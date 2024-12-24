魷魚遊戲2｜粉紅色港女參戰魷魚遊戲！日韓台妹搶扮「符號士兵」
魷魚遊戲2｜Netflix神劇《魷魚遊戲2》全球爆紅，除了招牌運動服，劇中冷血的「符號士兵」是另一個人人爭住扮的角色，位位靚女充滿誘惑，真正衝擊視覺！
選手1號：港女BlackRuby大包趕潮流
早前IG慘被消失 ，21萬follower蒸發的網紅BlackRuby轉戰Twitter（twitter.com/blackruby_hk），俯身深情扮「符號士兵」，一口氣分享了多張澎湃靚相：
選手2號：韓國直播主粉紅戰衣
有超過60萬follower的韓國知名直播主Queen Dami，早在月初就穿上粉紅色激辣運動服，大展身材，還配上面具，粉紅色燈光下，十分奪目！
選手3號：台妹安希「吃魷魚絲」遊戲
台妹安希為了拍攝Youtube節目，就找來助理製作兩套制服，無論是玩家的綠色外套或是符號階級士兵的服裝，也是助理在前一天幫忙完成的：
選手4號：日本美女車模市原彩花打孖上
除了韓國和台灣選手，日本美女車模市原彩花，亦相約友好的性感女模橘まりや打孖扮「符號士兵」，仲要將遊戲邀請卡夾在胸前，粉絲留言今次「死都值得」！
圖片來源：anxi061@IG、dami_amond@IG