麗英新相零死角鳳眼 升級變混血女神 被指撞樣版Marf

小薯茄成員兼歌手鄧麗英，演出常以醜角示人，其外表經常被拿作玩笑，但鄧麗英毫不介意，甚戲言自己是「全死角美少女」，完全與靚女扯不上關係，甚出歌《矮妹正傳》自嘲其身高不足150厘米。有網民發現鄧麗英於前天（15日），在IG上分享一張自拍照，鄧麗英在照片中判若兩人，明顯變了靚女，甚至有網民指：「我follow左混血美女嗎」，非常誇張…