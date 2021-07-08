麥大力認愛後首度現身 自爆對簡淑兒一見鍾情

麥大力被踢爆與宅男女神簡淑兒秘密拍拖後公開認愛，日前他出席品牌活動更大方談及戀情。麥大力冧爆表示同女友是一見鍾情，二人不時會在「水底談情」，非常浪漫。

文：東方新地 ｜圖：麥大力 IG、簡淑兒 IG、簡淑兒微博