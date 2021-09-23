魷魚遊戲｜譚俊彥與男主角李政宰如孖生兄弟 笑言：啲人以為我去韓國搵同一個醫生！
被喻為「韓版大屠殺」的驚慄韓劇《魷魚遊戲》日前在Netflix上架，在83個國家及地區推出即成為網民熱話，繼日前攻進全球人氣榜亞軍後，亦穩坐香港、台灣、泰國及馬來西亞等地排行榜榜首，創下佳績！《魷魚遊戲》的男主角李政宰被指與無綫小生、狄龍之子譚俊彥撞樣，就連譚俊彥本人都覺得好似，套劇依家爆紅，譚俊彥都有so吖！
撰文：東方新地 圖片：Netflix影片截圖、譚俊彥IG
《魷魚遊戲》熱爆全球
由韓國影帝李政宰主演、男神孔劉及李炳憲客串的韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，影片在Netflix上架後火速佔據各地人氣排行榜冠軍，旋即成為Netflix香港排行榜首位，引起極大回響，劇中遊戲迫出人類為求生存所產生出來的人性險惡，以及劇中的刺激血腥程度，被韓媒稱為「史上最強18禁之作」！
神態與外形神複製
其中48歲的男主角李政宰被指與41歲的無綫藝人譚俊彥如同孖生兄弟，成為熱話。有指李政宰與譚俊彥無論眼神、髮型同面形都非常相似，相似程度超過90%！更有網友笑言，如果拍港版《魷魚遊戲》，第一人選一定係譚俊彥！
網民覺得有親切感
不少網民留言表示「唔怪之得我睇時咁有親切感」、「yes，一睇《魷魚遊戲》見到頹版李政宰…好熟口臉」、「之前與神同行已經覺得好似，睇埋魷魚遊戲仲似」等等。
譚俊彥話好彩飛唔到韓國
譚俊彥被指同李政宰「撞樣」，他接受傳媒訪問時笑說雖然冇睇過套劇，但有極多朋友Cap相傳給他，他自覺表情、角度都真係幾似，好搞笑，對於有觀眾話睇時有親切感，譚俊彥話咁就好喇，畀到大家親切感，更笑指好彩依家飛唔到韓國，如果唔係一定畀人話佢去韓國搵同一個醫生！
譚俊彥挾人氣有新劇推出
譚俊彥與李政宰撞樣人氣急升，就連社交平台See See TVB也玩埋一份，po出由譚俊彥、李政宰及童星譚真一多張照片合成的圖片，並搞笑寫道：「肥仔有次去韓國旅行見到譚俊彥先生，不過條友好寸，叫佢譚生都唔睬人。」順帶一提，譚俊彥做男一的新劇《換命真相》將於10月18日推出，女一是鄧佩儀，25集播到去台慶月，唔知係咪想推佢做視帝，同韓國影帝李政宰拉近距離呢？