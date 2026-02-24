夜王｜「結衣」麗英成功下海！全死角美少女展搞笑功力 私下水著照罕曝光
麗英《夜王》搶鏡頭 日文對白成全場焦點
在《夜王》中，麗英飾演的「結衣」並非夜總會女公關，而是東日的秘密武器「侍應」。雖然出場時間有限，但她忽然爆出的日文對白，配合搶著「下海」的搞笑情節，立即成為全場焦點。網民紛紛大讚她的演技自然，喜感十足，證明了她從網紅轉型演員的成功。這個角色不但讓觀眾看到麗英的演技潛力，更展現了她獨特的個人魅力。為了滿足麗英下海決心，《夜王》劇組早前在網上公開一段三分鐘嘅狗血式短劇，麗英下海小劇場令網友笑爆咀！
小薯茄出身變獨立歌手
原來麗英只有28歲，是香港城市大學創意媒體學院學士畢業。她因為喜愛日本歌手YUI而學彈吉他，網上有不少她翻唱的日文歌曲作品。麗英於2019年演出ViuTV劇集《教束》後，獲合作的程仁富介紹加入網絡媒體「小薯茄」。她在2020年推出歌曲《明明單身最開心》，更在2021年《新城勁爆頒獎禮》獲頒「勁爆新人獎」，並在2024年奪得「勁爆躍進女歌手銀獎」，事業發展相當順利。
麗英拍MIRROR MV兼演電影 多棲發展成績亮眼
除了歌唱事業外，麗英亦積極參與影視工作。她曾為MIRROR成員拍攝多首MV，並演出《940920》、《百萬同居計劃》、《打天下2》等劇集。電影方面，她參與了《阿媽有咗第二個》、《死屍死時四十四》、《填詞L》等作品，更為《玩轉腦朋友2》配音。這種多元化的發展策略，讓她在娛樂圈建立了穩固的地位，從網紅成功轉型為全方位藝人。
全死角美少女自豪稱號 坦承不完美反成特色
麗英曾在訪問中透露，從未想過可以出歌，假如沒有入娛樂圈，可能會做老師。對於「全死角美少女」這個稱號，她認為是自己的個人特色，亦認同自己不完美，對這個稱號感到自豪。在《夜王》電影宣傳片的見工一幕中，她巧妙地說：「缺點唔係話冇嘅，最衰都係『零死角』囉，因為呢樣我都搞到有少少抑鬱。」這種自嘲式的幽默，正正展現了她的獨特魅力。
麗英與劉青雲拍廣告無怯場 影帝都要讚
2024年，麗英更與金像影帝劉青雲合作拍攝廣告，二人近距離對戲，麗英完全無怯場，「維持人設」的表現令人刮目相看。麗英在IG分享合作感受時寫道：「我係馬拉～茶檔當值嘅馬拉～英😎☕️ 同青雲哥一齊拍廣告好夢幻✨🥹辛苦曬現場嘅各位～真係玩得好開心！！」