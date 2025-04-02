67歲資深綠葉魯振順激動呻狂被cut show 不滿TVB冇保障：全職洗碗隨時仲多過我份糧
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TVB早前宣布2024年下半年業績扭虧為盈，錄得5300萬元溢利，主席許濤更預計2025年公司有望全面轉虧為盈，並強調需上下齊心達成目標。上周四（27日），許濤召集近百名藝人返回公司開會，旨在聽取意見，營造團結氛圍。然而，會議中入行47年嘅67歲嘅資深綠葉演員魯振順（盧sir）就激動表示被cut show，更直言不滿TVB冇保障……
魯振順激動呻狂被cut show
據知情人士透露，當日會議氣氛原本和諧正向，但67歲的魯振順在向許濤表達意見時情緒激動，發言長達十分鐘以上。他直指近年因節目頻頻cut show，導致收入大幅減少，甚至坦言「全職洗碗隨時仲多過我份糧」。
魯振順事後向媒體證實，他確有出席會議並提出訴求，並表示：「希望得到公平同應有嘅對待」。魯振順稱明白公司有艱難時刻，但自己亦需要交租以及過正常生活：「我都要生存」。他更提到，自己曾被「hold期」拍劇，卻因劇本改動角色被刪，結果空等無工開，收入無保障。
TVB早前高調宣布加薪竟被爆實則係減薪
值得一提的是，TVB早前曾宣布為員工加薪，當時被視為振奮人心的好消息。然而，隨後卻有傳媒爆料指部分藝人及員工實際上遭遇減薪，引發外界議論。如今魯振順公開訴苦，更令人關注TVB內部薪酬政策的真實情況。他在會議中亦不忘為「綠葉」發聲，認為公司應珍惜資深演員：「好話唔好聽，走下又一個，再唔珍惜真係無架啦。」更表示見到後生演員要扮老人家嘅情況，直言不解為何唔選擇老一輩演員出任角色。
魯振順自爆無意離巢
雖然言辭中帶有怨氣，但魯振順就強調「做生不如做熟」，並直言重新開始要建立好多嘢，而且自己亦有一定年紀，因此「點解唔留喺熟悉嘅地方」，兼表示無論咩角色，佢都一定會做到同做好。魯振順仲透露，自從《中年好聲音》後，登台機會減少，幸好有儲蓄支撐，未需兼職度日，但仍希望公司能保障員工應有利益：「我都要交租、養家，希望公司畀返公平嘅待遇。」
當日會議除許濤外，還有執行董事曾勵珍、助理總經理樂易玲及77工作室總監鍾澍佳等人出席，唯獨總經理曾志偉缺席。魯振順的合約即將到期，目前正與公司商討續約細節，其言論無疑為TVB管理層敲響警鐘。
撰文：東方新地圖片來源：《笑傲江湖》截圖、TVB、網上圖片、youtube@MoreForms Media魔方全媒、facebook@魯振順資料或影片來源：原文刊於新假期