ERROR自肥企画｜多圖！《鹹濕荒島俏博士》Liz李文潔性感比堅尼登場！
熱播的《ERROR自肥企画》來到第九集，Dee哥的「自肥環節」《鹹濕荒島俏博士》女主角終於曝光，之前神神秘秘只係影後尾枕，原來呢位身穿超性感黃色三點式的嬉水女郎，曾經參加過口罩小姐，就係Dee哥Team嘅「肥妹」李文潔（Liz）⋯⋯
文：東方新地 圖：ViuTV《ERROR自肥企画》、limankit IG
《鹹濕荒島俏博士》比堅尼索女＝Liz李文潔
《ERROR自肥企画》主題曲MV由第一集開始就已經佈下伏線，鮮黃色比堅尼孖辮妹只見性感背面和心口，當時已經廣受談論，觀眾紛紛揣測係邊一位性感女Model：
Liz係上月《最後一屆口罩小姐選舉》的入圍佳麗，以「肥妹」之名被選入「Dee哥Team」 五強，到12強被淘汰，真名李文潔（Liz），今年 28歲， 身高170 cm。
口罩小姐「肥妹」Liz 李文意內衣show
早前Liz 亦有參加商場的內衣推廣活動，大展性感好身材：
李文潔（Liz）曾經係口罩小姐12強：
Liz的參選感想：「真係好開心有識得一班咁好嘅隊員，由一開頭大家覺得我地果隊好似甩皮甩骨錦，到第一次辯論比賽我哋係隊長@deegor_hkwa既英明領導下同組員既努力下終於威返一次比大家睇😁」