麥明詩復出拍亞視神劇 林文龍出面向樂易玲要人 拍金牌監製戚其義省靚招牌

麥明詩在2019年11月宣布淡出娛樂圈，放棄無綫藝員包薪合約，改簽一年一騷的合約為無綫接job，重投律師界，全職任國際公司商業顧問，工作忙碌，朝九晚十一，麥明詩不時到五星級酒店Staycation，雖然不再是全職藝人，亦穿上三點式晒出白滑靚背，身材同選港姐時一樣咁fit。不過忙極的她，曾揚言未放棄演藝工作，啱就接，今日爆出她將會復出拍劇，但並非為娘家TVB開工，而是拍亞視網劇，據知這次由亞洲心動娛樂(AMM)香港區副總裁林文龍拉攏，向無綫高層樂易玲借人，基於是網劇，非免費頻道，與TVB沒有抵觸。

文：東方新地 ｜ 圖：麥明詩IG