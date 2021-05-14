ERROR自肥企画｜多圖！《鹹濕荒島俏博士》Liz李文潔性感比堅尼登場！

熱播的《ERROR自肥企画》來到第九集，Dee哥的「自肥環節」《鹹濕荒島俏博士》女主角終於曝光，之前神神秘秘只係影後尾枕，原來呢位身穿超性感黃色三點式的嬉水女郎，曾經參加過口罩小姐，就係Dee哥Team嘅「肥妹」李文潔（Liz）⋯⋯

文：東方新地 圖：ViuTV《ERROR自肥企画》、limankit IG