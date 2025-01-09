魷魚遊戲2｜網上瘋傳取材出自「釜山兄弟之家福利院」事件？ 悲劇內情曝光
魷魚遊戲真實事件｜《魷魚遊戲》與現實事件極相似
2021年第一季《魷魚遊戲》上映後，導演曾受訪提及到劇中「樓梯迷宮」的靈感來源西班牙的建築物 La Muralla Roja（紅牆公寓）。至於主角成奇勳背景，導演表示是來自2009年發生的「雙龍汽車罷工」事件，因抵抗不住到1997年及2008年的金融海嘯下，最終由韓國政府接管並展開大規模裁員，殊不知有名員工因而輕生，而引發罷工潮。成奇勳正正就是被裁其中一員，因想擺脫債務而參賽。不過當劇集來到第二季時，網上忽然爆出一輯廢墟照片，引起另一場關於真實事件的熱議。
魷魚遊戲真實事件｜取材自「釜山兄弟之家福利院事件」？
劇中多數參賽者都是負上巨債、走頭無路的市民，456名參賽者在連續6個殘酷「遊戲」鬥過你死我活，一旦輸了遊戲被「淘汰」就會失去性命，每「淘汰」1名參賽者就會在獎金上增加1億韓圓，直到第6個遊戲選出唯一的勝出者，他就能獲得456憶巨額獎金。劇中牽涉到貧富差距懸殊財團隻手遮天、非法販賣人體器官等敏感議題，而劇中大部分場景及背景都如同一個集中營。
不過在現實中，韓國亦曾出現比地獄還可怕的恐怖集中營。當時韓國政府為準備1988年漢城奧運會，為了樹立良好國際形象，在「社會淨化計劃」的名義下，將流浪漢和走失兒童送進位於釜山的「兄弟之家福利院」，但實質上卻是一個充滿暴力和虐待的人間地獄。受到《魷魚遊戲2》的熱潮，加上上述的AI圖片，令韓國史上最為嚴重社會事件之一——「釜山兄弟之家福利院事件」再次被網民提起。
魷魚遊戲真實事件｜慘遭非法禁錮/虐待/性剝削
《魷魚遊戲》參賽者被送進「遊樂園」後就被換上統一制服及被分發編號，而當年「釜山兄弟之家福利院」亦以同樣手法對待「流浪漢」，但待遇卻令人更為髮指。當時的受害者包括乞丐、竊賊、街頭小販、殘疾人、流浪兒童、異見分子和反政府的大學生等，據報導，有政府文件顯示，約4000人被送往「兄弟之家」，他們不僅被剝奪了基本人權，又被強逼勞動工作。
部分倖存者其後接受當地傳媒訪問透露，被關的人經常會遭受毆打、性虐待及強制勞動，甚至有兒童被非法販賣到國外。另外，有逃脫人士成功逃跑後又被送回去。「釜山兄弟之家福利院」被攻破後，揭發出福利院與釜山廣域政府互相勾結，「流浪漢」被強制勞動工作所賺到的收入，最後都全數送到政府高層的口袋裡，當時坊間有一說指「釜山兄弟之家福利院」是韓國版的奧斯威辛集中營。
魷魚遊戲真實事件｜福利院運作12年終曝光
「釜山兄弟之家福利院」運作足足長達12年。直到1987年，新上任的檢察官金龍元打獵時無意發現到樹林有不少人被強制勞動，他秘密調查後發現這些工人都是被關在福利院的「流浪漢」，最終帶同警察及記者突襲福利院才揭發真面目。自福利院事件爆發後，搜查過程中在現場發現數以千計的被拘留者，並在院內多處挖到過百具白骨。
魷魚遊戲真實事件｜AI創作圖與《魷魚遊戲》場景出奇相似
最近TikTok、Thread想不斷有人轉發土耳其創作者Efe Levent利用AI還原創作多張樓梯迷宮圖片，圖片的佈局、顏色均與《魷魚遊戲》中的場景相似，引來不少網民熱烈討論，不少人都提起曾經震驚全韓國的「釜山兄弟之家福利院事件」，當年悲劇造成超過600人死亡，有人就認為有機會是《魷魚遊戲》的靈感來源。