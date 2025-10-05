50歲麥家琪揭任性過去！1原因大膽畀子女看裸照 拒百萬三級片約內幕曝光！

曾是一代性感女神、現年50歲的麥家琪，2006年嫁給大律師王國豪後便淡出幕前。最近她罕有復出客串港劇，更在電台專訪中投下震撼彈，首度詳談1993年參選港姐時轟動全城的裸照風波。她不但驚爆至今仍保留著當年的照片，更透露一個令人意想不到的處理方法，究竟她是如何面對這段不堪回首的過去？