麗英新相零死角鳳眼 升級變混血女神 被指撞樣版Marf
平時鳳眼全死角皆消失麗英變混血索女極似Marf
鄧麗英自稱「全死角美少女」，以臉上的細size鳳眼見稱，與靚女一字沾不上邊，但鄧麗英在前天（15日）IG上分享的自拍照中，樣貌煥然一新，猶如「易容」般，明顯變成靚女！照片中鄧麗英不但死角磨平，鳳眼也突然變大，眼珠略帶點綠色，看上去非常有神。
照片面世後成為了熱話，引來粉絲海量式的留言，更有人指鄧麗英「易容」後極似COLLAR的成員邱彥筒（Marf）：「麗英啲死角磨平晒」、「我follow左混血美女嗎」、「高冷系啱麗英」、「突然靚咗咁多嘅！」、「靚喎！第一眼以為Marf」、「好靚，可以做日本時間雜誌model」、「好靚！混血風美女」、「唔知留咩言好，唯有讚麗英好型好靚！」看來粉絲對於鄧麗英轉變形象都幾受落！
麗英樣貌聲線惹爆粗圍摷網民要求她深潛勿蒲頭
鄧麗英的樣貌和聲線向來不討網民歡心，部分網民多番在討論區開設帖文，要求鄧麗英告別樂壇，指其樣貌和聲線令人煩厭：「我本身覺得唔鐘意可以唔睇呢句係真，但係點解連電視都要播果個MV逼人睇」、「一日有麗英，一日都唔好X睇啦」、「淨係覺得佢好醜樣」、「其實班fans知佢唔靚，讚下佢演技咪算，係要吹到好有才華好有內涵，讚呢樣讚個樣，明明唱功普通都要話好好聽，搞到條友幾有自信派埋台，吹X漲」、「頂唔順佢把弱智聲唱歌」、「佢把雞仔聲唱歌真係好X難聽」、「佢真係好X樣衰，睇見佢個樣就好X燥！」看來鄧麗英的樣貌和聲線，吸來了很多負皮！
麗英接拍廣告吸海量式負皮 網民:佢真係好樣衰
鄧麗英曾接拍了一個洗頭水廣告，惹來不少網民狠批鄧麗英樣衰趕客，更指她個樣愈來愈似蘭茜。鄧麗英的廣告在FB一出即狂吸負評，網民留言：「佢真係好樣衰」、「完全蘭茜化」、「好似當年嘅蘭茜」、「長輩問梅小慧做咩後生左咁多，答唔到」、「搵佢拍廣告真係好癲，咩女會想用完呢支洗頭水似麗英？」、「洗完變咗麗英，唔好喇掛」、「點解唔傳統搵個靚女拍？」、「係咪走暗黑marketing」、「睇完個廣告我有ptsd」、「我要抵制呢個牌子」等等。
常見問題
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