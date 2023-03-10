麥明詩中門大開漏出南半球 網民力讚女權地位：拋又得，唔抛又得
麥明詩：要珍惜女性所擁有的權利及自由
一向支持女權的麥明詩，在婦女節當日出席了一個發佈會，席間大家互相交流分享女性所面對的機會與挑戰，打破性別框架勇往直前的故事，令她有感而發，在社交網表示：「這個活動對我來說別具意義，提醒我們要珍惜自己身為女性所擁有的權利及自由。」
麥明詩：要珍惜女性所擁有的權利及自由
麥明詩續說：「今時今日在香港，女性地位已大大提高，不論在職場或家庭上都肩負起更重的責任。作為新生代女性，我都會想創一番事業、擁有自己的個人成就。」同時她又分享了幾張她在發佈會的照片，相中她穿著一襲低胸兼中門大開的橙色上衣，漏出了其南半球，性感誘人。
網民大讚夠自信狀態大勇
網民紛紛留言大讚她：「果然係：露又得，唔露有得；拋又得，唔抛又得。」、「夠自信可以令自己更美麗」、「索到不得了！」、「好搶眼」、「狀態大勇」、「好靚，好有自信」等，不過亦有網民指她件衫似紅燈籠：「呢啲衫真係好難carry！」
睇埋麥明詩深V 激罕騷半球
早前KOL Muddy Water 渾水也曾於社交平台po出麥明詩的照片，並寫上「恭喜麥明詩小姐成功在Para Site競投William Lim的作品。」照片重點係麥明詩的一身打扮，白色外套下深V細肩帶，激罕派福利！原來咁性感的打扮係為咗現合大會泳池的主題，渾水就指自己就無咁大膽啦，全身藍色就算！
網民意見兩極：唔襯vs好正
此貼一出，即引嚟轟動，唔少網民都大讚30歲的麥明詩好正「女神」、「呢張真心癲」、「呢啲年紀先正」、「仲正過後生果時」，更質問渾水咁樣影人哋得唔得架「咁影得唔得嫁」、「你成晚敢唔敢企起身? 」、「你有冇成晚囉囉攣」，不過亦有網民覺得麥明詩似乎大改風格，唔多接受「幾時變左呢啲人？」、「咁暴露」、「後生唔露，30歲先露 」、「好似裕美」、「簡單露肩會襯佢多啲」。
有網民留言：「讀到10優又點？又係拋胸！洗咩讀書呀！問題係可唔可以拋得高貴D？咁樣好cheap。」此留言引來本尊麥明詩神回：「當然要讀書啦～讀咗書，多啲選擇，賺到錢養自己同家人，到時鍾意拋又得，唔拋又得！」
仲有麥明詩其他泳裝照：
常見問題
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