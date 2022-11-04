麗英取代吳海昕賣洗頭水廣告被轟：成個蘭茜咁 網民反擊好嘢嚟！

「小薯茄」藝人麗英（鄧麗英）近年走出YouTube界，做埋歌手又拍埋廣告，以及為盧瀚霆Anson Lo拍MV、孖姜濤拍電影等。不過近日她接拍了一個洗頭水廣告，卻惹來不少網民狠批麗英樣衰趕客，更指她個樣愈來愈似蘭茜，但亦有網民反擊，指麗英係好嘢嚟，只係大家唔識欣賞！