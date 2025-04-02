67歲資深綠葉魯振順激動呻狂被cut show 不滿TVB冇保障：全職洗碗隨時仲多過我份糧

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TVB早前宣布2024年下半年業績扭虧為盈，錄得5300萬元溢利，主席許濤更預計2025年公司有望全面轉虧為盈，並強調需上下齊心達成目標。上周四（27日），許濤召集近百名藝人返回公司開會，旨在聽取意見，營造團結氛圍。然而，會議中入行47年嘅67歲嘅資深綠葉演員魯振順（盧sir）就激動表示被cut show，更直言不滿TVB冇保障……

魯振順激動呻狂被cut show

據知情人士透露，當日會議氣氛原本和諧正向，但67歲的魯振順在向許濤表達意見時情緒激動，發言長達十分鐘以上。他直指近年因節目頻頻cut show，導致收入大幅減少，甚至坦言「全職洗碗隨時仲多過我份糧」。

魯振順 綠葉 魯振順曾在《笑傲江湖》中飾演的「東方不敗」成了他重返電視台的其中一個代表作，更被金庸點名稱讚。（圖片來源：《笑傲江湖》截圖）
魯振順曾在《笑傲江湖》中飾演的「東方不敗」成了他重返電視台的其中一個代表作，更被金庸點名稱讚。（圖片來源：《笑傲江湖》截圖）
魯振順 綠葉 另外，魯振順亦出演唔少經典角色，包括《碧血劍》的「程青竹」，《封神榜》的「比干」，以及《楚漢驕雄》的「蕭何」。（圖片來源：《笑傲江湖》截圖）
另外，魯振順亦出演唔少經典角色，包括《碧血劍》的「程青竹」，《封神榜》的「比干」，以及《楚漢驕雄》的「蕭何」。（圖片來源：《笑傲江湖》截圖）
魯振順 綠葉 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魯振順 綠葉 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

魯振順事後向媒體證實，他確有出席會議並提出訴求，並表示：「希望得到公平同應有嘅對待」。魯振順稱明白公司有艱難時刻，但自己亦需要交租以及過正常生活：「我都要生存」。他更提到，自己曾被「hold期」拍劇，卻因劇本改動角色被刪，結果空等無工開，收入無保障。

魯振順 綠葉 魯振順曾在節目《360秒人生課堂》中剖白入行多年嘅感受，更重提當年因事業上受衝擊而輕生一事：「呢幾十年，我由一二線嘅皇帝角色，做到依家係太監公公，中間所受到嘅衝擊，令我好失望，所以好多負能量喺我心目中燃起咗，終於喺酒精嘅刺激下，我就割脈自殺。」（圖片來源：TVB）
魯振順曾在節目《360秒人生課堂》中剖白入行多年嘅感受，更重提當年因事業上受衝擊而輕生一事：「呢幾十年，我由一二線嘅皇帝角色，做到依家係太監公公，中間所受到嘅衝擊，令我好失望，所以好多負能量喺我心目中燃起咗，終於喺酒精嘅刺激下，我就割脈自殺。」（圖片來源：TVB）
魯振順 綠葉 魯振順2021年宣布戀情，並與女友Julie僅撻著4個月就公布結婚嘅消息，可惜最後2人於2023年透露婚事告吹，但就否認分手消息。（圖片來源：網上圖片）
魯振順2021年宣布戀情，並與女友Julie僅撻著4個月就公布結婚嘅消息，可惜最後2人於2023年透露婚事告吹，但就否認分手消息。（圖片來源：網上圖片）

TVB早前高調宣布加薪竟被爆實則係減薪

值得一提的是，TVB早前曾宣布為員工加薪，當時被視為振奮人心的好消息。然而，隨後卻有傳媒爆料指部分藝人及員工實際上遭遇減薪，引發外界議論。如今魯振順公開訴苦，更令人關注TVB內部薪酬政策的真實情況。他在會議中亦不忘為「綠葉」發聲，認為公司應珍惜資深演員：「好話唔好聽，走下又一個，再唔珍惜真係無架啦。」更表示見到後生演員要扮老人家嘅情況，直言不解為何唔選擇老一輩演員出任角色。

魯振順 綠葉 TVB主席許濤於「TVB職藝員聯歡晚宴 2025」時宣布全員加人工，不過隨後就被爆出其實係變相減薪，引起唔少網民熱議。曾志偉2月出席活動接受訪問時，就表示未有聽說事件，並稱：「等我返去check吓先。」（圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒）
TVB主席許濤於「TVB職藝員聯歡晚宴 2025」時宣布全員加人工，不過隨後就被爆出其實係變相減薪，引起唔少網民熱議。曾志偉2月出席活動接受訪問時，就表示未有聽說事件，並稱：「等我返去check吓先。」（圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒）
魯振順 綠葉 入行逾30年嘅戴耀明多年來都以綠葉角色為主，去年底戴耀明更被爆於黃大仙嘅茶餐廳開工，事後耀明接受訪問時就表示自己只係擔任兼職，皆因做演員收入唔穩定，而且自己現時亦未有新劇開拍，便兼職做侍應和洗碗來維持生計。（圖片來源：TVB）
入行逾30年嘅戴耀明多年來都以綠葉角色為主，去年底戴耀明更被爆於黃大仙嘅茶餐廳開工，事後耀明接受訪問時就表示自己只係擔任兼職，皆因做演員收入唔穩定，而且自己現時亦未有新劇開拍，便兼職做侍應和洗碗來維持生計。（圖片來源：TVB）

魯振順自爆無意離巢

雖然言辭中帶有怨氣，但魯振順就強調「做生不如做熟」，並直言重新開始要建立好多嘢，而且自己亦有一定年紀，因此「點解唔留喺熟悉嘅地方」，兼表示無論咩角色，佢都一定會做到同做好。魯振順仲透露，自從《中年好聲音》後，登台機會減少，幸好有儲蓄支撐，未需兼職度日，但仍希望公司能保障員工應有利益：「我都要交租、養家，希望公司畀返公平嘅待遇。」

魯振順 綠葉 魯振順於熱播劇《奪命提示》中飾演丁子朗父親方炳權，角色於昨晚（1日）已經登場。（圖片來源：TVB）
魯振順於熱播劇《奪命提示》中飾演丁子朗父親方炳權，角色於昨晚（1日）已經登場。（圖片來源：TVB）

當日會議除許濤外，還有執行董事曾勵珍、助理總經理樂易玲及77工作室總監鍾澍佳等人出席，唯獨總經理曾志偉缺席。魯振順的合約即將到期，目前正與公司商討續約細節，其言論無疑為TVB管理層敲響警鐘。

魯振順 綠葉 魯振順雖然在會議上激動表示TVB未給予保障，但事後接受訪問時就直言無意離巢，皆因「做生不如做熟」，不過就仍希望公司可以保障員工應有嘅利益。（圖片來源：facebook@魯振順）
魯振順雖然在會議上激動表示TVB未給予保障，但事後接受訪問時就直言無意離巢，皆因「做生不如做熟」，不過就仍希望公司可以保障員工應有嘅利益。（圖片來源：facebook@魯振順）

撰文：東方新地圖片來源：《笑傲江湖》截圖、TVB、網上圖片、youtube@MoreForms Media魔方全媒、facebook@魯振順資料或影片來源：原文刊於新假期

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