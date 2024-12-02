麥嘉欣激罕派火辣福利 多角度騷立體身材獲大讚！
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27歲麥嘉欣（Sofia）因參加TVB選秀真人騷《福祿壽訓練學院》，並憑住在節目中不計形象扮「火雞姐」人氣急升。麥嘉欣除咗扮嘢有兩手之外，其實仲係2017年國際小姐澳門代表！有樣有身材嘅Sofia早前就捉著夏天嘅尾巴，在社交平台連環曬出多張福利照，引來唔少網民留言激讚！
麥嘉欣多角度狂派火辣福利
麥嘉欣最近在社交網曬出多張水着照，Sofia在相中以三點式上陣，仲擺出多個pose大騷纖腰長腿及「蜜桃臀」，性感指數爆燈！麥嘉欣亦分享一系列在越南的靚相，穿上中門大開吊帶長裙的佢，在泳池邊大擺甫士留倩影，相當性感誘人！麥嘉欣發文：「過了一個很好的假期，做咗去旅行先可以做嘅事，着咗去旅行先可以着嘅衫，享受咗去旅行先有嘅好天氣，漫無目的 跟住心情走行程。」
網民激讚麥嘉欣可以出寫真
雖然麥嘉欣身材火辣，但係佢就甚少在社交平台派福利，因此今次突曬火辣照就瞬間引來網民激讚：「好正！！可以出寫真了」、「不用一定去游水…. 但多影泳照最為實際」、「側身嗰張真係不得了，犯規了」、「明明咁有料，點解要收收埋埋喎」、「有前又有後，真的非常有魅力」
撰文：東方新地圖片來源：ig@sofiavdsp