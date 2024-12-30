魷魚遊戲2｜380號「短髮鼻環妹」背景公開 現實中原來係長髮正妹！
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《魷魚遊戲2》終於在睽違三年後與觀眾見面，新一季加入許多新面孔，其中受矚目的有「短髮鼻環妹」元志安。她在劇中的角色「世美」，以其短髮和鼻環的造型，以及獨特的聲線，成功捕獲了大量粉絲的心。
380號｜「短髮鼻環妹」元志安爆紅獲關注
現年25歲的元志安是劇中年紀最小的參演者之一。一入行就被指同秀智撞樣的元志安在《魷魚遊戲2》中，毅然剪去了她多年來的長髮：「這是我首次參加全球關注的作品，雖然沒辦法預測未來會出現什麼變化，但我會保持健康和清醒的態度，繼續專注在工作上。」這一改變不僅讓她的外觀耳目一新，也讓她的演技有了更多的發揮空間。她坦言：「其實自己原本就有想要嘗試短髮的念頭，這次剛好接到這個角色，因此就大膽做下去，不過實際剪短髮才發現打理起來很不容易。」
元志安獲網民力讚有樣有演技
元志安在劇中的表現引起了觀眾和網友的熱烈討論。韓國網友發文稱讚她有樣有演技，不但大讚她的角色在視覺上給人留下深刻印象，她獨特的聲音和演技也讓她在眾多新演員中脫穎而出。這次的角色讓她成功地從之前的作品《D.P：逃兵追緝令》和《少年飛行》中的形象中脫胎換骨，令韓國網民更加期待她接下來的新作品。
元志安出道作同樣超收得 （IG：wonjianolive）
25歲元志安在2年前在同為Netflix製作的《D.P：逃兵追緝令》中出道，在劇中飾演逃兵之一的女朋友。雖然元志安在劇中劇份不多，但一出場就成功吸引網民的眼球。大批韓國網民都大讚元志安外貌出眾，同韓國國民初戀秀智神撞樣！
圖片來源：Netflix、IG@wonjianolive、IG@hiinent_official、IG@skuukzky