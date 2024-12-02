麥嘉欣激罕派火辣福利 多角度騷立體身材獲大讚！

27歲麥嘉欣（Sofia）因參加TVB選秀真人騷《福祿壽訓練學院》，並憑住在節目中不計形象扮「火雞姐」人氣急升。麥嘉欣除咗扮嘢有兩手之外，其實仲係2017年國際小姐澳門代表！有樣有身材嘅Sofia早前就捉著夏天嘅尾巴，在社交平台連環曬出多張福利照，引來唔少網民留言激讚！

