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魷魚遊戲｜奶仔 何廣沛拍搞笑版 冇港版李政宰 製作認真男一有驚喜

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撰文：東方新地

韓國劇集《魷魚遊戲》熱爆全球，已有風聲第二輯會開拍，香港代表亦唔執輸，由奶仔方紹聰、何廣沛及郭子豪開設的「食腦 BrainStorming」頻道，拍了《魷魚遊戲》土炮電影版，男主角冇搵到勁似李政宰的譚俊彥，由奶仔擔綱演出，雖然只係惡搞片，但奶仔認真演出，娛樂性豐富。

撰文：東方新地 圖片：「食腦 BrainStorming」影片截圖及劇照、譚俊彥IG

《魷魚遊戲》惡搞版

繼《魷魚遊戲》後，《魷魚遊戲－終極幻想》篇隆重推出，不過就係香港土炮版，由奶仔方紹聰、何廣沛及郭子豪主理的《食腦BrainStorming》頻道重磅打造。

《魷魚遊戲－終極幻想》造型劇照。（圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》劇照）
《魷魚遊戲－終極幻想》造型劇照。（圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》劇照）
早前奶仔與何賡沛、郭子豪走出街搵途人大玩《魷魚遊戲》中的韓國傳統遊戲。（圖片來源：食腦頻道影片截圖）
早前奶仔與何賡沛、郭子豪走出街搵途人大玩《魷魚遊戲》中的韓國傳統遊戲。（圖片來源：食腦頻道影片截圖）

奶仔孭飛佔戲甚重

在食腦的YouTube頻道介紹中，《魷魚遊戲－終極幻想》表明李政宰、孔劉、譚俊彥 、123木頭人、打畫片、舐椪糖等等全部都係無嘅！全片由奶仔孭飛，何廣沛與郭子豪都係做配角。

奶仔升呢做男一，突別落力。（《魷魚遊戲－終極幻想》劇照）
奶仔升呢做男一，特別落力。（《魷魚遊戲－終極幻想》劇照）
《魷魚遊戲－終極幻想》冇翻版李政宰譚俊彥，亦冇港版木頭人炎明熹。（圖片來源：譚俊彥IG）
《魷魚遊戲－終極幻想》冇翻版李政宰譚俊彥，亦冇港版木頭人炎明熹。（圖片來源：譚俊彥IG）

為攞參賽資格向無綫劈炮

《魷魚遊戲－終極幻想》中，奶仔身穿綠色的運動衫，跟足原版主角的造型，他日思夜想為參加魷魚遊戲無所不用其極，因為原劇的參賽者要窮途末路才有資格被邀請，甚中一幕奶仔扮打電話畀無綫，聲言辭職唔撈，因為唔想銀行戶口有錢，不過任憑佢點樣努力備戰，都係打唔通魷魚遊戲個電話，最後更被扮演收數佬的郭子豪糟質，迫他簽下賣身契。雖然是搞笑片，不過奶仔七情上面，製作亦非常認真，值得一讚！

奶仔其中一幕打電話畀無綫！（圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》影片截圖）
奶仔其中一幕打電話畀無綫！（圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》影片截圖）
奶仔向無綫辭職，因為冇嘢撈又窮到燶先有資格參加魷魚遊戲。（圖片來源：圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》影片截圖）
奶仔向無綫辭職，因為冇嘢撈又窮到燶先有資格參加魷魚遊戲。（圖片來源：圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》影片截圖）
奶仔搵何廣沛組隊參加，點知搞咗好耐都未打得通個電話報名參加。（圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》影片截圖）
奶仔搵何廣沛組隊參加，點知搞咗好耐都未打得通個電話報名參加。（圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》影片截圖）
郭子豪飾演收數佬。（圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》劇照）
郭子豪飾演收數佬。（圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》劇照）
奶仔參加唔成魷魚遊戲仲爭到一身債，最後被郭子豪威迫簽下賣身契。（圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》影片截圖）
奶仔參加唔成魷魚遊戲仲爭到一身債，最後被郭子豪威迫簽下賣身契。（圖片來源：《魷魚遊戲－終極幻想》影片截圖）
奶仔、郭子豪與何廣沛成立「食腦」頻道，早前曾拍片惡搞無綫劇，三人表示是向無綫劇集致敬！（圖片來源：「食腦」頻道影片截圖）
奶仔、郭子豪與何廣沛成立「食腦」頻道，早前曾拍片惡搞無綫劇，三人表示是向無綫劇集致敬！（圖片來源：「食腦」頻道影片截圖）

由奶仔領銜主演的《魷魚遊戲-終極幻想》

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