麗英取代吳海昕賣洗頭水廣告被轟：成個蘭茜咁 網民反擊好嘢嚟！
麗英IG粉絲數直逼童童
現年24歲的麗英身高不到150cm，直認無靚樣，自封「全死角美少女」，但在「小薯茄」人紅指數拍住童童、阿冰，在IG追蹤人數接近23萬，童童則接近27萬，直逼童童，而阿冰則有約35萬。大學修電影系的麗英，直言好有表演慾最想做演員，完全沒有受外形阻隔。近來她為某品牌拍攝洗頭水廣告，在鏡頭前大騷柔潤秀髮﹐卻惹來網民群起在該品牌社交網留言狂踩麗英樣衰，要求換代言人。
網民狂踩麗英：完全蘭茜化
麗英的廣告在FB一出即狂吸負評，網民留言：「佢真係好樣衰」、「完全蘭茜化」、「好似當年嘅蘭茜」、「長輩問梅小慧做咩後生左咁多，答唔到」、「搵佢拍廣告真係好癲，咩女會想用完呢支洗頭水似麗英？」、「洗完變咗麗英，唔好喇掛」、「點解唔傳統搵個靚女拍？」、「係咪走暗黑marketing」、「睇完個廣告我有ptsd」、「我要抵制呢個牌子」等等。
網民撐麗英身材好：波大遮三醜
但亦有網民反擊，加撐麗英係好嘢嚟：「依家唔興主流靚女，睇吓阿正，勁多廣告」、「麗英唔係賣樣，賣身材架」、「波大就是美啦，麗美好好波架」、「波大遮三醜」、「鬆身衫都睇到佢上圍勁」、「廣告成功咗啦，成功引起你地班人討論」、「支持麗英，可愛有自信」、「豬肉威都有人搵啦，麗英起碼有才華」、「品牌好明顯目標係班年輕人唔係廢佬啦」、「marketing贏晒！鬧佢嗰啲本身都唔會買，但睇開小薯茄嘅，會撐麗英去買，目標觀眾都唔同，今次肯定大賣」等。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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