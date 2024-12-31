魷魚遊戲2｜曺柔理演222號金純熙人氣急升 原來係女團出身成功轉型做演員
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Netflix《魷魚遊戲2》222號未婚媽媽金純熙迅速成為觀眾關注的焦點，這個角色由韓國23歲新星曺柔理飾演，私底下原來她是女團出身，近年開始轉型做演員！
《魷魚遊戲2》222號金純熙 與任時完組CP冧暈網民
曺柔理在《魷魚遊戲2》中飾演的222號金純熙，是一個因為錯信前男友的投資情報而失去巨額金錢的女性，更糟糕的是她發現自己懷有前男友的孩子，面對生活的重壓，她選擇加入生死遊戲，希望能夠賺取到撫養費。但卻發現她的前男友也參加了遊戲，就是333號李名器（任時完飾），金純熙表面上雖然敵視李名器，但在對方屢次保護下，似乎有所動搖，在李名器受傷時，也展露出了關心的神色，令網民紛紛大喊兩人互動「超有愛」，更猜測他們將會復合。
曺柔理限定女團出身曾擔任主唱
曺柔理在釜山出生，原本夢想成為一名鋼琴家，卻因家庭經濟原因放棄。2018年，她參加了韓國選秀節目《Produce 48》，並以第3名的成績脫穎而出，加入了韓日女子限定組合IZ*ONE出道，並擔任主唱。2021年，IZ*ONE按原定時間解散，曺柔理開始以個人身份發展，官方粉絲名為「GLASSY」。
拍《魷魚遊戲2》IG粉絲升到206萬
曺柔理單飛後，除了做歌手推出單曲及專輯外，也開始轉型做演員，曾拍過網劇《Mimicus 模仿者》和《酒鬼都市女人們2》，直到今次飾演《魷魚遊戲2》的222號金純熙，令她人氣急升，IG現在已有近206萬粉絲。早前在泰國舉行的AAA頒獎典禮上，她就奪得Emotive和Best Choice兩項獎項肯定。
私服穿搭從甜美到帥氣超多變
不僅演技受到認可，曺柔理的時尚感也成為她魅力的一部分。曺柔理經常在IG上分享自己的私服穿搭，從甜美到帥氣，從紅色洋裝到芭蕾元素的混搭，每一套服裝都展示了她獨特的時尚眼光和個性。今年10月，她更曾穿著黑白兩款造型，到香港旅遊。
撰文：東方新地圖片來源：Netflix、IG@zo__glasss、IG@official_izone