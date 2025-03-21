38歲麥大力升職做正機師長 驚人薪金曝光 女友簡淑兒冧爆高調放閃

38歲的麥大力（Derek Mackesy）2020年參加《衝上雲霄大選》贏得冠軍後入行，並先後現身唔同節目，不過最後於2023年宣布重返航空業繼續做機師。麥大力入行不久就已經與「宅男女神」簡淑兒撻著，對戀情十分低調嘅2人近日就高調放閃，皆因麥大力終於正式升職為大客機正機長！