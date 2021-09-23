魷魚遊戲｜譚俊彥與男主角李政宰如孖生兄弟 笑言：啲人以為我去韓國搵同一個醫生！

被喻為「韓版大屠殺」的驚慄韓劇《魷魚遊戲》日前在Netflix上架，在83個國家及地區推出即成為網民熱話，繼日前攻進全球人氣榜亞軍後，亦穩坐香港、台灣、泰國及馬來西亞等地排行榜榜首，創下佳績！《魷魚遊戲》的男主角李政宰被指與無綫小生、狄龍之子譚俊彥撞樣，就連譚俊彥本人都覺得好似，套劇依家爆紅，譚俊彥都有so吖！

撰文：東方新地 圖片：Netflix影片截圖、譚俊彥IG