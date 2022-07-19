香港金曲頒獎典禮｜72歲鮑比達獲頒「金曲榮譽大獎」：我喺樂壇好耐
鮑比達心中仍有團火
「香港金曲榮譽大獎」得主，著名音樂人鮑比達在台上發表示年青朋友或者會對他的名字很陌生，不過他表示自己已經入行多年，見證住7、80年代樂壇的興盛，能夠一直做到而家，全因有團火：「個火係爸爸畀我，佢話要要做音樂一定要做到最好，乜都要做，呢個火is still burning（仍在燃燒），我未完㗎，我仲未過氣㗎，仲學緊好多嘢！」他亦直言未來會繼續做好音樂
鮑比達係第一代紅館音樂監製
鮑比達由顧家輝年代已經致力貢獻香港流行曲樂壇，亦是首批大量為紅館演唱會擔任音樂監製的音樂人，曾與大量香港巨星合作過，包括羅文、梅艷芳、徐小鳳、張國榮、陳百強以及許冠傑等。而多首經典作品包括《新不了情》、《今宵多珍重》、《喝彩》、《愛如潮水》等亦是由他所編曲，他更透露《新不了情》的色士風音樂亦是由他一手包辦。
歷屆金針獎得獎者
「香港金曲榮譽大獎」得主的地位相當於之前香港電台頒發的「金針獎」，此獎項於1982年（第四屆，1981年度）首次以「最高榮譽獎」名義頒發，1984年（第六屆，1983年度）稱為「香港電台榮譽獎」，由1985年（第七屆，1984年度）起易名為「金針獎」。
在眾多金針獎獲獎者中，有歌手、劇作家、作曲人、填詞人、製作人及樂團，其中包括過世多年者，如唐滌生、陳百強（1993年過世，2009年獲獎）和鄧麗君（1995年過世，同一年獲獎）。獲獎者中的一些填詞人亦是知名作家，如黃霑、張國榮、林振強、林夕、盧國沾等。歷屆金針獎最年輕的得主是1998年得獎的梅艷芳，她當年35歲。
常見問題
ViuTV歌手會出席港金曲頒獎典禮嗎？
在年初的記者招待會上，主辦方表示頒獎禮不設門檻，而ViuTV就派出組合參與⋯⋯詳情看此
「金曲榮譽大獎」由咩類別候選歌手先有資格獲得？
「香港金曲榮譽大獎」得主的地位相當於之前香港電台頒發的「金針獎」，而在眾多金針獎獲獎者中亦有一些填詞人是知名作家⋯⋯詳情請看