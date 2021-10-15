魷魚遊戲｜奶仔 何廣沛拍搞笑版 冇港版李政宰 製作認真男一有驚喜
韓國劇集《魷魚遊戲》熱爆全球，已有風聲第二輯會開拍，香港代表亦唔執輸，由奶仔方紹聰、何廣沛及郭子豪開設的「食腦 BrainStorming」頻道，拍了《魷魚遊戲》土炮電影版，男主角冇搵到勁似李政宰的譚俊彥，由奶仔擔綱演出，雖然只係惡搞片，但奶仔認真演出，娛樂性豐富。
撰文：東方新地 圖片：「食腦 BrainStorming」影片截圖及劇照、譚俊彥IG
《魷魚遊戲》惡搞版
繼《魷魚遊戲》後，《魷魚遊戲－終極幻想》篇隆重推出，不過就係香港土炮版，由奶仔方紹聰、何廣沛及郭子豪主理的《食腦BrainStorming》頻道重磅打造。
奶仔孭飛佔戲甚重
在食腦的YouTube頻道介紹中，《魷魚遊戲－終極幻想》表明李政宰、孔劉、譚俊彥 、123木頭人、打畫片、舐椪糖等等全部都係無嘅！全片由奶仔孭飛，何廣沛與郭子豪都係做配角。
為攞參賽資格向無綫劈炮
《魷魚遊戲－終極幻想》中，奶仔身穿綠色的運動衫，跟足原版主角的造型，他日思夜想為參加魷魚遊戲無所不用其極，因為原劇的參賽者要窮途末路才有資格被邀請，甚中一幕奶仔扮打電話畀無綫，聲言辭職唔撈，因為唔想銀行戶口有錢，不過任憑佢點樣努力備戰，都係打唔通魷魚遊戲個電話，最後更被扮演收數佬的郭子豪糟質，迫他簽下賣身契。雖然是搞笑片，不過奶仔七情上面，製作亦非常認真，值得一讚！