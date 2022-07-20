麥明詩

麥明詩默認30歲有拖拍 暫時唔諗結婚不過有計劃「造人」

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麥明詩（Louisa）昨日（19日）在灣仔出席活動時接受傳媒訪問，表示自從做文職後，人變得更健康，異性緣有改善，更罕有地不否認正拍拖！

麥明詩同林作分手曾落淚呻迷惘 電視城Locker前喊爆講數
麥明詩與林作曾經拍拖（圖片來源：東方新地）

麥明詩從幕前轉文職

麥明詩在活動後受訪時表示，自從淡出娛樂圈轉職商業顧問之後，有段時間好懶散，連異性緣也變差，令自己完全接受唔到，後來重拾自信後，個人開始恢復健康，更承認返工令她多了機會認識異性，以前在TVB，沒有正常方法接觸異性，但現在收工後，就可以與同事消遣，令生活圈子更多元化。她說，現在每日返工前會游水，假日則出海玩帆船。而被問及物色新男友的事，麥明詩沒有否認，只是答Keep住開心囉，還未結婚。

麥明詩的新生活
麥明詩的新生活（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩 在《逐流時代》中，身穿比堅尼出鏡的戲碼大受外界關注。
麥明詩 在《逐流時代》中，身穿比堅尼出鏡的戲碼大受外界關注。（圖片來源：《逐流時代》截圖）

麥明詩為媽媽新書任校對

麥明詩又透露媽咪近日推出育兒新書，教大家輕鬆教育不做虎媽，又笑指全家人都齊心協力幫媽咪，她負責校對，爸爸擔任美術。當被問及她會否生B實踐媽媽的育兒理論時，麥明詩笑指長遠來說都想生小朋友，希望在喪失生育能力之前完成，她自己的目標生2至3個，視乎經濟能力，因現時說養育一個小朋友要600萬，她認為自己現有的能力只生到1個。

麥明詩 幫媽媽做校對
幫媽媽做校對（圖片來源：[email protected]麥明詩截圖）

對本屆港姐的看法

25歲的張光怡被封「麥明詩2.0」，是一名實習醫生，家底豐厚。
（圖片來源：香港小姐2022官方網站）

講到新一屆港姐，麥明詩對被譽為「麥明詩2.0」的張光怡（Chloe）特別有印象，她說自己的哥哥也是在屯門醫院工作，但兩人就唔認識。她更表示許子萱自己都有留意，並聽講以前喺華爾街做嘢，我公司可以考慮佢選完港姐之後簽埋佢。

麥明詩不斷以多範疇發展 身兼兩職超充實

麥明詩不經不覺由2020年決定「淡出」娛圈的熒幕，轉行到國際著名的顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問已經有兩年了。多才多藝的麥明詩表示人生之中仍然可以有著不同的嘗試，想不停的跳出自己的舒適圈，表示自己不會完全放棄幕前的演出。早前她便參與亞洲心動娛樂網劇《逐流時代》的拍攝，劇中跟黃德斌有很多感情戲。

麥明詩 她更有和黃德斌有親咀戲份！
她和黃德斌有親咀戲份。（圖片來源：[email protected]_mak）

麥明詩曾大方回應曾戀林作

過去有網友重提麥明詩與林作昔日的戀情，留言指：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾！」麥明詩竟親自回覆：「still something I don’t regret!（仍然是我不後悔的事！）」隨即引發網民熱議，紛紛留言「早走早著，遲啲瞓唔著」、「作仔唔係蠢仔，係衰格啲但幾叻計數，依家各有所得。」、「人一生好人壞人都要識吓，呢個係人生嘅學習，唔係污點！」等。有不少網友大讚麥明詩回應好友大方得體，沒有說前度半句壞話，有家教、有修養，獲得逾千名網友點讚，不過該名引發討論的網友其後疑已刪走了留言。

有網友留言指同林作個傻仔扯上關係，是麥明詩一生遺憾，獲麥明詩親自回應。
有網友留言指同林作個傻仔扯上關係，是麥明詩一生遺憾，獲麥明詩親自回應。（圖片來源：麥明詩IG）

林作則多次消費麥明詩

林作作為麥明詩前男友，卻多次消費作為港姐冠軍的前度麥明詩，更為現任女友裕美，而在社交網發表偉論謂：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到嚟選美咁嗎？」護花撐自己女友絕對是勇夫所為，不過要借踩前任麥明詩去抬舉現任則被指極無品，有傳媒問及麥明詩這事時，她就以八字回應：「唔回應，唔想中圈套！」

麥明詩 林作前度遍天下？被鬧爆為兜生意不斷消費前度 網民：現任要小心
會考零分、曾經離婚、當年未同前夫了斷已經搭上藝員黃子恆，呢一切都係裕美嘅黑歷史，唔少網友認為新歡背景家底才貌，都遠遠不及林作舊愛麥明詩。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
麥明詩 林作與裕美的戀情自去年曝光後，二人經常公開放閃。
林作與裕美的戀情曝光後，二人經常公開放閃。（圖片來源：林作IG）

常見問題

麥明詩後繼有人？

香港小姐競選2022公開了20名候選佳麗名單，當中好幾位學歷背景超猛料，仲勁過師姐麥明詩⋯⋯詳見：20名入圍佳麗首曝光

麥明詩新拍拖對象係咩人？

麥明詩在活動後受訪時，被問及物色新男友的事，麥明詩沒有否認，並話⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、[email protected]_mak、林作IG

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