麥明詩情人節晒超性感戰衣 吳業坤串爆︰你化妝真係好叻
麥明詩兩年前宣布淡出娛樂圈，重投律師界，工作忙碌。雖然不再是全職藝人，但麥明詩仍然好襟撈，久唔久都會在社交網派福利。日前麥明詩就趁情人節在IG大晒超性感照，不過竟然被好友吳業坤公開串爆︰「你化妝真係好叻！」
情人節晒超性感戰衣
麥明詩（Louisa）兩年前宣布淡出娛樂圈，重投律師界。雖然轉行後已甚少公開露面，但她仍然好識做，久唔久都會在社交網派福利圖。日前Louisa就趁情人節，在IG大晒超性感戰衣派福利，眼見她塗上火艷紅唇，穿上鮮紅色吊帶超低胸晚裝，大晒3吋事業線，性感又迷人。Louisa並留言道：「早晨，星期一返工快樂(情人節快樂)」有不少網民表示睇得血脈沸騰，紛紛自薦做她的男朋友，十分搞笑。而麥明詩好友坤哥（吳業坤）就似有所指留言道：「你化妝真係好叻。」但Louisa大方回應︰「因為唔係我化。」完美擊退對方。
麥明詩 自我慶祝
踏入30歲的麥明詩，雖然轉行後已甚少公開露面，不過去年她復出拍攝亞洲心動娛樂（AMM）劇集《逐流時代》後，再引起網民及粉絲的關注。麥明詩早前就趁住生日，在社交網上載一張身穿紅色比堅尼，半身冒出泳池的照片，並留言寫道：「Good morning ☀️ happy 30th 1st birthday present to myself: a healthy and fit body #生日大贈送」
麥明詩 環保po舊相
麥明詩曾揚言未放棄演藝工作，啱就接，所以平時亦要keep住人氣同曝光率，雖然今次的生日大贈送不是新相，而是去年上遊輪玩時影落的舊照，不過麥明詩都好有心，影落多張唔同環境同角度的照片，得閒出po讓大家神醒。
麥明詩 泳裝合集
關鍵詞麥明詩
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_mak、[email protected]麥明詩 Louisa Mak、[email protected]
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