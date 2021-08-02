陳豪孖新紮小生翻拍時裝版《鹿鼎記》 金牌監製陳維冠認籌備中

最近有傳無綫將會翻拍《鹿鼎記》，當年梁朝偉同劉德華在 《鹿鼎記》 成為大家心目中的經典，有傳新版 《鹿鼎記》選角已定，視帝陳豪孖曾奪最佳男配的當紮小生擔正，女主角誰屬？不如聽吓金牌監製陳維冠點講﹗

文：東方新地｜圖：陳豪IG、周嘉洛IG