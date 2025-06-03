林作母親意外公開麥明詩兒子樣貌捱轟 裕美爆另一版本指有人「借長輩上位」
「十優港姐」麥明詩（Louisa）今年3月與機師丈夫盛勁為迎來愛子，雖在社交平台分享喜悅，但從未公開孩子樣貌及性別。日前，她帶兒子與前男友林作的母親、亦是其契媽王莉妮（Lily）見面，王莉妮隨後發文：「雖然阿詩與林作無緣，但我一直視她如女兒，她有了個仔，就像我多了個孫，真心為她開心。」文中附上BB正面照，意外曝光麥明詩兒子樣貌，引發網民炮轟，批評她不尊重麥明詩的隱私，照片約1小時後被刪除。
裕美揭事件另一面 質疑有人借機上位
事件平息數日後，林作現任女友裕美接受傳媒訪問，揭露另一版本。她表示，麥明詩曾多次私訊王莉妮，提議與BB認契，Lily不知如何回應，曾向林作及裕美提及，並展示相關訊息。裕美指，麥明詩後來真的帶孩子與Lily見面，Lily礙於情面不便推辭，發文時未有遮蓋BB樣貌，事後才意識不妥，急刪帖文並向林作求助。裕美強調，Lily並非網民所說急於抱孫，只是長輩客氣未考慮後果。
裕美不滿事件背後動機 強調不想捲入風波
裕美質疑麥明詩主動聯繫前男友母親認契的動機，認為此舉「身份尷尬」，直斥不喜歡有人「借長輩上位」，令她感到不滿。她澄清不怪責Lily，認為Lily無意惹事，並表示自己不願捲入爭議，只希望事件不再影響相關人士。
林作母親意外公開麥明詩兒子正面樣
麥明詩帶BB與舊愛林作的母親王莉妮見面，王莉妮還好識做畀B仔一封大利是！林作母親在社交平台分享自己與麥明詩見面的合照，相中的麥明詩面尖帶白，未知是素顏還是濾鏡問題，王莉妮仲講到：「雖然阿詩與林作無緣，但我一直當她是自己的女兒，現在阿詩有咗兒子，就似我有咗孫一樣，真心為她高興。」
麥明詩生B後，一直未有對公開BB的性別，亦未有公開BB的正面樣，只曾貼出BB的「遮樣相」，所以今次可說是BB性別及樣貌首度被公開。不過，林作母親的一眾相片及帖文很快便刪除，未知是否麥明詩不想公開囝囝的樣子有關。
曾遊說麥明詩林作復合
事實上，麥明詩昔日與林作拍拖時，林作母親已經視女方為新抱，就算二人分手後，林作母親亦努力遊說希望他們復合。後來，麥明詩與林作母親依然保持友好關係，並以契媽、契女相稱，就連麥明詩跟盛勁為拍拖時，大家亦有一齊飲茶，而後兩者結婚時，林作母親亦有出席婚禮。林作母親又坦言，覺得自己的兒子不及盛勁有型靚仔。
網民鬧爆：似係專登
網民紛紛留言：「老老實實，以呢條女既性格，似係專登」、「竟然仲有聯絡！！」、「人地奶奶隨時嬲爆⋯」，不過亦有網民反駁：「BB個樣同性別唔見得光咩？」、「個個bb都差唔多樣」