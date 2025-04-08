麥大力冧爆宣布娶女友簡淑兒 成長背景大公開 網民對比埋《衝上雲霄大選》亞軍盛勁為！
麥大力學霸出身兼曾考獲榮譽理學士學位
現年38歲嘅麥大力是港英混血兒，他的父親是擁有半英國血統的愛爾蘭人，而母親則是香港本地人。麥大力曾於社交平台分享少年時的照片，以及他現時Fit到暈的超爆肌身材，兩者對比強烈！麥大力在健身後，五官變得更加立體，而且擁有古銅色肌膚，非常有男人味！
麥大力於1991年至2004年間就讀於沙田小學和沙田學院，之後前往英國劍橋生活，並入讀杜倫大學醫科理學士課程。2007年取得榮譽理學士學位後，他未有遵從母親期望繼續深造醫學，而是返回香港考取民航運輸機飛行員執照。
盛勁為家境清貧 獲派Band 1英中會考25分升讀港大
現年35歲盛勁為家庭成員眾多，有兩名姐姐及一名弟弟，一家六口居住在公屋。由於自幼家境清貧，小學時他需申請書簿津貼及依靠助學金來讀書。他曾在節目上表示，覺得自己的讀書成績屬一般，但在升中時卻幸運獲派屯門區Band1的英中「保良局董玉娣中學」，更曾是校內排球隊成員，兼受訓於香港男子排球代表隊主教練羅永輝，並參加過學界比賽。但盛勁為中學初期成績不太好，全級有200人，他的名次就排在150名後。
直到中五會考，盛勁為突然覺悟若現在不努力讀書升讀大學，父母便沒有經濟能力讓他到外國升學，因而發奮圖強好好讀書。終於，他在會考時考獲25分，能原校升讀中六至中七預科課程，畢業後更成功升讀香港大學，並修讀經濟金融系。他透露當時大學的學費全依靠助學金及兼職薪金來維持，同時兼顧學業和賺錢，他坦言當時壓力好大。
麥大力重返航空界3年獲升職做大客機正機長
麥大力近日在社交媒體上宣布喜訊，透露自己重返航空公司3年零5天後，終於成功升職為大客機正機長，更興奮曬出四條金環刺繡以及名牌的照片，並發文感激家人，以及公開點名感謝每日鼓勵自己嘅女友簡淑兒！
麥大力在文中亦感性表示：「我希望我讓你們感到驕傲，因為如果沒有你們，我不可能成功…謝謝！」而簡淑兒隨即亦冧爆留言：「So proud of u!!!」大讚男友麥大力係自己嘅驕傲！
盛勁為考試屢敗屢戰 立志成為機師
事實上，修讀經濟金融系的盛勁為在大學三年級時，聽了一場由港龍機師的演講，得知原來香港人也有資格做飛機師。其後，深受啟發的他開始在網上尋找相關資料及課程。他透露當時機師課程屬熱門，平均500名申請者要爭1個學位，決定立志成為飛機師的他未萌放棄念頭，報讀第三次終於成功。盛勁為畢業後投考民營運輸機飛行員執照，2016年正式加入航空界，在國泰港龍航空擔任過4年初級副機師。
麥大力入行未夠1年火速撻著落選港姐簡淑兒
麥大力有10年做機師經驗，自2020年參加《衝上雲霄大選》贏得冠軍入行，之後開始主持明珠台節目《港生活·港享受》，又曾客串演出《雙生陌生人》及《廉政狙擊》等劇集。麥大力一加入TVB不久，已因合作拍節目《SUPER FIVE》而極速撻著曾參選港姐嘅「宅男女神」簡淑兒，至幾個月後兩人當街攬實拍拖斷正，才正式認愛，之後兩人一直保持低調，少有公開放閃。
麥大力做機師時月薪超過20萬，據知在英國已有3棟物業，2023年更重回「老本行」再做機師，現時升級成為大客機正機長，相信收入一定更加可觀！
盛勁為曾轉跑道做藝人兼娶十優港姐麥明詩
新冠肺炎疫情時，盛勁為不幸失去機師工作，因此失業的他毅然參加2020年TVB節目《衝上雲霄大選》，並憑6呎身高成為大熱，但最後就不敵麥大力，僅奪亞軍。盛勁為隨後簽約TVB成為旗下藝人，並曾參與節目《後生仔傾吓偈》，也曾主持《港生活·港享受》，並參演多套劇集如《新聞女王》、《寵愛Pet Pet》和《隱形戰隊》等，不過大多是飾演演閒角為主。
盛勁為2022年時與「十優港姐」麥明詩傳緋聞，不過2人對戀情就十分低調，幾乎傳足2年先大方認愛！盛勁為於去年初在社交平台宣布與麥明詩結婚，2人更火速造人成功，並於上月宣布順利誕下其愛情結晶！