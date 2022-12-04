麥明詩新戀情曝光 被影到同前港龍航空副機師甜蜜遊日
現時無約一身輕的麥明詩，出席朋友聚會時，打扮得十分性感。（圖片來源：[email protected]_mak）
麥明詩被影到同盛勁為甜蜜遊日
而她的感情生活亦是大家關注之一，因為麥明詩在2016年與林作分手後，便再沒有公開戀情，近日她遊日便被人拍得與一名男士行為舉止勁親密，原來這名男士便是前國泰港龍航空副機師盛勁為，同時是TVB經理人合約的藝員，也是一名保險分區經理。
麥明詩深V 激罕騷半球
早前(23日)KOL Muddy Water 渾水於社交平台po出麥明詩的照片，並寫上「恭喜麥明詩小姐成功在Para Site競投William Lim的作品。」照片重點係麥明詩的一身打扮，白色外套下深V細肩帶，激罕派福利！原來咁性感的打扮係為咗現合大會泳池的主題，渾水就指自己就無咁大膽啦，全身藍色就算！
網民意見兩極：唔襯vs好正
此貼一出，即引嚟轟動，唔少網民都大讚30歲的麥明詩好正「女神」、「呢張真心癲」、「呢啲年紀先正」、「仲正過後生果時」，更質問渾水咁樣影人哋得唔得架「咁影得唔得嫁」、「你成晚敢唔敢企起身? 」、「你有冇成晚囉囉攣」，不過亦有網民覺得麥明詩似乎大改風格，唔多接受「幾時變左呢啲人？」、「咁暴露」、「後生唔露，30歲先露 」、「好似裕美」、「簡單露肩會襯佢多啲」。
有網民留言：「讀到10優又點？又係拋胸！洗咩讀書呀！問題係可唔可以拋得高貴D？咁樣好cheap。」此留言引來本尊麥明詩神回：「當然要讀書啦～讀咗書，多啲選擇，賺到錢養自己同家人，到時鍾意拋又得，唔拋又得！」
睇埋麥明詩其他泳裝照：
重溫麥明詩同TVB結束7年賓主關係
麥明詩早在2019年就與TVB更改合約，由經理人包薪合約，改為一年一騷的部頭合約（俗稱「綠葉約」），現時已轉行做OL，在國際著名的麥肯錫（McKinsey）顧問公司擔任商業顧問。去年TVB為提高營收，特別批准她接拍亞視網劇《逐流時代》，為免影響正職，麥明詩更向公司請大假拍劇，而近日她出席活動時，就指她與無綫7年的賓主關係已正式結束。
有傳TVB曾以《飛虎》、《法證先鋒V》等多部重頭劇的重要角色來利誘麥明詩續約，但被她拒絕，早前TVB邀請歷屆港姐冠軍出席港姐決賽做嘉賓，亦被她以私人理由婉拒。
享受做商業顧問
麥明詩接受傳媒訪問時，表示多謝TVB過往給她機會，但自己現在想法不同，已改變了人生方向，所以暫時不會回去TVB，但仍會接受品牌宣傳工作。她解釋自己係無做TVB之後，才轉做現在商業顧問這份工作，而現在日日返工都好忙，做得好開心，亦好有滿足感，學到好多東西。雖然她畢業自劍橋大學法律系，又考取到美國律師執業資格，但她表示無意做律師，原因係覺得做律師好悶，她亦暫時無計劃轉投其他電視台。
被封「人生勝利組」
現年30歲的麥明詩一向被譽為「人生勝利組」：出身中產家庭、會考十優（考獲中國語文科和英國語文科5*級、以及8科A級的十優佳績）、劍橋大學法律系畢業、通過New York Bar Exam考到美國執業律師牌、香港小姐冠軍，網民都要講句：乜都畀你贏晒啦！不過她謙稱自己絕非人生勝利組，在學校亦非年年考第一，只是中游位置，會考只預自己7A，考到10A也震驚到「下巴跌落嚟」。
曾坦言於TVB不敢做自己
麥明詩早前曾在社交平台上載影片，談到自己淡出幕前的原因，影片一出立刻引起網民討論。她表示在TVB的幾年時間裏，開始變得越來越介意其他人的看法，也開始不敢做自己，更因此失去方向，後來開始反思自己真正追求的是什麼。如今她的外貌比起以前變得更美、更精緻，言談間的自信更顯她的氣質。
被指太瘦顯老即高EQ回應
影片播出後不少網民指其外貌有點似楊采妮、韓星崔智友，又稱讚她箍牙後輪廓更深，看起來很有混血感：「影得好靚支持妳」、「你有少少似 崔智友」、「靚到呢，周星馳話齋，由內到外到返內」。不過也有網民指她箍牙後，變得太瘦，很顯老：「好似變左（咗）樣喎」、「老左（咗 ）」，麥明詩即高EQ回應：「人係會老的~」
麥明詩默認30歲有拖拍 暫時唔諗結婚不過有計劃「造人」
麥明詩早前在出席活動時接受傳媒訪問，表示自從淡出娛樂圈轉職商業顧問之後，有段時間好懶散，連異性緣也變差，令自己完全接受唔到，後來重拾自信後，個人開始恢復健康，更承認返工令她多了機會認識異性，以前在TVB，沒有正常方法接觸異性，但現在收工後，就可以與同事消遣，令生活圈子更多元化。她說，現在每日返工前會游水，假日則出海玩帆船。而被問及物色新男友的事，麥明詩沒有否認，只是答Keep住開心囉，還未結婚。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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