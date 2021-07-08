麥大力認愛後首度現身 自爆對簡淑兒一見鍾情
文：東方新地 ｜圖：麥大力 IG、簡淑兒 IG、簡淑兒微博
對簡淑兒一見鍾情
港英混血兒麥大力由飛機師轉型做藝人，早前被踢爆與宅男女神簡淑兒合作拍無綫節目後一拍即合，火速成為戀人，二人事後亦大方認愛。麥大力日前在中環出席品牌活動，認愛後首度現身，對於戀事更有問必答。麥大力直認對簡淑兒是一見鍾情，二人拍拖個多月，仍在熱戀階段。對於最欣賞女方係乜？麥大力就話：「我好欣賞佢嘅生活態度，好健康、好有規律，定下目標唔會輕易放棄，呢方面同我好相似。」他又指二人好夾好多共同嗜好，大家都有潛水牌，不時會在「水底談情」，非常浪漫。
被斷正當街纏綿
簡淑兒因拍攝myTV SUPER節目《Super Five》同前機師、參加《衝上雲霄大選》奪冠的麥大力首次合作，一撻即著，日前被斷正當街纏綿，女神正式封盤﹗簡淑兒有一雙腰果眼，甚得宅男歡心，雖然已31歲，但童顏臉加甜美笑容，迷到不少男粉絲﹗去年被爆與分手一年的圈外男友Marcus復合，但戀情原來已告落幕，不過女神唔寂寞，因為身邊已換上35歲的麥大力。
合作《SUPER FIVE》撻著
簡淑兒和麥大力因合作myTV SUPER真人騷節目《SUPER FIVE》，一拍即合。日前簡淑兒和麥大力被斷正在西貢拍拖，在餐廳撐枱腳，並選中最僻靜位置談心，由五點坐到八點，離去時仍保持一定距離。但二人一行去暗黑位等𨋢，在四處無人時，麥大力立即從後攬實簡淑兒，戴住口罩都隔罩錫錫，sweet到爆，之後麥大力更升級雙手在簡淑兒腰間及胸前游走，簡淑兒一臉陶醉如連體嬰，熱戀中的男女份外癡纏﹗
簡淑兒孖麥大力考潛水牌
簡淑兒和麥大力擦出愛火花，全因二人都熱愛運動，同樣支持健康飲食生活，啱傾又啱feel，一撻即著，簡淑兒和好姊妹陳婉衡一直孖住去學潛水，早前突然多出一個麥大力，最後更一起考獲潛水牌，興趣相若，話題自然多﹗
簡淑兒家族經營珠寶生意，家庭雄厚，麥大力都唔輸蝕，當飛機師時月薪超過二十萬，懂得投資，在海外有不少物業，在英國已有三棟物業，絕對配得上女神簡淑兒﹗
簡淑兒《SUPER FIVE》鼻樑撞地下力證真鼻
簡淑兒當年參加港姐落選，經過多年進化由大媽樣變成仙氣女神，近年在無綫受力捧劇接劇，在熱播劇集《 C9特工》中飾演朱敏瀚的「完美女神」，現實生活中的她家族經營珠寶生意，珠寶店分布香港及國內，被指是千金小姐的她做藝員都只是打風流工。早前本刊獨家拍得簡淑兒巡視家族業務，離開時就由神秘男友做司機送回家，但原來已分手。近月有份參與新節目《SUPER FIVE》，當中一個遊戲更鼻樑撞落地下，被眾主持指成功實證真鼻無整過！
簡淑兒當場痛哭
《SUPER FIVE》為TVB旗下平台myTV SUPER的原創綜藝節目，五位主持包括麥美恩、馮盈盈、簡淑兒、朱敏瀚及麥大力。節目以挑戰不同任務為主題，近日主持之一的朱敏瀚及麥大力參與《SUPER FIVE》番外篇，大爆簡淑兒於遊戲中不幸鼻樑撞落地，她更當場痛哭！簡淑兒入行多年一直被傳整容，今次鼻樑撞落地被譽為「真假鼻測試」，觀眾會否相信簡淑兒無整過呢！
簡淑兒入行8年完美進化史
做幕前靠樣搵食，簡淑兒一早知道現實殘酷，12年參選港姐時眼細鼻扁顴骨大，被指生得一張大媽臉，相隔八年，明顯五官大變，現時擁一雙腰果眼、娃娃臉，再加甜美笑容，被網民大讚有仙氣，還可以駕馭學生妹角色，完全進化版跟初出道時比較面目全非。