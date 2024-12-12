麥明詩高EQ提「奶龍裝」 大爆老公揞住良心讚自己兼疑暗示BB性別

33歲麥明詩（Louisa）今年初與機司老公盛勁為給結婚，隨後更火速放上月宣布造人成功兼懷孕5個月，獲唔少網民道賀！適逢早前係麥明詩嘅生日，Louisa就孖老公盛勁為sweet爆開生日派對暨baby shower。不過麥明詩當日嘅打扮就被嘲撞樣奶龍！日前（11日）麥明詩就在社交平台曬出多張當日嘅靚相，不過當中就因1物被指搶先泄露胎兒性別……

