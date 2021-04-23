麥明詩復出拍亞視神劇 林文龍出面向樂易玲要人 拍金牌監製戚其義省靚招牌
麥明詩在2019年11月宣布淡出娛樂圈，放棄無綫藝員包薪合約，改簽一年一騷的合約為無綫接job，重投律師界，全職任國際公司商業顧問，工作忙碌，朝九晚十一，麥明詩不時到五星級酒店Staycation，雖然不再是全職藝人，亦穿上三點式晒出白滑靚背，身材同選港姐時一樣咁fit。不過忙極的她，曾揚言未放棄演藝工作，啱就接，今日爆出她將會復出拍劇，但並非為娘家TVB開工，而是拍亞視網劇，據知這次由亞洲心動娛樂(AMM)香港區副總裁林文龍拉攏，向無綫高層樂易玲借人，基於是網劇，非免費頻道，與TVB沒有抵觸。
文：東方新地 ｜ 圖：麥明詩IG
文：東方新地 ｜ 圖：麥明詩IG
麥明詩做亞視新人 拍金牌監製戚其義新劇
今次麥明詩拍攝的是一套30集網劇，由前無綫金牌監製戚其義打造的時裝愛情劇，戚其義創作不少神劇，如《創世紀》、《天地豪情》、《金枝欲孽》和《天與地》等，口碑收視皆俱！今次邀得麥明詩合作，阿戚回應傳傳媒時表示搵麥明詩拍冇難度，笑言「出錢就得」。而與麥明詩合演的演員有黃又南、黃德斌、林耀聲和黎紀君等，麥開心表示對今次合作頗期待，因為戚其義為其中一位她極其欣賞的監製，且表示可在工餘時間維持到演戲興趣。
麥明詩淡出娛樂圈轉做OL
麥明詩2015年奪得港姐冠軍後一直備受力捧，被安排拍劇、主持綜藝、大騷司儀，去年播出劇集《殺手》當中演盲妹，演技受讚賞，不過麥明詩卻在當紮之時跟無綫改簽一年一騷「甘草約」，華麗轉身轉行到國際公司擔任商業顧問，不但要四圍飛，工時長，早前被影到幫同事買咖啡返工，跟以往做藝人有多人服侍完全不同。不過麥明詩對淡出娛樂圈仍然好大決心。
麥明詩Staycation享受家庭樂
麥明詩透露新工雖然辛苦，但她為了理想仍會堅持下去，不甘留在大染缸的娛樂圈，喜歡接受挑戰的麥明詩自言工作辛苦，故不時入住本地酒店享受假期，Staycation選擇到中環五星級酒店。同林作甩拖未有展開新戀情，冇拖拍，冇有怕，同家人關係向來好麥明詩，同父母及哥哥享受Staycation，自細同哥哥感情要好的麥明詩，所以不少靚相都是由哥哥操刀。
素顏麥明詩紅色三點式好吸睛
麥明詩著上紅色三點式落酒店暢泳，素顏上陣，在池邊回眸依然sharp醒，加埋個白滑靚背，好吸睛，而呢張靚相，麥明詩特別將credit注明操刀是其任職醫生的哥哥。麥明詩話轉工後由於工時長，令她養成食零食習慣，令體重上升，不過看這張三點式照，明顯身段保時得好好﹗