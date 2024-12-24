魷魚遊戲 符號士兵

魷魚遊戲2｜粉紅色港女參戰魷魚遊戲！日韓台妹搶扮「符號士兵」

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魷魚遊戲2｜Netflix神劇《魷魚遊戲2》全球爆紅，除了招牌運動服，劇中冷血的「符號士兵」是另一個人人爭住扮的角色，位位靚女充滿誘惑，真正衝擊視覺！

選手1號：港女BlackRuby大包趕潮流

早前IG慘被消失 ，21萬follower蒸發的網紅BlackRuby轉戰Twitter（twitter.com/blackruby_hk），俯身深情扮「符號士兵」，一口氣分享了多張澎湃靚相：

魷魚遊戲 符號士兵 （圖片來源：IG@blackruby_backup2）
（圖片來源：IG@blackruby_backup2）

選手2號：韓國直播主粉紅戰衣

有超過60萬follower的韓國知名直播主Queen Dami，早在月初就穿上粉紅色激辣運動服，大展身材，還配上面具，粉紅色燈光下，十分奪目！

魷魚遊戲 符號士兵 （圖片來源：dami_amond@IG）
（圖片來源：dami_amond@IG）
魷魚遊戲 符號士兵 （圖片來源：dami_amond@IG）
（圖片來源：dami_amond@IG）
魷魚遊戲 符號士兵 （圖片來源：dami_amond@IG）
（圖片來源：dami_amond@IG）
魷魚遊戲 符號士兵 （圖片來源：dami_amond@IG）
（圖片來源：dami_amond@IG）

選手3號：台妹安希「吃魷魚絲」遊戲

台妹安希為了拍攝Youtube節目，就找來助理製作兩套制服，無論是玩家的綠色外套或是符號階級士兵的服裝，也是助理在前一天幫忙完成的：

魷魚遊戲 符號士兵 （圖片來源：IG@anxi061）
（圖片來源：IG@anxi061）
魷魚遊戲 符號士兵 （圖片來源：安希Anxi@Youtube截圖 youtu.be/PAbiesnAHMg ）
（圖片來源：
安希Anxi
@Youtube截圖 youtu.be/PAbiesnAHMg ）
魷魚遊戲 符號士兵 （圖片來源：IG@anxi061）
（圖片來源：IG@anxi061）
魷魚遊戲 符號士兵 （圖片來源：IG@anxi061）
（圖片來源：IG@anxi061）

選手4號：日本美女車模市原彩花打孖上

除了韓國和台灣選手，日本美女車模市原彩花，亦相約友好的性感女模橘まりや打孖扮「符號士兵」，仲要將遊戲邀請卡夾在胸前，粉絲留言今次「死都值得」！

魷魚遊戲 符號士兵 日本選手出戰！（圖片來源：IG@mariya_tachibana_official）
日本選手出戰！（圖片來源：IG@mariya_tachibana_official）
魷魚遊戲 符號士兵 唔准郁！參加遊戲！（圖片來源：IG@mariya_tachibana_official）
唔准郁！參加遊戲！（圖片來源：IG@mariya_tachibana_official）

圖片來源：anxi061@IG、dami_amond@IG

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