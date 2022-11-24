小薯茄麗英入圍叱咤最喜愛女歌手 竟被跪求「唔好再唱歌」

YouTube頻道「小薯茄」近年大受歡迎，憑著他們的超強創意和搞笑作風，吸引不少網民追看。成員之一的麗英隨之走紅後，不但間中參與ViuTV拍劇和做主持，更再下一乘出歌做歌手，並在今年成功打入叱咤最喜愛女歌手10強！不過，網民對她的唱功就有所保留，近日更有連登仔開帖文「跪求麗英唔好再唱歌」，更翻出她去年仿日本First Take模式拍的翻唱影片怒插「好難聽」，指「真心求下你唔好再唱」。