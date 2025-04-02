67歲資深綠葉魯振順激動呻狂被cut show 不滿TVB冇保障：全職洗碗隨時仲多過我份糧

TVB早前宣布2024年下半年業績扭虧為盈，錄得5300萬元溢利，主席許濤更預計2025年公司有望全面轉虧為盈，並強調需上下齊心達成目標。上周四（27日），許濤召集近百名藝人返回公司開會，旨在聽取意見，營造團結氛圍。然而，會議中入行47年嘅67歲嘅資深綠葉演員魯振順（盧sir）就激動表示被cut show，更直言不滿TVB冇保障……