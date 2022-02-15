麥明詩情人節晒超性感戰衣　吳業坤串爆︰你化妝真係好叻

麥明詩兩年前宣布淡出娛樂圈，重投律師界，工作忙碌。雖然不再是全職藝人，但麥明詩仍然好襟撈，久唔久都會在社交網派福利。日前麥明詩就趁情人節在IG大晒超性感照，不過竟然被好友吳業坤公開串爆︰「你化妝真係好叻！」