他陪伴前往，兩人一邊買金器和鑽戒，一邊親密咀嘴，非常Sweet，魯振順更直言兩人都非常恨生B，因此他已準備去驗精，而57歲的Julie亦正在試用中藥調理身體，希望能成功通經，有得排卵生B。
63歲的魯振順說漏了嘴爆了57歲未婚妻Julie已沒有排卵，故二人也希望經中醫調理後會可以「撻番著」，二人對生B都抱有希望，更指醫生都表示曾有成功個案，希望能順其自然成功懷孕。同時魯振順又爆未婚妻因為為生B去驗身而得知子宮生了息肉，要進行手術切除，因此他也表示生B一事要順其自然。魯振順表示雖然恨做爸爸，不過最緊要大家身體健康，若然未能有小朋友，又可以四圍去旅行，不用負上照顧小朋友的責任。
未婚妻是41年前認識的女同學
人稱綠葉王的魯振順早前在新城節目《BiLiBALA開大喇叭》訪問中表示「經常被傳話gay」，隨後自爆婚訊，魯振順指得到高人指點改名為「釋禧」後，便重遇41年前一同參加歌星選拔賽時結識的女同學，剛踏入63歲的魯振順透露女友比他年輕六年：「嗰時我哋有一齊上堂，不過因為我要兼顧訓練班，冇出席同學聚會，交流唔多，喺舊年8月女友睇完我啲訪問後，了解我多咗就主動搵番我﹗」去年8月再聯絡，11月見面約會，現在已談婚論嫁，希望疫情後大排筵席。
魯振順話好相信緣份，又感到是過咗身的媽媽的安排，魯振順話：「2017年媽媽離開咗，我好唔開心，點知無耐女友就出現，女友都話可能係媽媽派佢嚟陪我，我第一次食女友包嘅餃子，我食咗一啖就喊，因為個味道同媽媽整嘅係一樣，個感覺特別warm，我會好好珍惜呢段情！」
魯振順透露一直渴望組織家庭，只是一直遇唔到心上人，佢話：「見到陳榮峻同吳香倫結婚，我就好嚮往，會諗唔知幾時到我，好感謝上天安排呢段黃昏戀畀我！」魯振順又話計劃結婚，不過一切待疫情過後才舉行，但必定會大排筵席，我哋會上台合唱，或者將啲人情部分捐出去，婚禮會交畀女友負責，魯振順話：「女友話幫我爭番口氣，唔好成日畀人話我係gay！」
64歲魯振順曾割脈自殺
現年64歲的魯振順於TVB劇集《婚姻合伙人》中飾演貝競枝（高海寧飾）爸爸貝勒，因角色惹人討厭而引觀眾注目，然而，身為TVB綠葉王之一的魯振順入行至今捱足四十多年，但原來曾因一事疑割脈自殺！
現年64歲的魯振順入行43年，中學畢業後因自小已希望加入娛樂圈，故其後參加第8期TVB藝員訓練班，1978年畢業後入行，曾先後於TVB及ATV演出。多年來拍劇無數，總共拍過逾140套作品，產量相當高，可是一直只是TVB御用綠葉演員，未能一嘗主角滋味。
被金庸讚賞
講到魯振順最令人印象深刻的，相信一定是他所演的陰柔角色，不得不提1996年於《笑傲江湖》中飾演的東方不敗一角！由於他完美演活東方不敗空虛寂寞的陰陽性格，故曾被金庸讚賞：「筆下嘅東方不敗就係咁嘅一個人。」
除此以外，他亦演出過多個經典角色，例如《封神榜》的比干、《楚漢驕雄》的蕭何、《溏心風暴之家好月圓》的英律師、《巾幗梟雄之義海豪情》的蔡大鳳等，一一都令人記憶猶新。
曾割脈自殺
不過，原來魯振順亦曾經歷過人生低潮！1985年因向拍拖七年的女友求婚被拒兼分手，分手後前度才透露曾為他墮胎，令他造成極大傷害，加上事業不順， 因感慨自己事業一直未有起色，一度情緒低落，更因長期睡眠不足下，令情緒更不穩的狀態下曾於卡拉OK廳後隨手拿起一塊破碎的滅火箱1吋厚玻璃，對著手腕割下去，事後更留下一條深深的刀痕。 雖然情路上受過傷害，但都會等適合的另一半出現，對愛仍有期望，終於他等到了！
對此，魯振順曾表示：「當時我接一個得5集嘅劇，拍咗足足2個月咁耐，我好唔開心。到我拍完最後煞科戲去食飯，點知一個電話打來，叫我第二朝開『零六』，補拍一個鏡頭！我就捉住別人去飲酒飲到喊，又喊又唔俾人走。人哋講返我把聲又突然變得好粗豪，去完廁所嘔，就打爛滅火器塊玻璃，喺電梯度割脈，不斷重複呢個動作，血標到四圍都係！我當時根本唔係一個人，我都唔記得自己做過呢件事。後來我被送去醫院，原來我已經割到見埋骨，9條筋斷咗要駁番佢⋯⋯」
事後，他開始信奉佛教，明白人生不如意事無需過份放大，對事情不要過於計較及執著。因此，魯振順亦不再不計較自己只做配角。另外，曾接受正統聲樂訓練的他認為自己可以閒時出show唱唱歌已經很滿足。