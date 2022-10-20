下流上車族｜鮑起靜兒子移民感孤獨3句錄音催淚！29歲超索靚過楊恭如

無綫劇《下流上車族》播映後廣受好評，故事情節貼地，男女主角林敏驄與江美儀固然搞笑，配角鮑起靜的演出都很催淚，帶出仔女移民，餘下自己在香港，感到孤獨難受的現況，短短三句錄音已非常催淚。現年73歲的鮑起靜（鮑姐）在現實中都是位好媽媽、好太太，她一直以來都把家庭放在第一位，當年她更不理旁人指點，決心要跟丈夫方平在一起。