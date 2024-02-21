J2小花火辣泳照驚現「孕肚」 火速上水10字坦白回應

J2節目《不正常愛情研究所》中有不少靚女主持，而麥惠琪（Susuca）就是其中一位。麥惠琪入行前曾任職空姐，因此不時會在節目中分享超大膽的見聞，而她出位的言論和火辣的身材亦令觀眾留下深刻的印象。早前麥惠琪在社交平台大派福利，不過網民的關注點竟然唔係佢超出眾的身材，而係睇落似有喜嘅小腹……