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魷魚遊戲｜孫慧雪中毒太深 兒子面前發狂舐「椪糖」

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撰文：東方新地

韓劇《魷魚遊戲》掀起全城煲劇熱潮，不少圈中人都捱更抵夜煲劇，繼被指與《魷魚遊戲》主角李政宰撞樣的譚俊彥收到鄧佩儀派的邀請卡後﹗靚媽孫慧雪拍片自嘲入坑兼中毒太深，見餅如見「椪糖」 ，在囝囝面前突然肉緊狂舐「椪糖」﹗
文：東方新地｜圖：孫慧雪IG

魷魚遊戲｜孫慧雪一晚煲完9集

孫慧雪貼出一段片，片中她拿住圓型餅乾突然狂舐，完全不顧儀態，遭正在玩玩具的囝囝Riley 露出鄙視眼神，孫慧雪舐得肉緊又遞給囝囝，不過囝囝一臉無奈沒有理會﹗阿雪出po留言：「Riley帶著鄙視嘅神情表示 :『我有一個中咗魷魚遊戲毒嘅阿媽…』#未睇過係唔會明 #你明唔明 #魷魚遊戲」有網民留言指好明白孫慧雪的心情，阿雪即親自逐一回覆，又透露一晚煲完一季9集《魷魚遊戲》，直認自己中毒太深﹗

魷魚遊戲 孫慧雪
孫慧雪同囝囝玩玩吓，突然對住塊圓型餅突然一臉凝重﹗（圖片來源：孫慧雪IG）
魷魚遊戲 孫慧雪
孫慧雪拎住塊餅當「椪糖」狂舐，囝囝側睥一臉不屑﹗母子表情好大反差，好搞笑﹗（圖片來源：孫慧雪IG）
魷魚遊戲 孫慧雪
孫慧雪拎起狂舐，同《魷魚遊戲》李政宰玩遊戲為成功過關情景相似﹗（圖片來源：孫慧雪IG）

39歲孫慧雪新戲《愛還記得》做學生妹

已離巢無綫的39歲的孫慧雪雖已為人妻人母，但無論樣貌及身材都Keep得極好，最近更首次當上電影《愛還記得》女主角。孫慧雪在IG率先分享電影學生妹造型照，即獲網友力讚：「真係無敵，毫無違和感」。

孫慧雪 學生妹
孫慧雪在IG率先分享學生妹造型照。（圖片來源：孫慧雪 IG）
魷魚遊戲 孫慧雪
孫慧雪離巢無綫後無拘束，自由度大，不時派福利﹗人妻人母keep得好好﹗（圖片來源：孫慧雪IG）

孫慧雪扮學生妹 網友：毫無違和感

孫慧雪在IG率先分享電影中學生妹造型照，並留言：「扮學生需要好大勇氣，千祈唔好鬧我」。相中的阿雪束馬尾，確實青春可人，更引起網民熱議，紛紛留言力讚：「真係無敵，毫無違和感」、「雪雪仲似學生過啲真學生」、「妳都算勁，依然有100%學生妹feel」等等。

孫慧雪
日前孫慧雪在IG率先分享學生妹造型照，相中的阿雪紮起頭髮，確實青春可人。（圖片來源：孫慧雪 IG）
孫慧雪
阿雪留言：「扮學生需要好大勇氣，千祈唔好鬧我」。（圖片來源：孫慧雪 IG）
孫慧雪
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）
39歲孫慧雪晒校服Look 網友讚無敵： 毫無違和感！
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）
39歲孫慧雪晒校服Look 網友讚無敵： 毫無違和感！
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）
39歲孫慧雪晒校服Look 網友讚無敵： 毫無違和感！
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）
39歲孫慧雪晒校服Look 網友讚無敵： 毫無違和感！
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）
39歲孫慧雪
網民留言（圖片來源：孫慧雪 IG）

孫慧雪瘦身不瘦胸 豪派福利

得天獨厚的孫慧雪曾在台慶以仙氣女神姿態揮低眾多花旦小花，早前她再派福利，po出一張托腮照，一副少女情懷樣穿著白色透視蕾絲裙，俯身可見3吋乳溝，極度誘惑！粉絲不禁大叫：「好羨慕你老公呀！」

孫慧雪
阿雪呢身打扮配瀏海髮型，少女味極濃！加上噴血身材，令人難以抗拒。（圖片來源：孫慧雪IG）
孫慧雪另
孫慧雪另一張靚相清楚騷全身，露出一雙白滑腿。（圖片來源：孫慧雪IG）
孫慧雪
早前因為po性感照被網民狠評身為人母過於性感云云，阿雪繼續派福利，表示唔在意別人眼光做自己。（圖片來源：孫慧雪IG）
粉絲當然識欣賞啦！
粉絲當然識欣賞啦！

孫慧雪台慶仙氣煥發 網民：鼻血長流不止！

人妻孫慧雪
孫慧雪在台慶著上低胸戰衣，露出深長的事業線。（圖片來源：孫慧雪IG）

年屆39歲人妻人母孫慧雪，曾在《萬千星輝賀台慶》以一身超低胸兼大透視裝現身，盡顯瘦人唔瘦胸的完美身形，成功撼贏一眾花旦小花。就連莊思敏同陳婉衡都在IG上大讚孫慧雪造型華麗，不過網民重點只落在她深長的事業線上，在IG留言：「鼻血長流不止，幫手叫白車！」不得不讚孫慧雪已為人妻人母，快將40歲依然可以保持Fit爆身型。

魷魚遊戲 孫慧雪
孫慧雪盡顯瘦人唔瘦胸的完美身形。（圖片來源：孫慧雪IG）
魷魚遊戲 孫慧雪
年屆39歲人妻人母孫慧雪一身超低胸兼大透視裝現身，撼贏一眾花旦小花。（圖片來源：孫慧雪IG）
孫慧雪輕輕露背，氣質非凡。
孫慧雪輕輕露背，氣質非凡。（圖片來源：孫慧雪IG）
魷魚遊戲 孫慧雪
（圖片來源：孫慧雪IG）
魷魚遊戲 孫慧雪
莊思敏同陳婉衡在孫慧雪IG大讚她台慶夜的造型。（圖片來源：孫慧雪IG）
魷魚遊戲 孫慧雪
網民留言。
魷魚遊戲 孫慧雪
網民留言。
魷魚遊戲 孫慧雪
網民留言。（圖片來源：孫慧雪IG）

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