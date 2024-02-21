麥惠琪 susuca

J2小花火辣泳照驚現「孕肚」 火速上水10字坦白回應

最新娛聞
Ma

廣告

J2節目《不正常愛情研究所》中有不少靚女主持，而麥惠琪（Susuca）就是其中一位。麥惠琪入行前曾任職空姐，因此不時會在節目中分享超大膽的見聞，而她出位的言論和火辣的身材亦令觀眾留下深刻的印象。早前麥惠琪在社交平台大派福利，不過網民的關注點竟然唔係佢超出眾的身材，而係睇落似有喜嘅小腹……

麥惠琪火辣泳裝「孕味」重

麥惠琪早前在社交平台分享了幾張超火辣的泳裝照，相中她以一件白色連身泳衣示人，大騷澎湃上圍以及一雙長腿。不過麥惠琪的福利照就被網民話「孕味」重，皆因小腹的位置微微隆起，更有人直接留言問麥惠琪是否有喜，不過就獲本尊回覆稱：「我實在食太多野啦最近」，澄清只是食多咗嘅肚腩而非懷孕。

麥惠琪 susuca 麥惠琪的新相被網民質疑是否有喜。
麥惠琪的新相被網民質疑是否有喜。（圖片來源：IG@susuca）
麥惠琪 susuca 麥惠琪大派泳裝福利，火辣身材十分吸睛。
麥惠琪大派泳裝福利，火辣身材十分吸睛。（圖片來源：IG@susuca）
麥惠琪 susuca 麥惠琪仲大騷一對長腿。
麥惠琪仲大騷一對長腿。（圖片來源：IG@susuca）
麥惠琪 susuca 麥惠琪火速上水回應網民的質疑，並表示自己只係食多咗。
麥惠琪火速上水回應網民的質疑，並表示自己只係食多咗。（圖片來源：IG@susuca）

即睇更多麥惠琪fit爆靚相！

麥惠琪 susuca
（圖片來源：IG@susuca）
麥惠琪 susuca
（圖片來源：IG@susuca）
麥惠琪 susuca
（圖片來源：IG@susuca）
麥惠琪 susuca
（圖片來源：IG@susuca）
麥惠琪 susuca
（圖片來源：IG@susuca）

不正常愛情研究所｜港女參加婚禮嚇到全家拉隊走　玩新娘環節成人生陰影

J2清談節目《不正常愛情研究所》其中一集大談婚禮尷尬事件，更請來專業婚禮主持人林韋璇（Isis）分享婚宴逸事，聽得眾人「嘩嘩聲」。而主持Susuca的故事更驚為天人，事關她自爆出席前度婚禮時發生一「尷尬度爆燈」的情況，其後又再度出席一場「黃味濃」的婚禮，相當精彩。

麥惠琪 susuca 不正常愛情研究所 怪雞婚禮 最新一集講述婚禮尷尬事
最新一集講述婚禮尷尬事（圖片來源：J2《不正常愛情研究所》）

婚禮秘聞超嚇人！　Susuca憶述參加鹹味婚禮嚇到走人

由麥惠琪（Susuca）、金永衡（Kim）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持的J2節目《不正常研究所》，其中一集的題目為「婚禮尷尬大全」，分享各人親身經歷或聽聞的「婚前試愛」二三事。拍拖經驗豐富的Susuca指，自己遇過2次史上最尷尬的婚禮事件。Susuca指自己小時候與家人一同出席一場「黃味濃」的婚宴，稱得上是畢生難忘。她笑指︰「個婚禮超鹹，唔知點解要請我成家人去，一坐定已經覺得好奇怪，講啲嘢超開放，係長輩一定唔鍾意嘅嘢」，後來更突然轉風向，大玩遊戲如同樂日般，新郎和兄弟團突然在台上穿了一條Sex Toy商店買來的「大象底底」，「仲叫新娘唔可以用手接（即係用口接啊），好嘔心」。

麥惠琪 susuca 不正常愛情研究所 怪雞婚禮 Susuca
Susuca自爆遇過最尷尬的婚禮事件。（圖片來源：J2《不正常愛情研究所》）
麥惠琪 susuca 不正常愛情研究所 怪雞婚禮 Susuca指新郎和兄弟突在台上穿上大象底底
Susuca指新郎和兄弟突在台上穿上大象底底（圖片來源：淘寶）

而最恐怖的是，當時全場如變成與眾同樂會，MC指每枱都有一張椅子下貼了「袋袋」，中獎者要上台玩遊戲。但當時現場極多長輩和小朋友，「完全唔知咩事，係陰影，我哋成家未食完嘢就拉隊走人」。另外，她又指有次出席前度婚禮，尷尬程度爆燈︰「同枱無個識不特止，仲要影相環節，企正喺新娘新郎中間影三人相，超尷尬」，自從這次以後，決定不會再出席前度婚宴，最多事前約食飯兼付人情就算。

麥惠琪 susuca 不正常愛情研究所 怪雞婚禮 示意圖，非當事人）
（示意圖，非當事人）（圖片來源：《一人婚禮》劇照）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@susuca

熱門文章

 