小薯茄麗英入圍叱咤最喜愛女歌手 竟被跪求「唔好再唱歌」
小薯茄麗英首次入圍叱咤最喜愛女歌手10強 網民：唔好再唱歌啦！
小薯茄麗英自2019年出道，起初主力拍攝YouTube影片，後來因參演在ViuTV播出的劇集《教束》而為人認識。她曾表示因為喜歡日本女歌手YUI而學結他，又不時在社交平台分享翻唱影片，並不時參演其他歌手的MV和合唱，為加入樂壇試水溫。
麗英人紅是非多
所謂人紅是非多，當麗英越來越多廣告和作品，甚至入圍叱咤最喜愛女歌手10強後，網民對她的質疑便越來越多。日前就有網民不忿發文，直向麗英喊話表示「求下你唔好再掂唱歌」，指「我唔怕開門見山，你唱歌好垃圾，如果唔係小薯茄有fans，你d所謂音樂完全係當噪音聽都嫌佢擠眉弄眼」。及後更引來大批網民留言，形容她唱歌「把聲似刮玻璃」，又指她的歌曲雖然有創意，但「技術太唔入流」、「把聲太Chok」、「唔明點解做到歌手」。
網民翻炒麗英仿YOASOBI The First Take影片 群嘲後製味濃
麗英除了拍YouTube、參與綜藝和間中拍劇拍電影外，其實亦經常以歌手身分現身於公眾面前。去年她就曾仿效日本Sony Music的The First Take拍片模式，在YouTube上翻唱日本組合YOASOBI的《群青》。雖然麗英的翻唱短片有近30萬人次觀看，但網民的反應則不太受落，只因The First Take模式主打即場拍片及收錄，不作後期調音加味精，而麗英的作品卻被指「後製味濃」、「明顯有auto tune」，怒斥「失去The First Take」意義。
力撐麗英：人哋有一班歌手欣賞，唔抵得嘅收聲啦！
雖然大批網民對麗英的聲音與作品有爭議，但亦有人指她的聲音和風格「夠晒小清新」，而且「唱日文歌其實幾好聽」、「幾有feel」，支持她「值得入10強」。更指樂壇現時願意捧新人屬好事，「鍵盤戰士收聲啦，你唱得好過佢先講嘢啦」、「樂壇好多歌手欣賞佢，淨係識插唔識鼓勵，你呢班人先係垃圾」、「你估拍片做丑角易㗎？行外人聽就聽，唔鍾意聽你咪唔好聽囉，無人逼你」。
聽下麗英嘅歌聲再作判斷吧！
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