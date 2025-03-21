38歲麥大力升職做正機師長 驚人薪金曝光 女友簡淑兒冧爆高調放閃
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38歲的麥大力（Derek Mackesy）2020年參加《衝上雲霄大選》贏得冠軍後入行，並先後現身唔同節目，不過最後於2023年宣布重返航空業繼續做機師。麥大力入行不久就已經與「宅男女神」簡淑兒撻著，對戀情十分低調嘅2人近日就高調放閃，皆因麥大力終於正式升職為大客機正機長！
簡淑兒冧爆賀男友升職加人工
麥大力近日在社交媒體上宣布喜訊，透露自己重返航空公司3年零5天後，終於成功升職為大客機正機長，更興奮曬出四條金環刺繡以及名牌的照片，並發文感激家人，以及公開點名感謝每日鼓勵自己嘅女友簡淑兒！
麥大力在文中亦感性表示：「我希望我讓你們感到驕傲，因為如果沒有你們，我不可能成功…謝謝！」而簡淑兒隨即亦冧爆留言：「So proud of u!!!」大讚男友麥大力係自己嘅驕傲！
麥大力入行未夠1年火速撻著簡淑兒
37歲港英混血兒麥大力（Derek Mackesy）有10年做機師經驗，自2020年參加《衝上雲霄大選》贏得冠軍入行，之後開始主持明珠台節目《港生活·港享受》，又曾客串演出《雙生陌生人》及《廉政狙擊》等劇集。麥大力一加入TVB不久，已因合作拍節目《SUPER FIVE》而極速撻著「宅男女神」簡淑兒，至幾個月後兩人當街攬實拍拖斷正，才正式認愛，之後兩人一直保持低調，少有公開放閃。簡淑兒屋企有米，麥大力亦唔輸蝕，本身是英國大學醫科畢業生，因為鍾情飛航夢而投考機師，做機師時月薪超過20萬，據知在英國已有3棟物業，2023年更重回「老本行」再做機師，現時升級成為大客機正機長，相信收入一定更加可觀！
簡淑兒麥大力戀情被爆後發展竟停滯
35歲簡淑兒2012年參選港姐後加入TVB，憑藉住招牌腰果眼獲封「宅男女神」，迅速得到唔少觀眾喜愛。不過簡淑兒就曾被指與麥大力嘅戀情被爆出後，導致事業停滯不前。簡淑兒隨後於2022年突然宣布離巢TVB，與效力10年嘅TV結束賓主關係。
而回復自由身嘅簡淑兒更先後亮相ViuTV及HoyTV節目，除咗曾修讀藍帶國際學院的麵包課程外，去年更特意飛去義大利修讀烘焙課程，未知將來會否效法同樣已離巢嘅視后唐詩詠，將興趣發展成事業呢？
撰文：東方新地圖片來源：ig@derekmackesy、ig@kan_jessica資料或影片來源：原文刊於新假期