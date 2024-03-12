「十優港姐」麥明詩結婚傳擺3日酒席 旗下團體邀成員都有份
婚禮籌備進行得如火如荼
麥明詩與盛勁為的婚禮籌備工作正如火如荼進行中。日前，麥明詩在社交平台上分享了與盛勁為的婚紗照，兩人在鏡頭前流露出的甜蜜恩愛，讓粉絲們紛紛送上祝福。而麥明詩不僅在演藝圈有著不俗的表現，她還是Project Melo Limited的創辦人之一，這個平台致力於為年輕的CEO們提供合作機會。
在這場盛大婚宴的籌備中，Project Melo Limited也不忘給予成員們獨特的體驗機會。3月11日，Project Melo在社交平台上宣布，將以競投方式邀請成員參加麥明詩與盛勁為的圍村婚宴。這不僅是一次參與婚禮的機會，更是一次深入體驗傳統圍村文化的難得機會。
傳統盆菜文化體驗
Project Melo在帖文中提到，盆菜是傳統圍村的佳餚，通常在婚禮、祭拜祖先或節慶時享用，是圍村文化的重要組成部分。而這次的婚宴，成員們將有機會品嚐到這道具有深厚文化底蘊的美食。除此之外，當天還會有村民帶領來賓體驗他們的日常生活，讓參與者能夠更加貼近並了解傳統圍村的生活方式。
競投參與獨家婚宴
Project Melo Limited在帖文中透露，競投將於3月12日下午1時正式開始，呼籲成員們踴躍參與。這次的競投不僅是為了參加婚宴，更是為了能夠親身體驗「Exclusive Poo Choi Experience@Louisa’s wedding celebration」。這將是一次難忘的體驗，讓人們在慶祝Louisa婚禮的同時，也能夠感受到香港傳統文化的魅力。
麥明詩與盛勁為的甜蜜時刻
在Project Melo的帖文中，還附上了一張盛勁為擁抱著穿著紅色旗袍的麥明詩的溫馨照片，這張照片再次印證了這對新人之間的深厚感情。
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