50歲麥家琪揭任性過去！1原因大膽畀子女看裸照 拒百萬三級片約內幕曝光！
麥家琪驚爆裸照全給子女看
在雷霆881商業一台的《星光背後》專訪中，麥家琪重提當年參選港姐期間，因15歲時被前男友誘騙拍下的裸照遭洩露，導致大熱倒灶五強不入的事件。她坦言這段經歷至今依然影響深遠，因此她選擇了一種非常直接的方式來教育自己的三名子女。麥家琪震撼表示：「啲相我仲keep喺度，全部都畀晒仔女睇！等佢哋知有可能發生呢啲事，就係因為我曾經任性。所以你哋點玩都得，但有啲嘢我試過，會對日後有影響，你哋要學識保護自己。」她希望透過自己的慘痛經歷，讓孩子們學會自我保護的重要性。
麥家琪憶述當年拒絕百萬片約
回憶起事發當年，麥家琪坦承自己年僅17歲，根本不懂如何應對，幸得家人體諒及TVB給予機會，才捱過低潮期。她直言必須面對錯誤，因為那是自己年幼無知被欺騙的後果。當時她已決心放棄學業，面對前路茫茫，演藝圈成為了她唯一的出路。麥家琪更驚爆，在1993年選美結束後，隨即有片商看準事件的熱度，向她開出超過1,000,000港元的天價利誘她拍攝三級片，但她斷然拒絕，並堅定地說：「當年已經有人叫我唔好簽TVB出嚟拍戲，嗰時風月片咁hit，係畀成過百萬，我係不為所動，因為件事唔係我想咁發生！」
揭麥家琪拒拍三級片內幕
麥家琪在1996年因合約薪酬大減三分之二而決心離開TVB，勇闖電影圈。她透露，當時有不少公司向她招手，但條件都極為苛刻，幾乎全部都要求她「脫」。她憶述：「有offer，但全部都要我脫，譬如要我拍三部脫戲就簽你，話會打成你好似邊個邊個咁，但我唔係想要呢啲。」麥家琪解釋了她堅守底線的原因：「我唔想麥家琪打敗麥家琪！我咁辛苦入電視台幾年，就係想大家知，當時嘅新聞唔係我策劃，我真係畀人陷害，事隔三年仲要我食住條水去拍嗰啲戲，我咪變咗大家諗嗰啲人？」對於多年來被標籤為三級片女星，她只淡然表示：「唔無奈！邊個叫我細個任性呢？」
網民熱議麥家琪坦率剖白
這次麥家琪極度坦誠的專訪播出後，隨即在網上引發熱烈討論，大批網民對她直面過去的勇氣表示讚賞。不少留言都力撐她的教育方式，有網民表示：「好佩服佢嘅勇氣，唔係個個媽媽都敢咁樣同仔女坦白。」更有網民對她當年的抉擇感到敬佩：「原來當年有咁多內幕，拒絕百萬誘惑真係唔簡單，好有骨氣！」大部分人都認為她的分享非常真誠，有網民總結道：「佢講得啱，用自己嘅錯嚟教仔女，好過遮遮掩掩，呢個媽媽做得好好。」
麥嘉琪近年積極經營抖音 狀態超好依舊美艷
麥家琪在2006年嫁給香港大律師王國豪，並先後誕下兩子一女，婚後生活幸福美滿。其後都有參演過電影《鴨王2-雞同鴨戀》、《初戀日記：賤男蜜擾》。在2017年更以最大年紀的參賽者出演ViuTV節目《G-1格鬥會第二季》。近年她亦積極努力經營社交媒體，不時在抖音上載短片分享近況，而近期的影片更可見她保養得宜，身型依然fit爆，以48歲之齡確實稱得上是一位索媽！