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香港金曲頒獎典禮｜72歲鮑比達獲頒「金曲榮譽大獎」：我喺樂壇好耐

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Helen Leung

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《香港金曲頒獎典禮》由香港電台及無綫電視聯合主辦的香港本地流行音樂頒獎典禮，取代過去兩台分別舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》。首屆頒獎典禮於2022年7月24日舉行，在此之前，今日（7月19日）公布香港金曲榮譽大獎，由資深音樂人，現時72歲的鮑比達獲得。

香港金曲榮譽大獎 港金曲頒獎典禮 72歲的鮑比達獲得「金曲榮譽大獎」。
72歲的鮑比達獲得「金曲榮譽大獎」。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）
鮑比達 香港金曲榮譽大獎 港金曲頒獎典禮 「香港金曲榮譽大獎」得主將由署理廣播處長施金獎及無綫代表何麗全公布。
「香港金曲榮譽大獎」得主將由署理廣播處長施金獎及無綫代表何麗全公布。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）
鮑比達 香港金曲榮譽大獎 港金曲頒獎典禮 出席活動的歌手包括涂毓麟、潘靜文、何晉樂、林君蓮、林智樂、文凱婷、鄺星宇、余宗遙、李妍等。司儀 ： 李志剛、崔建邦。
出席活動的歌手包括涂毓麟、潘靜文、何晉樂、林君蓮、林智樂、文凱婷、鄺星宇、余宗遙、李妍等。司儀 ： 李志剛、崔建邦。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）

鮑比達心中仍有團火

「香港金曲榮譽大獎」得主，著名音樂人鮑比達在台上發表示年青朋友或者會對他的名字很陌生，不過他表示自己已經入行多年，見證住7、80年代樂壇的興盛，能夠一直做到而家，全因有團火：「個火係爸爸畀我，佢話要要做音樂一定要做到最好，乜都要做，呢個火is still burning（仍在燃燒），我未完㗎，我仲未過氣㗎，仲學緊好多嘢！」他亦直言未來會繼續做好音樂

香港金曲榮譽大獎 港金曲頒獎典禮 鮑比達很榮幸能為2008年北京奧運打造火炬接力主題歌《點燃激情傳遞夢想》。
鮑比達很榮幸能為2008年北京奧運打造火炬接力主題歌《點燃激情傳遞夢想》。（圖片來源：娛樂新聞台截圖）

鮑比達係第一代紅館音樂監製

鮑比達由顧家輝年代已經致力貢獻香港流行曲樂壇，亦是首批大量為紅館演唱會擔任音樂監製的音樂人，曾與大量香港巨星合作過，包括羅文、梅艷芳、徐小鳳、張國榮、陳百強以及許冠傑等。而多首經典作品包括《新不了情》、《今宵多珍重》、《喝彩》、《愛如潮水》等亦是由他所編曲，他更透露《新不了情》的色士風音樂亦是由他一手包辦。

鮑比達 香港金曲榮譽大獎 港金曲頒獎典禮
（圖片來源：電影《新不了情》劇照）

歷屆金針獎得獎者

「香港金曲榮譽大獎」得主的地位相當於之前香港電台頒發的「金針獎」，此獎項於1982年（第四屆，1981年度）首次以「最高榮譽獎」名義頒發，1984年（第六屆，1983年度）稱為「香港電台榮譽獎」，由1985年（第七屆，1984年度）起易名為「金針獎」。

在眾多金針獎獲獎者中，有歌手、劇作家、作曲人、填詞人、製作人及樂團，其中包括過世多年者，如唐滌生、陳百強（1993年過世，2009年獲獎）和鄧麗君（1995年過世，同一年獲獎）。獲獎者中的一些填詞人亦是知名作家，如黃霑、張國榮、林振強、林夕、盧國沾等。歷屆金針獎最年輕的得主是1998年得獎的梅艷芳，她當年35歲。

常見問題

ViuTV歌手會出席港金曲頒獎典禮嗎？

在年初的記者招待會上，主辦方表示頒獎禮不設門檻，而ViuTV就派出組合參與⋯⋯詳情看此

「金曲榮譽大獎」由咩類別候選歌手先有資格獲得？

「香港金曲榮譽大獎」得主的地位相當於之前香港電台頒發的「金針獎」，而在眾多金針獎獲獎者中亦有一些填詞人是知名作家⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：香港電台

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