魷魚遊戲2｜網上瘋傳取材出自「釜山兄弟之家福利院」事件？ 悲劇內情曝光

魷魚遊戲真實事件｜Netflix熱門劇集《魷魚遊戲2》上架後，再次掀起全球追劇熱潮。最近TikTok、Thread想不斷有人轉發土耳其創作者Efe Levent利用AI還原創作多張樓梯迷宮圖片，圖片的佈局、顏色均與《魷魚遊戲》中的場景相似，引來不少網民熱烈討論，不少人都提起曾經震驚全韓國的「釜山兄弟之家福利院事件」，當年悲劇造成超過600人死亡，有人就認為有機會是《魷魚遊戲》的靈感來源。

