下流上車族｜鮑起靜兒子移民感孤獨3句錄音催淚！29歲超索靚過楊恭如
《下流上車族》兒子移民感孤獨 3句錄音勁催淚
《下流上車族》劇情講述謝毓霞（鮑起靜飾演）有一個兒子閔家寶（林景程飾演），因為她跟新抱肉絲米有爭執，兒子決定帶同老婆與孫仔移居日本。謝毓霞很努力學日文，幻想兒子日後會回港，帶她到日本，三代同堂。可惜，兒子根本沒有這個打算，平時她私訊兒子，兒子都沒有回應。
鮑起靜意會到兒子根本無意接她到日本居住，悲從中來，大鬧兒子：「阿媽依家唔及老婆親係咪啊？吓？你揼低我就去移民係咪啊？吓？你唔理我喇，我養到你咁大！」但她大鬧完兒子之後，又自覺講得太惡，想了想還是刪除錄音。
鮑起靜改了輕鬆語氣，笑笑口說：「家寶啊，我依家學緊日文，我同次郎一樣學緊食日本菜，隨時都可以移民去日本喇，係啊！哈哈！不過日本嘅五十音太難，我學極都學唔識，不過唔緊要啦，我去到日本唔出街，唔同人講嘢，咁得喇啩！」
說完，鮑起靜收起笑容，再次刪除錄音，決定講出心底話，哽咽說：「家寶啊，我同肉絲米生活習慣唔係幾同，所以有少少拗撬啫係咪？你哋就帶住個孫去日本……」她聲線、嘴巴都顫抖說：「家寶啊，阿媽兩個老公都走咗喇，咁我淨係得番你，你係咪都唔想要我喇？係咪吖？」
鮑起靜出身於演藝世家服務亞視34年
鮑起靜生在演藝世家，父母是著名演員鮑方及劉甦，弟弟鮑德熹曾六度奪得香港電影金像獎最佳攝影獎、於2001年更憑電影《臥虎藏龍》奪得冠奧斯卡攝影獎。出身於演藝世家的鮑起靜，8歲時演出話劇《大馬戲團》，中學畢業後就因考電影公司藝員培訓班而正式入行，當年更為體驗角色生活去紡織紗廠當三個月女工。
鮑起靜悔錯失與爸爸合作機會
鮑起靜爸爸一直在TVB拍劇多年，但她並沒有跟隨爸爸的路，反於1979年加入麗的電視（亞洲電視的前身），直至亞洲電視結束，一共服務了34年。她曾透露，現任TVB助理總經理（戲劇製作）曾勵珍曾多次邀請她過檔到TVB拍劇，或如於1977年父女檔拍文藝片《屈原》一樣再度合作，但她始終都沒有心動。不過，她曾在節目訪問中指，因錯失多次跟爸爸合作的機會而感到後悔，認為是個遺憾。
鮑起靜在電視、電影圈打滾多年，她的演技絕對是無容置疑。她於2009年更憑《天水圍的日與夜》奪得金像獎「最佳女主角」殊榮，其實力獲得肯定。
姊弟戀開花結果
可能有人對鮑起靜的演藝生涯很熟悉，但對她的婚姻生活卻不太了解。其實她的丈夫也是電影演員──方平，二人因參加長鳳新電影訓練班而認識。她曾透露，當年方平樣子俊俏，十分受女生歡迎，不過雖然二人有多次合作經驗，但都沒有因而燵著。直至1979年拍攝電影《白髮魔女傳》，她與方平就假戲真做，因而正式展開戀情。
73歲鮑起靜 當年與老公方平拍拖不被看好
鮑起靜比方平大兩年，不少人都不看好這對姊弟戀，就連她爸爸都不看好，笑指方平女人緣太旺，但對她而言，真愛大於一切。她曾說過二人認識多年熟悉對方為人，加上自己當時真的很愛方平，更指就算最後二人要分開都不枉此生，所以最終不理其他人的勸阻，與方平於1980年結婚，並於同年誕下女兒方之樺。
鮑起靜為養家只能生1個
鮑起靜和方平結婚後，因他們同時與電影公司解約，生活變得拮据，為了養家，鮑起靜放棄於電影圈的地位，轉投麗的電視，由當紅花旦降格由綠葉做起。不久，她再度懷孕，但礙於生活艱難，她忍心放棄生第二胎。
鮑起靜老公性格「大男人」 凡事為丈夫著想
鮑起靜曾指丈夫是個「潮州大男人」，所有事要是方平作主，自己每日更要為他斟茶遞水及切飯後果。她之前拍攝台灣電影《生生》飾演癌症末期病人，激發她向女兒交代身後事：若然她先行一步，希望愛女能照顧好爸爸。因為他性格大男人，自小就是個驕傲的人，不能安排他到老人院。相反若是方平先行一步，她一定會照顧自己，或者送到養老院都沒問題，可見她凡事為丈夫著想。
鮑起靜方平結婚43年恩愛如昔
目前鮑起靜與方平結婚43年恩愛如昔，二人多年來雖因工作分隔兩地，但方平都會風雨不改打電話給鮑起靜報到。她曾指自己是個沒安全感的人，認為與方平一起感覺有倚靠，令她安心，更公開讚丈夫雖然是個「潮州大男人」，但事實上他十分顧家。她認為，夫妻間的相處之道就是要互相包容、互相遷就及尊重對方，方可一起到老。
29歲鮑姐 五官標緻笑容甜美
鮑起靜年輕時原來五官標緻，笑容甜美，早前TVB YouYube Channel節目「TVB大寶藏」中分享了一段她於1979年接受清淡節目《Bang Bang咁嘅聲》主持人陳玉蓮及賈思樂訪問的珍貴片段。片中所見，年青時的她與現在一樣長得平易近人，在答問環節中笑起上來亦相當甜美，更散發出一種由內而外的淑女氣質。
網民力讚：靚過楊恭如！
年青時的鮑起靜打扮亦相當入時，淺啡色系大衣，內襯棗紅色裇衫，打上領帶紥起馬尾，就算現在看起來依然毫不俗套，盡顯其時尚觸覺。難怪獲不少網民大讚：「堅有少女味」、「靚過楊恭如」、「後生靚到老，靚得自然。」等等。
（有片）TVB大寶藏｜年輕鮑起靜
常見問題
《下流上車族》鮑起靜是什麼角色？
《下流上車族》第1-5集劇情講述林敏驄與妻子江美儀為圓上車夢，不惜威逼鮑起靜母子處理公屋加名之事⋯⋯即睇劇情劇透
鮑起靜與方平為何當年不被看好？
鮑起靜比方平大兩年，不少人都不看好這對姊弟戀，就連她爸爸都不看好，當年方平樣子俊俏，十分受女生歡迎⋯⋯詳見：鮑起靜29歲超索靚過楊恭如
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