麥明詩新戀情曝光　被影到同前港龍航空副機師甜蜜遊日

2015年港姐冠軍麥明詩（Louisa）有「十優港姐」之稱，自2020年為TVB拍完劇集《殺手》後，她便開始淡出娛樂圈，少有再於幕前曝光。雖然並沒有太多機會在幕前看見麥明詩在幕前演出，但是她依然活躍於社交網站，不時也會發放福利圖給網友。