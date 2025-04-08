麥大力冧爆宣布娶女友簡淑兒 成長背景大公開 網民對比埋《衝上雲霄大選》亞軍盛勁為！

38歲麥大力（Derek）日前（7日）在社交平台宣布與拍拖4年嘅女友簡淑兒結婚，消息一出隨即引來唔少圈中好友及網民留言道賀！而2020年與麥大力一同參加《衝上雲霄大選》，並贏得亞軍嘅麥明詩老公盛勁為（Keith）亦有祝福好友新婚快樂，更引來唔少人對2位靚仔機長嘅背景進行大對比……