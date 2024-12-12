麥明詩高EQ提「奶龍裝」 大爆老公揞住良心讚自己兼疑暗示BB性別
麥明詩曬巨肚開派對：人生再也不只是屬於自己
麥明詩近日挺著巨肚舉辦生日暨Baby Shower派對，她在其社交平台上派對的場面，不少親友都帶同小朋友出席。當中最搞笑的安排是全場賓客都使用奶樽，而非使用酒杯等，一起舉「杯」那刻場面又壯觀又搞笑。她發文表示寶寶是自己最好的生日禮物：
「自從6個多月之前，人生再也不只是屬於自己了。不過能健健康康地和這個小生命一起分享歡樂時刻，已經是最好的生日禮物。」
麥明詩疑洩BB性別及名字
期間，親友們不僅為麥明詩即將出生的寶寶提出了多個具有特殊意義的名字，還在社交平台上舉行了公開投票，結果由「盛裝」成為眾多選項中的焦點。
「盛裝」不僅令人聯想到華麗的打扮，也讓不少網民開始揣測這是否暗示腹中的胎兒是男寶寶，有網民留言表示「投st john一票」，準媽媽Louisa也回覆對方「真係sure win」 ；此外派對上使用的是藍色奶樽，故外界認為是男嬰，甚至取名為「John」。
麥明詩在派對上的打扮被形容為「奶龍」，她本人也表示，原本只是想透過鮮艷的顏色寓意「寶寶將來能成為別人的陽光」，沒想到效果出奇地像卡通人物「奶龍」。
麥明詩罕有自爆孕期醜態和不安：老公「um住良心」讚
她更罕有揭露自己懷孕期間的種種醜態和不安，包括脫髮和情緒波動，坦言「這些都是美麗的孕照上看不到的」：
從社交媒體上看到好多別人美麗的孕照、對 “Amazing Pregnancy Journey” 的感歎… 但 “Amazing” 背後是很多的不安與不適；由fatigue、腸胃不適（原來不止於孕吐），到身形、體重、行動力的變化，到脫髮、波動的情緒——這些都是美麗的孕照上看不到的。有些日子我會覺得自己光芒四射、充滿力量，而有些日子…… 我覺得自己像一粒會行走的M&M。
得到家人的支持的Louisa更感謝老公的包容和讚賞：
幸運的我有家人無盡的愛錫和關懷；老公更是每天「um住良心」誇我漂亮。既然如此，就讓我繼續show off這時間限定的M&M身形吧！相信這一切都會成為我人生中值得回味的時光~
家人與丈夫的支持
Louisa的分享不僅讓人感受到她作為準媽媽的喜悅與期待，也讓公眾看到了背後的不易與挑戰，展現了一位女性在迎接新生命時的堅強與脆弱。