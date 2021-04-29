63歲魯振順恨生B準備驗精 爆57歲未婚妻食中藥通經

63歲綠葉王魯振順，入行40多年演過無數角色，但從未提及感情生活，更曾被懷疑性取向，早前魯振順接受范振鋒、林子博的電台訪問時，在節目上自爆婚訊，並計劃在疫情後結婚，日前魯振順就帶同未婚妻Julie到深水埗一間老牌金行置辦嫁妝，同時魯振順更透露57歲的Julie正努力用中藥通經，而他自己亦會去驗精，為生B做足準備。

文：東方新地 ｜圖：魯振順微博、FB圖片、劇照