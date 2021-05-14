ERROR自肥企画 鹹濕荒島俏博士

ERROR自肥企画｜多圖！《鹹濕荒島俏博士》Liz李文潔性感比堅尼登場！

東方新地 - 娛聞

熱播的《ERROR自肥企画》來到第九集，Dee哥的「自肥環節」《鹹濕荒島俏博士》女主角終於曝光，之前神神秘秘只係影後尾枕，原來呢位身穿超性感黃色三點式的嬉水女郎，曾經參加過口罩小姐，就係Dee哥Team嘅「肥妹」李文潔（Liz）⋯⋯

文：東方新地 圖：ViuTV《ERROR自肥企画》、limankit IG

《鹹濕荒島俏博士》比堅尼索女＝Liz李文潔

《ERROR自肥企画》主題曲MV由第一集開始就已經佈下伏線，鮮黃色比堅尼孖辮妹只見性感背面和心口，當時已經廣受談論，觀眾紛紛揣測係邊一位性感女Model：

原來係Dee哥的「自肥環節」荒島求生女主角！
原來係Dee哥的「自肥環節」荒島求生女主角！
《鹹濕荒島俏博士》目前只流出製作花絮，影片將於下周播出。
《鹹濕荒島俏博士》目前只流出製作花絮，影片將於下周播出。
Liz 與 Dee哥在 「口罩小姐」時已有合作。
Liz 與 Dee哥在 「口罩小姐」時已有合作。
Liz今年28歲。
Liz今年28歲。

Liz係上月《最後一屆口罩小姐選舉》的入圍佳麗，以「肥妹」之名被選入「Dee哥Team」 五強，到12強被淘汰，真名李文潔（Liz），今年 28歲， 身高170 cm。

導演Mike在石灘邊追住Liz拍得好開心⋯⋯
導演Mike在石灘邊追住Liz拍得好開心⋯⋯
今次Liz將會飾演荒島求生的「小助手」，但在花絮中就頗為寸嘴。
今次Liz將會飾演荒島求生的「小助手」，但在花絮中就頗為寸嘴。
Dee哥好期待與索女「荒島留宿」 ，但求生技倆就得啖笑。
Dee哥好期待與索女「荒島留宿」 ，但求生技倆就得啖笑。
有精明眼觀眾好快就估到荒島求生女主角係Liz（圖片來源：limankit IG ）
有精明眼觀眾好快就估到荒島求生女主角係Liz（圖片來源：limankit IG ）

（多圖）紮起頭髮同孖辮嘅Liz比較容易辨認：

《鹹濕荒島俏博士》將於下周上映！
《鹹濕荒島俏博士》將於下周上映！

ERROR自肥企画｜《鹹濕荒島俏博士》Liz李文潔性感比堅尼登場！

口罩小姐「肥妹」Liz 李文意內衣show

早前Liz 亦有參加商場的內衣推廣活動，大展性感好身材：

李文潔（Liz）曾經係口罩小姐12強：

Liz的參選感想：「真係好開心有識得一班咁好嘅隊員，由一開頭大家覺得我地果隊好似甩皮甩骨錦，到第一次辯論比賽我哋係隊長@deegor_hkwa既英明領導下同組員既努力下終於威返一次比大家睇😁」

ERROR自肥企画｜《鹹濕荒島俏博士》Liz李文潔性感比堅尼登場！

092 肥妹｜真名：李文潔（Liz）年齡 28｜身高(cm) 170 ｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32 24.5 33.5
092 肥妹｜真名：李文潔（Liz）年齡 28｜身高(cm) 170 ｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32 24.5 33.5
口罩小姐選舉 20強正式誕生
Dee哥嘅囡囡個個都高質！
初參賽時的Liz
初參賽時的Liz

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