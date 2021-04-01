63歲魯振順驚爆婚訊 重遇41年前同學譜黃昏戀 揚言有心有力恨生B

63歲綠葉王魯振順，入行40多年演過無數角色，但從未提及感情生活，更曾被懷疑性取向，日前魯振順接受范振鋒、林子博的電台訪問時，在節目上自爆婚訊，並計劃在疫情後結婚。

撰文：東方新地 ｜圖片：魯振順微博、劇照