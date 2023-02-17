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麗英新相零死角鳳眼 升級變混血女神 被指撞樣版Marf

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小薯茄成員兼歌手鄧麗英，演出常以醜角示人，其外表經常被拿作玩笑，但鄧麗英毫不介意，甚戲言自己是「全死角美少女」，完全與靚女扯不上關係，甚出歌《矮妹正傳》自嘲其身高不足150厘米。有網民發現鄧麗英於前天（15日），在IG上分享一張自拍照，鄧麗英在照片中判若兩人，明顯變了靚女，甚至有網民指：「我follow左混血美女嗎」，非常誇張…

麗英平時經常裝膠樣。
麗英平時經常裝膠樣。（圖片來源：[email protected]
麗英曾出歌《矮妹正傳》自嘲其身高不足150厘米。
麗英曾出歌《矮妹正傳》自嘲其身高不足150厘米。（圖片來源：[email protected]

平時鳳眼全死角皆消失麗英變混血索女極似Marf

鄧麗英自稱「全死角美少女」，以臉上的細size鳳眼見稱，與靚女一字沾不上邊，但鄧麗英在前天（15日）IG上分享的自拍照中，樣貌煥然一新，猶如「易容」般，明顯變成靚女！照片中鄧麗英不但死角磨平，鳳眼也突然變大，眼珠略帶點綠色，看上去非常有神。
照片面世後成為了熱話，引來粉絲海量式的留言，更有人指鄧麗英「易容」後極似COLLAR的成員邱彥筒（Marf）：「麗英啲死角磨平晒」、「我follow左混血美女嗎」、「高冷系啱麗英」、「突然靚咗咁多嘅！」、「靚喎！第一眼以為Marf」、「好靚，可以做日本時間雜誌model」、「好靚！混血風美女」、「唔知留咩言好，唯有讚麗英好型好靚！」看來粉絲對於鄧麗英轉變形象都幾受落！

麗英 新相極似COLLAR的成員邱彥筒。
新相極似COLLAR的成員邱彥筒。（圖片來源：[email protected]
麗英 眼都變綠色！
眼都變綠色！（圖片來源：[email protected]
麗英 的確幾相似！
的確幾相似！（圖片來源：[email protected]_marifemarife_）
麗英 網民幾乎一面倒留言大讚。
網民幾乎一面倒留言大讚。（圖片來源：[email protected]
麗英
（圖片來源：[email protected]

麗英樣貌聲線惹爆粗圍摷網民要求她深潛勿蒲頭

鄧麗英的樣貌和聲線向來不討網民歡心，部分網民多番在討論區開設帖文，要求鄧麗英告別樂壇，指其樣貌和聲線令人煩厭：「我本身覺得唔鐘意可以唔睇呢句係真，但係點解連電視都要播果個MV逼人睇」、「一日有麗英，一日都唔好X睇啦」、「淨係覺得佢好醜樣」、「其實班fans知佢唔靚，讚下佢演技咪算，係要吹到好有才華好有內涵，讚呢樣讚個樣，明明唱功普通都要話好好聽，搞到條友幾有自信派埋台，吹X漲」、「頂唔順佢把弱智聲唱歌」、「佢把雞仔聲唱歌真係好X難聽」、「佢真係好X樣衰，睇見佢個樣就好X燥！」看來鄧麗英的樣貌和聲線，吸來了很多負皮！

網民多番在討論區開設帖文，要求鄧麗英告別樂壇，指其樣貌和聲線令人煩厭。
網民多番在討論區開設帖文，要求鄧麗英告別樂壇，指其樣貌和聲線令人煩厭。（圖片來源：討論區截圖）
麗英
（圖片來源：討論區截圖）
麗英
（圖片來源：討論區截圖）
麗英
（圖片來源：討論區截圖）
麗英
（圖片來源：討論區截圖）
麗英的聲線和樣貌對部分網民來說不討好。
麗英的聲線和樣貌對部分網民來說不討好。（圖片來源：[email protected]

麗英接拍廣告吸海量式負皮 網民:佢真係好樣衰

鄧麗英曾接拍了一個洗頭水廣告，惹來不少網民狠批鄧麗英樣衰趕客，更指她個樣愈來愈似蘭茜。鄧麗英的廣告在FB一出即狂吸負評，網民留言：「佢真係好樣衰」、「完全蘭茜化」、「好似當年嘅蘭茜」、「長輩問梅小慧做咩後生左咁多，答唔到」、「搵佢拍廣告真係好癲，咩女會想用完呢支洗頭水似麗英？」、「洗完變咗麗英，唔好喇掛」、「點解唔傳統搵個靚女拍？」、「係咪走暗黑marketing」、「睇完個廣告我有ptsd」、「我要抵制呢個牌子」等等。

麗英 麗英在廣告中話自己好想去日本，但頭髮又乾又盛，一臉苦腦。
麗英在廣告中話自己好想去日本，但頭髮又乾又盛，一臉苦腦。（圖片來源：FB＠DOVE截圖）
麗英 用完洗頭水後的麗英，頭髮順番晒，仲喺鏡頭前不停撥頭髮。
用完洗頭水後的麗英，頭髮順番晒，仲喺鏡頭前不停撥頭髮。（圖片來源：FB＠DOVE截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：討論區截圖、Instagram、Facebook

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