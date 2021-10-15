魷魚遊戲｜奶仔 何廣沛拍搞笑版 冇港版李政宰 製作認真男一有驚喜

韓國劇集《魷魚遊戲》熱爆全球，已有風聲第二輯會開拍，香港代表亦唔執輸，由奶仔方紹聰、何廣沛及郭子豪開設的「食腦 BrainStorming」頻道，拍了《魷魚遊戲》土炮電影版，男主角冇搵到勁似李政宰的譚俊彥，由奶仔擔綱演出，雖然只係惡搞片，但奶仔認真演出，娛樂性豐富。

撰文：東方新地 圖片：「食腦 BrainStorming」影片截圖及劇照、譚俊彥IG