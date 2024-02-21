J2小花火辣泳照驚現「孕肚」 火速上水10字坦白回應
麥惠琪火辣泳裝「孕味」重
麥惠琪早前在社交平台分享了幾張超火辣的泳裝照，相中她以一件白色連身泳衣示人，大騷澎湃上圍以及一雙長腿。不過麥惠琪的福利照就被網民話「孕味」重，皆因小腹的位置微微隆起，更有人直接留言問麥惠琪是否有喜，不過就獲本尊回覆稱：「我實在食太多野啦最近」，澄清只是食多咗嘅肚腩而非懷孕。
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不正常愛情研究所｜港女參加婚禮嚇到全家拉隊走 玩新娘環節成人生陰影
J2清談節目《不正常愛情研究所》其中一集大談婚禮尷尬事件，更請來專業婚禮主持人林韋璇（Isis）分享婚宴逸事，聽得眾人「嘩嘩聲」。而主持Susuca的故事更驚為天人，事關她自爆出席前度婚禮時發生一「尷尬度爆燈」的情況，其後又再度出席一場「黃味濃」的婚禮，相當精彩。
婚禮秘聞超嚇人！ Susuca憶述參加鹹味婚禮嚇到走人
由麥惠琪（Susuca）、金永衡（Kim）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持的J2節目《不正常研究所》，其中一集的題目為「婚禮尷尬大全」，分享各人親身經歷或聽聞的「婚前試愛」二三事。拍拖經驗豐富的Susuca指，自己遇過2次史上最尷尬的婚禮事件。Susuca指自己小時候與家人一同出席一場「黃味濃」的婚宴，稱得上是畢生難忘。她笑指︰「個婚禮超鹹，唔知點解要請我成家人去，一坐定已經覺得好奇怪，講啲嘢超開放，係長輩一定唔鍾意嘅嘢」，後來更突然轉風向，大玩遊戲如同樂日般，新郎和兄弟團突然在台上穿了一條Sex Toy商店買來的「大象底底」，「仲叫新娘唔可以用手接（即係用口接啊），好嘔心」。
而最恐怖的是，當時全場如變成與眾同樂會，MC指每枱都有一張椅子下貼了「袋袋」，中獎者要上台玩遊戲。但當時現場極多長輩和小朋友，「完全唔知咩事，係陰影，我哋成家未食完嘢就拉隊走人」。另外，她又指有次出席前度婚禮，尷尬程度爆燈︰「同枱無個識不特止，仲要影相環節，企正喺新娘新郎中間影三人相，超尷尬」，自從這次以後，決定不會再出席前度婚宴，最多事前約食飯兼付人情就算。
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