魷魚遊戲｜孫慧雪中毒太深 兒子面前發狂舐「椪糖」
韓劇《魷魚遊戲》掀起全城煲劇熱潮，不少圈中人都捱更抵夜煲劇，繼被指與《魷魚遊戲》主角李政宰撞樣的譚俊彥收到鄧佩儀派的邀請卡後﹗靚媽孫慧雪拍片自嘲入坑兼中毒太深，見餅如見「椪糖」 ，在囝囝面前突然肉緊狂舐「椪糖」﹗
文：東方新地｜圖：孫慧雪IG
文：東方新地｜圖：孫慧雪IG
魷魚遊戲｜孫慧雪一晚煲完9集
孫慧雪貼出一段片，片中她拿住圓型餅乾突然狂舐，完全不顧儀態，遭正在玩玩具的囝囝Riley 露出鄙視眼神，孫慧雪舐得肉緊又遞給囝囝，不過囝囝一臉無奈沒有理會﹗阿雪出po留言：「Riley帶著鄙視嘅神情表示 :『我有一個中咗魷魚遊戲毒嘅阿媽…』#未睇過係唔會明 #你明唔明 #魷魚遊戲」有網民留言指好明白孫慧雪的心情，阿雪即親自逐一回覆，又透露一晚煲完一季9集《魷魚遊戲》，直認自己中毒太深﹗
39歲孫慧雪新戲《愛還記得》做學生妹
已離巢無綫的39歲的孫慧雪雖已為人妻人母，但無論樣貌及身材都Keep得極好，最近更首次當上電影《愛還記得》女主角。孫慧雪在IG率先分享電影學生妹造型照，即獲網友力讚：「真係無敵，毫無違和感」。
孫慧雪扮學生妹 網友：毫無違和感
孫慧雪在IG率先分享電影中學生妹造型照，並留言：「扮學生需要好大勇氣，千祈唔好鬧我」。相中的阿雪束馬尾，確實青春可人，更引起網民熱議，紛紛留言力讚：「真係無敵，毫無違和感」、「雪雪仲似學生過啲真學生」、「妳都算勁，依然有100%學生妹feel」等等。
孫慧雪瘦身不瘦胸 豪派福利
得天獨厚的孫慧雪曾在台慶以仙氣女神姿態揮低眾多花旦小花，早前她再派福利，po出一張托腮照，一副少女情懷樣穿著白色透視蕾絲裙，俯身可見3吋乳溝，極度誘惑！粉絲不禁大叫：「好羨慕你老公呀！」
孫慧雪台慶仙氣煥發 網民：鼻血長流不止！
年屆39歲人妻人母孫慧雪，曾在《萬千星輝賀台慶》以一身超低胸兼大透視裝現身，盡顯瘦人唔瘦胸的完美身形，成功撼贏一眾花旦小花。就連莊思敏同陳婉衡都在IG上大讚孫慧雪造型華麗，不過網民重點只落在她深長的事業線上，在IG留言：「鼻血長流不止，幫手叫白車！」不得不讚孫慧雪已為人妻人母，快將40歲依然可以保持Fit爆身型。