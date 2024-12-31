魷魚遊戲2｜新一季劇情口碑大崩壞 評價唔樂觀李政宰相關股價直插3成

風靡全球嘅Netflix劇集《魷魚遊戲》已於本月26日正式上架，承接住第一季嘅好口碑，唔少觀眾都十分期待第二季嘅推出。不過第二季上架後評價就似乎不似預期，更被網民狠批新一季劇情離譜兼唔合理！就住第二季嘅反應不似預期嘅情況下，更連帶部分相關公司嘅股價亦受影響大幅下跌……

