魷魚遊戲2｜新一季劇情口碑大崩壞 評價唔樂觀李政宰相關股價直插3成
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風靡全球嘅Netflix劇集《魷魚遊戲》已於本月26日正式上架，承接住第一季嘅好口碑，唔少觀眾都十分期待第二季嘅推出。不過第二季上架後評價就似乎不似預期，更被網民狠批新一季劇情離譜兼唔合理！就住第二季嘅反應不似預期嘅情況下，更連帶部分相關公司嘅股價亦受影響大幅下跌……
魷魚遊戲2｜第二季口碑大崩壞
根據串流平台數據網站flixpatrol的統計，《魷魚遊戲2》在全球93個國家及地區上架後，全部都取得了收視冠軍，包括韓國、日本、香港和台灣等地，顯示出強勁的收視需求。然而，許多海外媒體對於第二季的劇情表示失望，批評聲此起彼伏。部分媒體指出，劇情似乎停滯不前，重複了第一季的情節，缺乏新意。有媒體甚至形容第二季為「完全失望」，難以與第一季的趣味和新鮮感相提並論。
魷魚遊戲2｜評價唔樂觀股價連環直插
由於首播評價未如預期，與劇集相關的多家韓國企業股價隨之下跌。男主角李政宰擔任大股東的電影發行商「Artist Unite」股價一度暴跌30%。此外，投資者Wysiwyg Studios Co.的股價也下跌25%，而Netflix的韓國合作夥伴Dexter Studios Co.則下挫24%。
魷魚遊戲2｜T.O.P天價片酬回唔到本
在第二季中，曾捲入吸毒案的Big Bang前成員T.O.P飾演一名饒舌歌手「薩諾斯」。儘管角色設定與他相符，但韓媒對他的演技提出批評，指出他的發音和語氣讓觀眾難以投入。根據報導，T.O.P每集片酬為3億韓圜（約160萬港元），他在劇中共出現6集，總片酬約為18億韓圜（約960萬港元），但演技就似乎未能「值回票價」。
撰文：東方新地圖片來源：《魷魚遊戲2》